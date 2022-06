Como afastar o preconceito e cuidar da sucessão no setor funerário

Começamos há cinco anos quando unimos quatro pequenas empresas de Minas Gerais em torno do objetivo de levar mais valor para os nossos clientes. Hoje, o Grupo Zelo é a maior empresa de serviços funerários e a que mais cresce no país. Atingimos este ano a meta que projetamos para 2025, alcançando quatro milhões de clientes e agradecendo o empenho e a confiança de nossos mais de três mil e quinhentos colaboradores diretos, investidores e aos mais de 50 diretores funerários que fazem parte do grupo.

Nosso setor é pulverizado, os negócios são familiares, e a sucessão, difícil. Ninguém falava em governança. O preconceito cercava nossa atividade. Para mim, que comecei a atuar nessa área muito jovem, era um desafio mudar parâmetros, filosofias, avançar. Hoje sabemos que valeu a pena. Já há grupos de nosso setor abrindo o capital mundo afora, lançando ações no mercado financeiro. Fundos de private equity estão atentos ao nosso segmento, um setor que, no Brasil, soma mais de 13 mil funerárias. Não ganhamos com a morte, ao contrário do que muitos pensam, crescemos com a vida.

Foi esse conceito que implantamos ao longo desse tempo. Nosso mercado hoje se modernizou. Vendemos planos para ampliar nosso tempo, não encurtar nossa existência. Nosso grupo, por exemplo, trabalha com a atenção voltada para as classes C, D e E, aquelas que mais vivem esse momento de aperto econômico e financeiro e que mais precisam de um plano para o futuro imprevisível, e, ao mesmo tempo, certo. Com a renda familiar contada nos centavos, temem ficar desassistidos no momento de necessidade. Isso não quer dizer que não olhamos e atendemos as classes melhor posicionadas do ponto de vista econômico com o mesmo cuidado.

Com sede administrativa em Belo Horizonte, nosso Grupo Zelo se estende a mais de 1.800 cidades de 14 estados e no Distrito Federal. Os planos representam hoje 70% das atividades da empresa e são soluções que vêm sendo cada vez mais adotadas no nosso setor. Contamos com cerca de 300 unidades, entre cemitérios, memoriais, capelas, velórios, crematórios, laboratórios de tanatopraxia e escritórios administrativos. Além da nossa unidade de benefícios, a Ducash, que por meio de uma rede de parceiros oferece descontos com foco principal na saúde e bem-estar dos nossos clientes.

No ano passado tivemos significativos avanços, com a aquisição de 19 empresas. Ao todo, somos o resultado da fusão de quase 50 pequenas companhias. Acreditamos que nosso sucesso está diretamente ligado à nossa crença em promover a sustentabilidade e montar uma estrutura de governança sustentada em um Comitê ESG e liderada pelo Conselho de Administração, integrado por nove membros com vasta experiência nos segmentos funerário, cemiterial e financeiro.

Para reforçar essa estrutura, criamos a Diretoria de Auditoria Interna e Governança, de forma que nossos processos e políticas sejam sistematizados e os profissionais possam atuar com autonomia nas interações entre as instâncias deliberativas, executivas, fiscalizadoras e consultivas da empresa.

No Grupo Zelo, a governança corporativa é regra seguida à risca. Nesse nosso quinto ano de existência, além das áreas de gestão de riscos, compliance e controles internos, a auditoria interna se conecta à nossa estrutura para que tudo ande em sintonia. Ética e sustentabilidade são nossos pilares. Jamais deixamos de nos aprimorar e inovar, buscando a preservação do meio ambiente e a geração de impacto positivo.

Neste ano, o foco é aumentar a eficiência de nossas operações com investimentos em tecnologia e inovação, mantendo a qualidade de nossos serviços e desempenho nas pesquisas de satisfação com clientes, comprovada em um Net Promoter Score (NPS) de 79%.

Nossos colaboradores são vitais e primordiais em nossos planos. Investimos em capacitação, treinamos 95% de nossos profissionais em ética e compliance no ano passado, o primeiro no qual distribuímos lucros e resultados com base no desempenho em sustentabilidade. Conquistamos a certificação da Great Place to Work (GPTW), que classifica a empresa como um excelente lugar para trabalhar.

Vivemos hoje um momento desafiador. Estamos estruturando a companhia, os processos, os controles e o sistema para uma nova realidade. Passamos de uma empresa média e caminhamos para nos tornar uma grande empresa. Trabalhamos para melhorar os índices de eficiência operacionais e seguirmos na direção de um futuro de crescimento sustentável, este sim, sem teto. Vamos buscar novas linhas de receita, novos negócios, ampliar nosso DNA de inovação. Estamos prontos para atravessar fronteiras e nos internacionalizarmos. Planejamos muito para avançar sempre e mais.

Lucas Provenza é CEO do Grupo Zelo

