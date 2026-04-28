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Quais são os 10 maiores supermercados de Santa Catarina? Veja quanto eles faturam

Estado concentra gigantes regionais, soma R$ 48,5 bilhões em receita e acompanha avanço de um setor cada vez mais competitivo

Maiores supermercados de SC: Grupo Pereira lidera com R$ 17,53 bilhões (Grupo Pereira/Divulgação)

Maiores supermercados de SC: Grupo Pereira lidera com R$ 17,53 bilhões (Grupo Pereira/Divulgação)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 28 de abril de 2026 às 13h38.

O varejo alimentar catarinense avança em ritmo consistente. Inserido em um setor que movimentou mais de R$ 1,145 trilhão em 2025 e já responde por 9,02% do PIB nacional, Santa Catarina consolida sua posição como um dos mercados mais competitivos do Sul do Brasil, com redes que figuram entre as maiores do país.

O Ranking ABRAS 2026, elaborado em parceria com a NielsenIQ, revela a força do setor supermercadista nacional, que reúne cerca de 9 milhões de trabalhadores diretos e indiretos e conta com mais de 439 mil lojas espalhadas pelo Brasil, atendendo cerca de 30 milhões de consumidores por dia.

Em Santa Catarina, o crescimento do setor acompanha esse movimento nacional. As dez maiores redes com sede no estado somaram R$ 48,5 bilhões em faturamento em 2025, colocando SC entre os cinco estados com maior concentração de receita supermercadista do país.

O avanço do atacarejo também se faz sentir em Santa Catarina. A proposta de preços mais baixos tem atraído tanto consumidores finais quanto pequenos comerciantes, pressionando as redes tradicionais a revisar sortimento, precificação e experiência de compra.

Ao mesmo tempo, formatos compactos e de proximidade ganham tração, acompanhando mudanças no comportamento urbano. O crescimento deve vir menos da abertura acelerada de grandes lojas e mais da eficiência e diversificação de canais,  incluindo o e-commerce alimentar, ainda com participação menor, mas com perspectiva de expansão.

Quais são os 10 maiores supermercados de Santa Catarina

No topo do ranking estadual, o Grupo Pereira ocupa a primeira posição com faturamento de R$ 17,53 bilhões, figurando em 7º lugar no ranking nacional. A rede tem expandido sua atuação para além das fronteiras catarinenses e é hoje uma das referências do varejo regional no sul e sudeste do Brasil.

Em segundo lugar, o Koch Hipermercado registrou R$ 12,93 bilhões em faturamento, ocupando a 8ª posição nacional. Com forte presença em Santa Catarina, a rede tem investido em expansão de formato e modernização de operações.

Na sequência, Giassi (R$ 4,50 bilhões, 26º nacional) e Angeloni (R$ 3,90 bilhões, 31º nacional) completam o bloco das quatro primeiras colocadas, ambas com histórico sólido no mercado catarinense e perfil focado em qualidade de atendimento e sortimento premium. Confira a lista completa:

Posição em Santa CatarinaPosição NacionalEmpresaFaturamento 2025
Grupo PereiraR$ 17,53 bilhões
Koch Hipermercado S.A.R$ 12,93 bilhões
26ºGiassi e Cia. Ltda.R$ 4,50 bilhões
31ºA. Angeloni e Cia. Ltda.R$ 3,90 bilhões
38ºPassarela Center Ltda.R$ 3,03 bilhões
39ºMundialmix Comércio de AlimentosR$ 3,02 bilhões
81ºGtop Distribuição Ltda.R$ 1,17 bilhão
90ºSuperviza Supermercados Ltda.R$ 976 milhões
95ºSupermercado Archer S.A.R$ 940 milhões
10º150ºSupermercado Carol Ltda.R$ 472 milhões

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