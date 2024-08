Como empresas podem ganhar fôlego financeiro com processos arquivados?  

Por Gabriela Claudino, Sócia da Recoup

Garantir o crescimento não é tarefa fácil para as empresas, principalmente no cenário que nos encontramos atualmente.

Segundo dados do Serasa Experian, apenas no primeiro semestre de 2023, a soma das dívidas das empresas brasileiras chegou a R$ 127,8 bilhões.

O mesmo estudo mostrou que o número de companhias que começou o ano no vermelho subiu para 6,7 milhões, representando um recorde em relação aos anos anteriores.

Além disso, a insolvência entre PMEs, caracterizada pela execução judicial de bens da empresa em acúmulo de dívidas, disparou em 2024, atingindo 486 companhias apenas no primeiro quadrimestre.

O que nos leva a crer que fatores como o aumento das taxas de juros no final de 2023 e a maior seletividade dos bancos, foram os principais aspectos que ocasionaram a crise financeira.

Mas diante do cenário nada favorável para as empresas, como não perder o fôlego financeiro?

A recuperação de valores em processos arquivados é um dos principais exemplos que as empresas podem se apoiar nesse cenário.

A partir desse recurso, a companhia recebe um caixa inesperado, gerando fluxo de caixa. Dessa forma, ganha fôlego para realizar mais investimentos, pagar contas, entre outras obrigações financeiras, evitando cair em recuperação judicial.

Mas como é recuperar processos arquivados? O que isso quer dizer?

A maioria das empresas tem inúmeros valores esquecidos no banco, como títulos de depósito judiciais e recursais, já que são pagamentos necessários para que as empresas pudessem recorrer de decisões em ações trabalhistas.

Acontece que as companhias perdem a noção dos valores depositados, que ficam esquecidos pelos seus representantes.

Mas esse não é o único motivo pelo qual uma empresa pode ter valores a receber. Existem várias outras razões, como:

Encerramento do processo com valor pendente de levantamento pela parte

Pagamentos que foram feitos a mais pela empresa ao sofrer bacenjud (constrição da conta bancária)

Parcelas extras de pagamentos

Obrigações pagas em duplicidade

Multas reduzidas.

No processo de recuperação desses chamados processos arquivados, a empresa pode reaver valores e ganhar fôlego financeiro necessário para diversas ações que estavam na geladeira há um tempo.

O fato também mostra o quanto é importante contar com uma assessoria financeira capaz de auxiliar a organização e o fluxo de caixa de uma organização. Dessa forma, ela pode fugir da estatística e seguir o seu rumo de crescimento.

Isso porque, com a modalidade, as empresas podem impulsionar as finanças com maior organização e até mesmo com o acúmulo de caixa inesperado, como a recuperação de processos arquivados. O que prova sua importância para o crescimento do negócio.

