Bússola & Cia: Dia das Mães vai movimentar mais de R$ 11 bi no e-commerce

O comércio eletrônico brasileiro deve registrar mais um Dia das Mães positivo em 2026. A data, considerada uma das mais importantes para o varejo, tem expectativa de movimentar R$ 11,06 bilhões, segundo projeções do setor. Isso representa um crescimento em relação aos R$ 9,98 bilhões registrados em 2025.

O incremento nas vendas também deve avançar, passando de R$ 1,48 bilhão em 2025 para R$ 1,68 bilhão em 2026, e indicando a força da data para o consumo. Apesar disso, o ritmo de crescimento tende a ser mais moderado, com alta estimada de 10,78%.

Belo Monte: 10 anos de energia limpa e renovável para o Brasil

A maior usina hidrelétrica 100% brasileira completou uma década de operação. Sob concessão da Norte Energia, Belo Monte, no Pará, gerou desde 2016 cerca de 255 milhões de MWh, o suficiente para abastecer o país por cinco meses. Com capacidade de 11.233,1 MW, a usina atende até 16% da demanda nacional em picos de consumo.

Além disso, o projeto soma R$ 8 bilhões investidos em ações socioambientais na região, incluindo a construção de hospitais, 99 escolas e o reflorestamento de áreas equivalentes a 3 mil campos de futebol, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento da Amazônia.

Em meio à expansão no Brasil, Roche reforça parceria com a Viveo em diagnóstico

A Roche Diagnóstica está redefinindo sua lógica operacional na América Latina e a Prevena é aliada neste processo. Responsável por 40% da distribuição de diagnósticos do grupo suíço no país, a empresa do grupo Viveo sediou o Latam Strategic Partners Summit 2026. Realizado no centro de distribuição da Viveo em Cajamar (SP), o evento posicionou a operação local como referência para o continente.

"O modelo permite que a Roche mantenha uma estrutura mais flexível no Brasil, concentrando esforços em pesquisa, desenvolvimento e estratégia comercial", destaca Artur Avancine, Vice-Presidente de Pessoas e Gestão da Viveo.

Atualmente, a distribuidora brasileira contribui com cerca de 12% do faturamento da Roche na região. “A colaboração com a Prevena evidencia como a excelência logística amplia a disponibilidade de produtos e o acesso do cuidado à população”, afirma Carlos Martins, Presidente da Roche no Brasil.

Talento sem fronteiras: Instituto Apontar reúne 300 convidados em jantar que marca nova fase de expansão

Em um cenário em que a maioria dos jovens com altas habilidades permanece invisível no sistema educacional brasileiro, especialmente em contextos de vulnerabilidade social, o Instituto Apontar vem consolidando, ao longo de mais de duas décadas, um modelo estruturado de identificação e desenvolvimento desse público. Na noite de ontem, o Instituto realizou mais uma edição do seu jantar anual, reunindo 300 convidados em uma residência no Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro.

A edição deste ano, a maior já realizada pelo Instituto, reforça a capacidade do Apontar de ampliar sua rede sem abrir mão do cuidado na construção de um ambiente íntimo e acolhedor. Mais do que um encontro, o jantar se consolida como um dos principais momentos de articulação do Instituto, reunindo investidores, parceiros institucionais e novos apoiadores. Estiveram presentes representantes de organizações como Stone, Vinci Compass, VRA Advogados, Gallagher, Occam, PRIO, além de escolas parceiras, como o Andrews, que fazem parte da rede que sustenta e impulsiona o trabalho do Apontar.

Giuliana Flores prevê alta de 15% nas vendas no Dia das Mães 2026

A Giuliana Flores projeta crescimento de 15% nas vendas para o Dia das Mães de 2026, apoiada em uma campanha que propõe um novo olhar sobre a figura materna ao resgatar a mulher antes da maternidade.

A expectativa atingir a marca de 28 a 30 mil pedidos durante a semana que antecede a data, com foco em categorias clássicas e afetivas, como buquês de flores, plantas e cestas de café da manhã.

Novo indicador em tempo real do preço do diesel contribui para análises do setor

O cenário de alta do diesel, observado desde 2025, segue impactando diretamente a rotina e a rentabilidade do transporte rodoviário. Com isso em mente, a Mundo Logística acaba de lançar o IPC.MLog, um indicador que acompanha em tempo real a evolução do preço do diesel no Brasil.

