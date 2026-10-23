Empresas que mais perdem funcionários têm o dobro da inadimplência, revela estudo da Serasa

A saída frequente de funcionários pode representar mais do que um desafio para o departamento de Recursos Humanos. Um novo estudo da Serasa Experian mostra que empresas com maior rotatividade de profissionais apresentam o dobro do percentual de inadimplência em comparação àquelas que conseguem manter seus colaboradores por mais tempo.

Segundo o levantamento, realizado com cerca de 1 milhão de empresas brasileiras, 38% dos CNPJs classificados na faixa de maior rotatividade estão inadimplentes. Entre os negócios com menor movimentação de funcionários, o percentual cai para 19%.

A diferença fica ainda mais expressiva quando o estudo considera o tempo médio de permanência dos profissionais nas companhias.

Nas empresas em que os funcionários permanecem, em média, de três a seis meses, a inadimplência chega a 44%. Já naquelas em que os trabalhadores ficam por mais de dez anos, o percentual é de 16%.

Os resultados levantam uma questão importante para o mercado de trabalho: a capacidade de reter talentos pode estar relacionada à saúde financeira de uma empresa? Os resultados levantam uma questão importante para o mercado de trabalho:

Para Viviane Moura, diretora de Serviços de Crédito da Serasa Experian, os dados indicam que a gestão de pessoas pode oferecer informações relevantes sobre a situação financeira dos negócios, mas não permitem concluir que a saída de funcionários seja responsável pela inadimplência.

"Isso não significa que a rotatividade seja a causa da inadimplência, mas que existe uma associação relevante que merece ser considerada", afirma a executiva, em entrevista exclusiva à EXAME.

Veja também: Fim da escala 6x1: brasileiros contam como é trabalhar em países onde o modelo já é ilegal

Por que empresas que retêm funcionários apresentam menor inadimplência?

Uma das hipóteses levantadas pela Serasa Experian é que empresas financeiramente mais estáveis tenham melhores condições de investir no desenvolvimento profissional e oferecer oportunidades de carreira, o que pode contribuir para a retenção dos funcionários.

Ao mesmo tempo, equipes mais estáveis podem favorecer a continuidade dos processos e a preservação do conhecimento adquirido pelos profissionais ao longo dos anos.

"Negócios com maior estabilidade financeira, por exemplo, podem ter melhores condições de oferecer oportunidades de desenvolvimento e manter seus profissionais por mais tempo. Da mesma forma, a permanência dos funcionários pode estar relacionada à continuidade dos processos e à preservação do conhecimento interno", afirma Moura.

O levantamento mostra que o percentual de inadimplência diminui progressivamente à medida que aumenta o tempo médio de permanência dos funcionários.

Embora os números indiquem uma associação entre estabilidade dos vínculos empregatícios e menor inadimplência, a executiva ressalta que a pesquisa não permite determinar qual fator influencia o outro.

Isso significa que tanto a situação financeira da companhia pode influenciar sua capacidade de reter profissionais quanto a estabilidade das equipes pode estar relacionada à continuidade das operações.

Alta rotatividade é sinal de problemas de liderança?

A saída constante de profissionais costuma levantar questionamentos sobre salários, oportunidades de crescimento, cultura organizacional e qualidade da liderança.

Mas será que uma empresa que perde muitos funcionários necessariamente apresenta problemas de gestão?

Segundo Moura, a resposta não é tão simples.

"A rotatividade pode estar relacionada a diferentes fatores, como características do setor, condições do mercado de trabalho, práticas de gestão e oportunidades de desenvolvimento profissional", afirma.

A executiva ressalta que o estudo não investigou os motivos pelos quais os funcionários deixam seus empregos. Portanto, não é possível atribuir os resultados diretamente à atuação dos gestores ou às políticas de remuneração.

A distinção é importante porque determinados setores apresentam naturalmente uma movimentação maior de profissionais, enquanto outros possuem estruturas de trabalho que favorecem vínculos mais longos.

Viviane Moura, diretora de Serviços de Crédito da Serasa Experian: "O principal aprendizado é que olhar para além dos indicadores financeiros tradicionais pode ajudar a construir uma visão mais completa sobre o perfil de risco de uma empresa" (Serasa/Divulgação)

Empresas que perdem funcionários também apresentam maior risco de fechar

A pesquisa identificou outra associação entre a rotatividade de funcionários e a situação dos negócios: empresas que apresentam maior movimentação de profissionais também estão mais concentradas nas faixas de maior risco de encerramento das atividades.

Entre os CNPJs com menor turnover, 26% estão classificados na faixa de baixa longevidade empresarial, indicador que sinaliza maior probabilidade de encerramento das operações nos próximos 12 meses.

Nas empresas com maior rotatividade, essa participação sobe para 41%.

O tempo de permanência dos funcionários também apresenta diferenças relevantes. Entre as empresas em que os funcionários ficam menos de três meses, 44% estão na faixa de baixa longevidade. Já naquelas em que os profissionais permanecem mais de dez anos, o percentual cai para 24%.

Os dados não significam que empresas com alta rotatividade necessariamente fecharão as portas, mas mostram que a dinâmica trabalhista pode funcionar como um indicador complementar na avaliação de riscos.

O que a rotatividade dos funcionários revela sobre o crédito das empresas?

Tradicionalmente, instituições financeiras analisam indicadores como histórico de pagamentos e pontuação de crédito para avaliar o risco de conceder empréstimos a uma empresa.

A pesquisa da Serasa Experian indica que informações sobre a movimentação dos funcionários podem acrescentar uma nova dimensão a essa análise.

O estudo identificou, por exemplo, que empresas com pontuações semelhantes no Score PJ podem apresentar percentuais de inadimplência bastante diferentes dependendo da estabilidade de suas equipes.

Entre negócios com pontuação de 455 a 539 pontos, a média de inadimplência é de 22,1%. Entretanto, o percentual varia de 15,7% entre as empresas com menor rotatividade para 29,7% entre aquelas com maior movimentação de funcionários.

Para Moura, o resultado mostra que indicadores trabalhistas podem ajudar a compreender diferenças entre empresas que, à primeira vista, apresentam perfis financeiros semelhantes.

"O principal aprendizado é que olhar para além dos indicadores financeiros tradicionais pode ajudar a construir uma visão mais completa sobre o perfil de risco de uma empresa", afirma.

Os indicadores foram desenvolvidos inicialmente para apoiar análises relacionadas ao crédito consignado privado, mas o levantamento identificou seu potencial de aplicação na avaliação de risco dos próprios CNPJs.

Para as empresas, os resultados reforçam que a movimentação dos profissionais não deve ser observada apenas como um indicador de RH. Ela também pode oferecer pistas sobre a estabilidade operacional e financeira dos negócios, sem substituir uma análise mais ampla de suas condições econômicas.

Veja também: ‘Tenha líderes que te percebam e enxerguem o seu potencial’, diz diretora da Swarovski