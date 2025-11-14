Familhão estreia nos supermercados com campanha de selos e prêmios milionários

Os selinhos de supermercado são o álbum de figurinhas dos adultos, uma febre que mobiliza colecionadores, grupos de troca e impulsiona a recorrência de compra. Agora, esse fenômeno ganha um novo formato.

Pela primeira vez, o Familhão, clube de benefícios que impacta milhões de brasileiros no ambiente digital, chega ao varejo alimentar com uma campanha integrada de selos colecionáveis. O projeto-piloto será ativado em março nas redes Superpão, Compre Mais, Avenida, Boa e Amigão, todas bandeiras da holding Plurix.

A iniciativa é resultado da parceria entre Familhão, a L–founders of loyalty, líder global em campanhas de fidelização, e a Plurix, um dos grupos supermercadistas que mais crescem no país.

A plataforma já soma R$ 19 milhões em prêmios entregues, com 4 milhões de assinantes ativos e faturamento de R$ 262 milhões no primeiro ano de operação.

“Estamos levando benefícios tangíveis para o Brasil real. Mais de 80% das regiões atendidas pela Plurix nunca tiveram campanhas de selos. Vamos transformar a compra do mês em uma experiência afetiva e divertida”, afirma Evanildo Barros Junior, CEO do Familhão.

Como vai funcionar a campanha

A cada R$ 20 em compras, clientes da Plurix cadastrados no programa +Amigo recebem um selo. Ao completar a cartela, podem resgatar produtos de marcas premium, como facas, panelas e utensílios, com até 98% de desconto.

Assinantes do Familhão terão ainda mais vantagens: pagam R$ 4,99 pela assinatura durante a campanha (em vez de R$ 20), recebem cinco selos extras de imediato e acumulam um selo bônus a cada R$ 100 em compras.

Além disso, continuam concorrendo ao sorteio mensal de R$ 1 milhão em barras de ouro, entregue pelo Luciano Huck, sócio e apresentador do Familhão.

A campanha começa em março de 2026, com duração prevista de 16 semanas, além de duas semanas adicionais para trocas. No total, serão distribuídos mais de 1,5 milhão de brindes nas lojas da Plurix.

Estratégia de fidelização em escala

O movimento acontece em meio à expansão da Plurix, que fechou 2024 com R$ 9,3 bilhões em vendas e consolidou sua presença no varejo nacional após adquirir redes como Superpão, Avenida, Boa e Amigão.

Para Jorge Faiçal, CEO da Plurix, a campanha fortalece o vínculo com o consumidor e complementa a estratégia de relacionamento.

“A Plurix é feita de marcas que nasceram próximas das pessoas e essa campanha traduz exatamente isso: transformar o momento da compra em uma experiência afetiva e divertida”, afirma.

A campanha também se conecta ao +Amigo, programa de fidelidade e cartão da Plurix, que já reúne mais de 5 milhões de clientes e integra todas as bandeiras do grupo.

A escolha da Plurix como parceira tem lógica estratégica: a rede tem forte presença no interior de São Paulo, região onde o Familhão já possui boa penetração digital, mas onde as campanhas de selos ainda são novidade. O potencial de engajamento é enorme.

O 'álbum de figurinhas' do adulto

Presente em mais de 35 países, a L–founders of loyalty é responsável por 95% das campanhas de selos colecionáveis no Brasil. No mercado nacional, suas ações já movimentaram R$ 113 bilhões em vendas e geraram R$ 11 bilhões em receitas incrementais.

“O segredo está em unir conveniência e emoção. Os selinhos despertam memórias, criam conexão e engajam famílias inteiras”, diz Beatriz Ramos, CEO LATAM da L-founders. “É o álbum de figurinhas do adulto: do shopping de luxo ao supermercado do bairro, as pessoas trocam, colecionam e se sentem parte de algo.”

A L-founders será responsável por toda a logística da campanha, desde a produção e estoque até a entrega dos brindes nas lojas. “Nosso diferencial é garantir excelência do início ao fim. O consumidor encontra o produto no momento certo, sem frustração”, completa Ramos.

Mais do que uma ação promocional, o projeto inaugura um novo modelo de valor compartilhado no varejo. Segundo Beatriz, campanhas com selos geraram aumentos de até 15% no tíquete médio e 20% na frequência de visitas. A expectativa, com a força do Familhão e a capilaridade da Plurix, é superar esses resultados.

“A mágica acontece quando o consumidor percebe que está sendo recompensado de verdade, não com um sorteio improvável, mas com um benefício concreto”, reforça Evanildo Barros Jr. “Isso muda o comportamento de compra, gera engajamento orgânico e cria fidelidade de verdade.”

Para ele, a combinação entre entretenimento, supermercado e programa de fidelidade é o novo motor de recorrência no consumo popular. “Não estamos vendendo um prêmio. Estamos entregando valor. O Brasil gosta de selinho e agora ele vale mais do que nunca.”