Quais são os 10 maiores supermercados de Santa Catarina? Veja quanto eles faturam

O varejo alimentar catarinense avança em ritmo consistente. Inserido em um setor que movimentou mais de R$ 1,145 trilhão em 2025 e já responde por 9,02% do PIB nacional, Santa Catarina consolida sua posição como um dos mercados mais competitivos do Sul do Brasil, com redes que figuram entre as maiores do país.

O Ranking ABRAS 2026, elaborado em parceria com a NielsenIQ, revela a força do setor supermercadista nacional, que reúne cerca de 9 milhões de trabalhadores diretos e indiretos e conta com mais de 439 mil lojas espalhadas pelo Brasil, atendendo cerca de 30 milhões de consumidores por dia.

Em Santa Catarina, o crescimento do setor acompanha esse movimento nacional. As dez maiores redes com sede no estado somaram R$ 48,5 bilhões em faturamento em 2025, colocando SC entre os cinco estados com maior concentração de receita supermercadista do país.

O avanço do atacarejo também se faz sentir em Santa Catarina. A proposta de preços mais baixos tem atraído tanto consumidores finais quanto pequenos comerciantes, pressionando as redes tradicionais a revisar sortimento, precificação e experiência de compra.

Ao mesmo tempo, formatos compactos e de proximidade ganham tração, acompanhando mudanças no comportamento urbano. O crescimento deve vir menos da abertura acelerada de grandes lojas e mais da eficiência e diversificação de canais, incluindo o e-commerce alimentar, ainda com participação menor, mas com perspectiva de expansão.

Quais são os 10 maiores supermercados de Santa Catarina

No topo do ranking estadual, o Grupo Pereira ocupa a primeira posição com faturamento de R$ 17,53 bilhões, figurando em 7º lugar no ranking nacional. A rede tem expandido sua atuação para além das fronteiras catarinenses e é hoje uma das referências do varejo regional no sul e sudeste do Brasil.

Em segundo lugar, o Koch Hipermercado registrou R$ 12,93 bilhões em faturamento, ocupando a 8ª posição nacional. Com forte presença em Santa Catarina, a rede tem investido em expansão de formato e modernização de operações.

Na sequência, Giassi (R$ 4,50 bilhões, 26º nacional) e Angeloni (R$ 3,90 bilhões, 31º nacional) completam o bloco das quatro primeiras colocadas, ambas com histórico sólido no mercado catarinense e perfil focado em qualidade de atendimento e sortimento premium. Confira a lista completa:

Posição em Santa Catarina Posição Nacional Empresa Faturamento 2025 1º 7º Grupo Pereira R$ 17,53 bilhões 2º 8º Koch Hipermercado S.A. R$ 12,93 bilhões 3º 26º Giassi e Cia. Ltda. R$ 4,50 bilhões 4º 31º A. Angeloni e Cia. Ltda. R$ 3,90 bilhões 5º 38º Passarela Center Ltda. R$ 3,03 bilhões 6º 39º Mundialmix Comércio de Alimentos R$ 3,02 bilhões 7º 81º Gtop Distribuição Ltda. R$ 1,17 bilhão 8º 90º Superviza Supermercados Ltda. R$ 976 milhões 9º 95º Supermercado Archer S.A. R$ 940 milhões 10º 150º Supermercado Carol Ltda. R$ 472 milhões

Assista ao novo episódio do Choque de Gestão

Você gostaria de receber uma mentoria gratuita com um grande empresário brasileiro? Inscreva-se no Choque de Gestão.