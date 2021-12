Como fazer gestão da marca pessoal e atingir performance de líder

Por Dani Amorim e Karla Giacomet*

Marcas são ativos únicos. Sejam corporativas ou pessoais, destacam-se aquelas que são fortes, capazes de serem memoráveis e comunicarem propósitos. A diferença que cabe aqui é que as marcas corporativas, de forma geral, já conhecem os benefícios de serem muito bem trabalhadas e fortalecidas, enquanto as marcas pessoais ainda não. Quando trazemos esta realidade para o ambiente das empresas, pode parecer que a marca corporativa seja mais relevante, à primeira vista. Mas como garantir que os líderes de sua organização sejam inspiradores e motivem a equipe aos resultados sem que tenham marcas pessoais bem posicionadas?

O tema marca pessoal ainda é bastante novo. O potencial de trabalho junto a diversos perfis profissionais, de diferentes segmentos de atuação, é infinito. Mas, especialmente para as lideranças nas empresas, a gestão da marca pessoal adquire um caráter fundamental.

Uma marca pessoal forte precisa ter clareza, verdade e propósito. Em qualquer ambiente, e principalmente no corporativo, ela deve comunicar quem somos, o que fazemos, para quem fazemos, como fazemos e por que fazemos. Um líder que tem essas definições claras, está muito mais próximo de formar um squad de alta performance. A partir do momento em que entende seus pontos fortes, consegue valorizar os pontos fortes de outros talentos, se conectando a cada integrante de seu time. Essa conexão é o que irá trazer a equipe para perto, engajando à ação para um sentido comum.

Já sabemos que relações de trabalho de alta performance têm como base o alinhamento entre o propósito da organização e de seus colaboradores. Um líder com consciência sobre a sua marca pessoal também consegue atuar nesta ponte. A partir do momento em que seu próprio propósito está em sintonia com o da empresa, pode auxiliar a equipe na identificação de valores e propósitos também comuns com a companhia. E é no momento em que esta sinergia se estabelece que a produtividade e o bem-estar do time automaticamente aumentam.

Transparência e autenticidade também são inerentes a um líder inspirador, que entre outras características, deve motivar à ação pela forma como se comunica por meio da linguagem verbal e não-verbal. A autenticidade que aflora nesse processo traz junto a melhoria da autoconfiança, o entendimento sobre a influência de sua credibilidade e a percepção adequada de acessibilidade para o seu contexto. Enxergar pontos de melhoria em sua própria postura é outro ganho, para que dê mais abertura e valorize os profissionais de sua equipe que tenham as características que lhe faltam. Afinal, um bom time é composto por profissionais de diferentes perfis, que se complementam e fortalecem.

Nesta discussão, cabe lembrar que marca pessoal não é marketing pessoal. Estes dois temas tratam da comunicação de nossas características mais positivas, mas de formas diferentes e complementares. A marca pessoal se concentra no estudo da autoimagem e da imagem percebida. Entender qual é a sua marca e estudá-la profundamente, assim como sua essência, pontos fortes e os valores que regem suas decisões e propósitos deveria ser sempre o primeiro passo. O marketing pessoal é sempre uma etapa posterior, focada em dar visibilidade a essa marca, com ferramentas específicas.

O líder que se conhece, que sabe como é percebido pelos outros e confia em seus talentos é mais empático na gestão do time e mais direcionado a extrair o que cada um faz de melhor. Além de contribuir com a sua confiança na forma de se posicionar profissionalmente, a gestão de sua marca pessoal pode se tornar inspiracional e impulsionar o time à conquista de resultados e novos objetivos.

*Dani Amorim e Karla Giacomet são consultoras de imagem e marca pessoal e sócias da KD Imagem e Marca Pessoal