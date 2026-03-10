Profissionais deixam o corporativo e desafiam o RH a repensar carreira e retenção; aponta estudo

A relação entre profissionais e empresas está passando por uma transformação silenciosa que já começa a impactar as estratégias de gestão de pessoas.

Cada vez mais trabalhadores estão deixando trajetórias corporativas tradicionais para criar projetos próprios, movimento que pressiona lideranças e áreas de recursos humanos a repensarem modelos de carreira, retenção e desenvolvimento profissional.

A mudança reflete uma nova mentalidade em relação ao trabalho e ao propósito profissional.

A nova mentalidade profissional

Nos últimos anos, a percepção de sucesso profissional começou a se afastar do modelo tradicional de estabilidade corporativa. Embora carreiras estruturadas dentro de grandes empresas continuem relevantes, uma parcela crescente de profissionais passou a buscar autonomia, flexibilidade e maior controle sobre seu tempo e suas decisões.

Dados do Global Entrepreneurship Monitor mostram que o Brasil permanece entre os países com maior intenção empreendedora do mundo. Paralelamente, estudos da McKinsey indicam que fatores como autonomia, propósito e flexibilidade estão entre os principais motivos que levam profissionais a reconsiderar suas trajetórias.

Para áreas de recursos humanos, essa mudança representa um sinal importante. O conceito de carreira linear dentro de uma única organização perde força diante de um mercado em que profissionais buscam maior protagonismo sobre suas escolhas.

Quando a carreira corporativa deixa de ser suficiente

A trajetória de Fernando Marques ilustra parte dessa transformação. Com experiência em tecnologia, marketing e cibersegurança, além de sete anos de atuação profissional em Nova York, ele construiu uma carreira sólida em ambientes corporativos competitivos.

Durante esse período, assumiu funções que exigiam criação de processos, resolução de problemas complexos e constante adaptação. Ainda assim, a percepção de limites dentro de estruturas muito hierárquicas acabou impulsionando uma reflexão sobre novos caminhos profissionais.

Segundo Marques, a sensação recorrente era de que o impacto poderia ser maior fora de estruturas corporativas tradicionais.

Essa percepção não é isolada. Em diferentes setores, profissionais experientes começam a questionar modelos de gestão excessivamente rígidos, com pouca autonomia ou espaço para inovação individual.

O surgimento de novos caminhos profissionais

Antes de iniciar sua jornada empreendedora, Marques dedicou meses à análise de mercado e validação de ideias. Nesse processo, identificou uma oportunidade relacionada ao uso de imóveis comerciais nas cidades.

Enquanto marcas e empresas buscavam espaços flexíveis para eventos e ativações, muitos imóveis permaneciam vazios ou subutilizados. A partir dessa observação surgiu a Popupster, uma plataforma digital que conecta proprietários de espaços ociosos a empresas que precisam utilizá-los temporariamente.

A proposta busca tornar mais flexível o uso de imóveis comerciais, permitindo ocupações por horas ou dias e reduzindo a rigidez dos contratos tradicionais.

Hoje, a plataforma reúne mais de 100 imóveis cadastrados em diferentes estados brasileiros e busca consolidar um modelo alinhado à economia da experiência e à digitalização do setor imobiliário.

O que esse movimento revela para o RH

Para lideranças de recursos humanos, o crescimento desse tipo de trajetória revela uma mudança mais profunda na relação entre profissionais e organizações.

A decisão de empreender não está necessariamente ligada apenas à busca por renda maior, mas também à necessidade de autonomia, reconhecimento e possibilidade de criar impacto direto no trabalho realizado.

Nesse contexto, empresas que desejam reter talentos precisam repensar fatores como flexibilidade, desenvolvimento de carreira, autonomia nas decisões e oportunidades de inovação dentro das próprias estruturas.

Sem esses elementos, profissionais com perfil mais empreendedor tendem a buscar fora da organização o espaço que não encontram internamente.

O desafio da transição profissional

Apesar do aumento no número de profissionais que optam por empreender, a transição entre o emprego formal e a criação de um negócio próprio exige planejamento e preparo emocional.

Abrir mão de uma renda previsível e assumir riscos exige organização financeira, disciplina e clareza sobre objetivos de longo prazo.

Segundo Marques, um dos erros mais comuns é esperar pelo momento perfeito para iniciar uma mudança de carreira. Na prática, esse momento raramente chega.

Para ele, validar ideias, estruturar segurança financeira mínima e manter disciplina na execução são fatores decisivos para transformar uma ideia em negócio sustentável.

Um novo cenário para gestão de talentos

A crescente migração de profissionais para projetos próprios reforça que o mercado de trabalho passa por uma reconfiguração importante.

Para áreas de recursos humanos, compreender esse movimento torna-se essencial para desenvolver estratégias mais modernas de gestão de talentos. Modelos mais flexíveis de carreira, incentivo ao intraempreendedorismo e ambientes que estimulem autonomia podem se tornar diferenciais competitivos para empresas que desejam atrair e manter profissionais em um mercado cada vez mais dinâmico.