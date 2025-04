Quatro gerações convivem no mercado — e essa é a habilidade número 1 para trabalhar com todas elas

A diversidade geracional nunca esteve tão presente nas empresas. De estagiários da geração Z a executivos baby boomers, o ambiente de trabalho virou um verdadeiro ecossistema intergeracional e saber liderar gerações distintas se tornou uma habilidade essencial.

Mais do que uma tendência, a liderança intergeracional é uma exigência para quem deseja gerir com inteligência em tempos de mudanças aceleradas.

O que é liderança intergeracional?

Liderança intergeracional refere-se à capacidade de conduzir, motivar e integrar pessoas de diferentes idades e experiências profissionais.

É uma habilidade que se torna cada vez mais relevante à medida que as empresas se tornam mais diversas — não apenas em gênero ou etnia, mas também em relação à idade, à cultura digital e ao repertório profissional.

Uma reportagem da Fast Company Brasil revela que o maior desafio não está apenas no intervalo de idade, mas na diferença de visões de mundo e expectativas sobre o trabalho. Essa multiplicidade, quando bem gerida, se transforma em um diferencial competitivo.

Quatro gerações sob o mesmo teto corporativo

Hoje, convivem no mercado de trabalho quatro gerações:

1. Baby Boomers (1946-1964)

2. Geração X (1965-1980)

3.Millennials (1981-1996)

4. Geração Z (a partir de 1997)

Cada grupo traz à mesa suas próprias formas de ver o mundo, de se comunicar e de produzir. Essa diversidade pode ser uma fonte de atrito — ou um motor de inovação.

Segundo o Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios), empresas que conseguem acolher e integrar esses diferentes perfis colhem benefícios como:

Mais inovação: olhares distintos geram soluções criativas para problemas complexos.

jovens trazem agilidade digital; experientes oferecem visão estratégica.

jovens trazem agilidade digital; experientes oferecem visão estratégica. Clima organizacional fortalecido: respeito entre gerações favorece colaboração.

respeito entre gerações favorece colaboração. Atração e retenção de talentos: lideranças diversas são mais valorizadas pelas novas gerações.

Liderança sem idade marcada: saiba como ter uma gestão de alta performance

