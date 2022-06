Chega a Minas Gerais programa que plantará 1 milhão de árvores pelo Brasil

No próximo dia 4 de junho, acontece no Parque da Pampulha, em Belo Horizonte, o lançamento do Programa Raízes da União, iniciativa da farmacêutica União Química que visa plantar 1 milhão de árvores nativas nos próximos cinco anos, em celebração ao seu 85º aniversário. Além do estado mineiro, o Programa já teve o plantio iniciado nos estados de São Paulo e Distrito Federal, localidades onde a companhia também possui unidades industriais.

Todos que estiverem em Belo Horizonte e passarem pelo parque terão a oportunidade de receber uma das 2 mil mudas de árvores nativas que serão distribuídas durante o evento. Além disso, o evento irá contar com outras atividades, os visitantes do parque poderão conversar com a árvore da sabedoria — atração interativa que reforçará a importância do cuidado com o meio ambiente, além de participar de oficinas de bolhas de sabão biodegradável e outras realizadas pelo Circo do Sufoco para distração das crianças, bem como conversar com a equipe da União Química que apresentará o Programa.

Inicialmente serão plantadas no estado 400 mil mudas de árvores nativas na região da Serra da Mantiqueira, já que o reflorestamento contribui para a retenção de água nesta área. Para acompanhar o plantio e o desenvolvimento das mudas, a União Química contará com as parcerias da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, do Instituto Estadual de Florestas (IEF), da ONG The Nature Conservancy Brasil (TNC), do Instituto Federal do Sul de Minas, além do Projeto Conservador das Águas, entidades que já atuam em Minas Gerais e estão compromissadas com um futuro mais sustentável.

“A Serra da Mantiqueira tem sofrido com as ações do homem, e ela é essencial para a segurança hídrica do Brasil e na mitigação das mudanças climáticas. Iniciativas como o Programa Raízes da União nos permitem amplificar e acelerar o trabalho de reflorestamento que é fundamental para a manutenção da vida no nosso planeta”, afirma Paulo Henrique Pereira, coordenador do Projeto Conservador das Águas.

De acordo com Cezar Augusto Cruz, diretor de conservação e recuperação de ecossistemas do Instituto Estadual de Florestas (IEF), em Minas Gerais, a ação da União Química que está sendo conduzida por meio do Programa Raízes da União coaduna com as ações conduzidas pelo estado de Minas Gerais e pelo IEF no âmbito do Programa de Regularização Ambiental (PRA). “O reflorestamento contribui para que tenhamos garantia de melhores condições ambientais nas propriedades rurais como um todo, tanto em aspectos que envolvem segurança hídrica como na garantia de conservação de flora e fauna do estado”, diz o diretor.

“Temos uma preocupação muito grande com as próximas gerações, por isso, criamos um programa que, além de atuar em prol do meio ambiente, capacita e conscientiza as crianças desde a infância. Em Minas Gerais, o Programa Raízes da União vai expandir sua atuação por diversos municípios, contribuindo assim para a construção de um futuro melhor e mais verde”, declara Fernando Marques, Presidente da União Química.

O Programa Raízes da União possui ainda uma vertente educacional que levará à professores e alunos de escolas públicas, familiares e toda a comunidade informações que permitam a conscientização ambiental. Nesta iniciativa a União Química conta com a parceria do Centro de Educação Ambiental de Guarulhos (CEAG), que atuará nas cidades em que ocorrerem os plantios. “Queremos sensibilizar educadores, crianças e suas famílias para realizarem as melhores escolhas para eles e para o planeta”, afirma Monica Simons, diretora do CEAG.

Ao todo o Programa Raízes da União terá um investimento de até R$30 milhões e irá atuar em diversas frentes ligadas ao meio ambiente.

Lançamento Raízes da União em MG

Parque da Pampulha

Data: 4 de junho de 2022

Horário: 8h até 13h Local: Av. Otacílio Negrão de Lima, 6061 — Pampulha, Belo Horizonte — 31365-450 – Acesso pela portaria 1, na Esplanada.