A iniciativa combina dados de mercado, fontes oficiais e informações captadas diretamente nas estradas, oferecendo uma visão precisa e confiável das variações do combustível. O novo indicador, disponível online e de forma gratuita, surge como uma ferramenta estratégica para transformar dados em decisões mais inteligentes na operação logística.

Ferramenta de IA reduz gasto imobiliário

O Comparador de Escritórios, nova ferramenta gratuita de IA, lançada pela Woba que reduz custos imobiliários em até 45%, já está disponível. A plataforma funciona como um hub de inteligência: centraliza contratos, emite alertas de vencimento e oferece benchmarks de preços em 350 cidades.

Ao inserir dados como localização e valor por m², o gestor recebe um diagnóstico automático comparando seus gastos com a média de mercado para saber se o preço pago é justo. O objetivo é dar transparência e agilidade aos times de Facilities e Financeiro, permitindo otimizar a escala da operação e prever custos com precisão.

90% dos CFOs já usam IA para decisões, aponta Deloitte

Pesquisa da Deloitte revela que 90% dos CFOs já usam IA em decisões estratégicas e 70% projetam crescimento de receita em 2026, impulsionado por automação e digitalização.

Apesar do avanço, os investimentos ainda são limitados. Para Alysson Guimarães, CEO da LeverPro, há um descompasso entre o potencial da tecnologia e os orçamentos, indicando um cenário de otimismo com cautela nas empresas.

Proxy Media projeta ultrapassar R$ 10 milhões em 2026

Em maio, a Proxy Media completa 15 anos de atuação no marketing digital e projeta um novo ciclo de crescimento, com meta de atingir R$ 10 milhões em faturamento até 2026.

A empresa atende clientes como Samsung, Nestlé e Chevrolet, oferecendo soluções completas, com destaque para campanhas baseadas em geolocalização, que conectam mídia ao comportamento físico do consumidor.

Nos últimos anos, ampliou seu portfólio com o Clube Ben, plataforma de benefícios corporativos que reúne mais de 500 marcas e clientes como UOL e SulAmérica. Desde 2023, a solução cresceu 96% em faturamento, consolidando-se como um dos principais pilares estratégicos do negócio.

IT Forum Trancoso registra mais de 2,5 mil reuniões de negócios

O IT Forum Trancoso 2026 reuniu cerca de 600 executivos, entre eles 120 CIOs, em cinco dias de programação. O evento registrou mais de 2,5 mil reuniões de negócios e promoveu mais de 70 encontros entre CEOs.

Também viabilizou 324 vagas de estágio para alunos da SP Tech, alta de 27% em relação a 2025, aproximando a meta de 500 vagas em 2026. Temas como IA, cultura e liderança guiaram os debates.

Até 10% das contas no WhatsApp podem ser banidas por uso irregular

Até 10% das contas de WhatsApp podem ser suspensas por violações das políticas da Meta, como disparos em massa sem consentimento. O impacto é imediato: atendimento interrompido, vendas travadas e prejuízo.

Para Luan Mileski, da IRRAH Tech, a falta de automação e governança aumenta os riscos. Soluções estruturadas organizam fluxos, garantem conformidade e trazem mais previsibilidade de receita.

Prime Control projeta crescimento e reforça aposta em IA e SAP

A Prime Control projeta crescer 20% em 2026, impulsionada pela expansão em inteligência artificial, automação e pela atuação no ecossistema SAP. Após investir mais de R$ 1 milhão em 2025, a companhia prevê novos aportes acima de R$ 1,5 milhão neste ano, com foco em inovação e eficiência operacional.

A estratégia inclui ampliar o uso de IA ao longo do ciclo de desenvolvimento de software, em um movimento que marca a transição de Quality Assurance para Quality Intelligence. A vertical SAP, que cresceu 72% no último ano, ganha protagonismo ao acompanhar a migração do mercado para ambientes mais modernos, integrados e escaláveis.

Pine anuncia novo ciclo da agência com Cristiane Novaes como CEO

A Pine, agência de comunicação que une PR, conteúdo e tecnologia para posicionar marcas que lideram a inovação, anuncia Cristiane Novaes como nova CEO.

A executiva, que integra a empresa desde 2022 e ocupava o cargo de Diretora de Atendimento & Marketing, assume a liderança no lugar de Fabiana Ramos, que esteve à frente da organização desde 2020 e agora passa a se dedicar a projetos pessoais.

Com mais de 20 anos de experiência em comunicação, Cristiane atuou em empresas multinacionais, agências e startups, e traz no currículo passagens por organizações como Walmart Brasil e Havas Worldwide.