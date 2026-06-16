Recorde de demissões: o plano das empresas para estancar o turnover com inteligência de dados

Staff turnover or job rotation in people management, human resources to manage to recruit new people for replacement concept.flat vector illustration. (Divulgação: Olegsnow/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 16 de junho de 2026 às 17h34.
A rotatividade de funcionários no Brasil deixou de ser um indicador puramente operacional de Recursos Humanos para se transformar em uma crise de eficiência macroeconômica.
Um levantamento da consultoria Robert Half, estruturado com base em dados consolidados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), acendeu o alerta vermelho nos escritórios do país: o Brasil registra atualmente o maior índice de turnover do mundo.
O salto é alarmante. Em comparação com o período pré-pandemia, a taxa de rotatividade de pessoal no mercado brasileiro cresceu 56%. O fenômeno pressiona as organizações de ponta a ponta e o impacto é sentido de forma imediata na linha de fundo (bottom line) dos balanços financeiros.
Em setores intensivos em mão de obra, como serviços e varejo, o cenário é ainda mais agudo, com os índices de turnover ultrapassando a barreira dos 80% — uma volatilidade que drena a previsibilidade operacional e corrói a cultura interna de qualquer holding.
LEIA MAIS: Transforme a gestão de pessoas em uma vantagem competitiva real e desenvolva líderes capazes de impulsionar resultados sustentáveis no seu negócio.
O erro mais comum das lideranças financeiras é calcular o prejuízo do turnover olhando apenas para a superfície do caixa. O desembolso imediato com verbas rescisórias, multas do FGTS, exames demissionais e a abertura de novas vagas em plataformas de emprego representam apenas a ponta do iceberg.
Especialistas em gestão alertam que os maiores custos associados à rotatividade de talentos são invisíveis e surgem a médio prazo:
Curva de Aprendizagem: O tempo necessário para que um novo colaborador atinja o ápice da produtividade na função.
Sobrecarga das Equipes: A perda de conhecimento interno gera gargalos e sobrecarrega os profissionais que permanecem, detonando o clima organizacional.
Desgaste de Clientes: Em setores de serviços, a troca constante de pontos de contato pode arranhar a reputação da marca e provocar a perda de contratos.
A métrica internacional que baliza esse impacto é severa. De acordo com a Society for Human Resource Management (SHRM), a principal autoridade global em capital humano, substituir um colaborador pode custar à empresa entre 50% e 200% do salário anual da respectiva posição, dependendo do nível hierárquico e da complexidade técnica exigida pela cadeira. Quando o turnover atinge cargos executivos e estratégicos, esse percentual dispara, tornando o erro de contratação um dos ralos financeiros mais perigosos de uma corporação.
Para estancar essa sangria financeira, o RH contemporâneo precisou abandonar os processos seletivos baseados exclusivamente em percepções subjetivas ou dinâmicas comportamentais tradicionais. Em 2026, a redução sustentável da rotatividade começa muito antes do momento do desligamento: ela depende de ferramentas de analytics aplicadas ao recrutamento e à seleção para mapear o contexto completo do candidato.
É nesse cenário de mitigação de riscos que as plataformas de inteligência de dados judiciais ganharam espaço como um ativo estratégico para os recrutadores. A lógica de mercado é simples: para garantir decisões mais assertivas e seguras, as empresas precisam cruzar informações públicas estruturadas para prever a aderência do profissional à cultura corporativa.
"A contratação é uma das decisões mais críticas e de maior impacto financeiro dentro de qualquer organização. Quanto maior o volume de informações confiáveis disponíveis para análise, maior a capacidade do gestor de reduzir incertezas e aumentar a assertividade dos processos seletivos", explica Hendrik Eichler, especialista em dados judiciais e CEO da Predictus.
A utilização de dados estruturados funciona como um escudo contra assimetrias de informação e análises baseadas na intuição. Ferramentas especializadas em background check, como a desenvolvida pela Predictus, permitem que as diretorias de Gente e Gestão e de Compliance realizem consultas automáticas por nome ou CPF, identificando passivos ocultos e avaliando o histórico processual nos Tribunais do país antes de estender uma proposta de emprego.
A robustez desse ecossistema tecnológico impressiona. A Predictus, fundada em 2016, gerencia a maior base de dados de processos judiciais do Brasil, processando mais de 750 milhões de ações atualizadas diariamente de todos os tribunais do país. Para dar velocidade ao RH, a solução atua por meio de plataforma web e APIs integradas aos sistemas das empresas, utilizando inteligência de dados interna (Status Predictus) para classificar e traduzir o contexto jurídico dos campos que não aparecem de forma explícita nas consultas de rotina.
Todo esse mapeamento é feito sob o estrito cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e das diretrizes regulatórias vigentes. Em um mercado de trabalho marcado pelo turnover recorde, a adoção dessas tecnologias orientadas a dados deixa de ser um diferencial competitivo para se tornar uma regra de sobrevivência corporativa. No final das contas, as empresas que mais protegem suas margens financeiras são aquelas que entenderam que construir uma equipe sustentável e de longo prazo depende de investir na precisão do primeiro passo.