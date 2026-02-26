Como a análise de dados pode prever futuro da jornada de trabalho no Brasil 

Por José Roberto Tadros*

O debate sobre o fim da escala 6x1 e a redução da jornada semanal de trabalho para 36 horas voltou ao centro da agenda legislativa.

Trata-se de um tema que envolve legítimas preocupações sociais — como qualidade de vida e saúde do trabalhador —, mas que também exige análise técnica rigorosa sobre seus efeitos econômicos.

Tais impactos são cruciais especialmente em setores que operam de forma contínua, como comércio e serviços.

Com o objetivo de contribuir para esse debate, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) elaborou estudo técnico avaliando os possíveis impactos da mudança.

Os dados ajudam a dimensionar o alcance da medida e seus desdobramentos potenciais.

Impactos na força de trabalho e no comércio

Hoje, o Brasil possui 57,8 milhões de empregos formais. Estima-se que cerca de 31,5 milhões de trabalhadores estejam submetidos a jornadas de trabalho que seriam diretamente afetadas por uma redução do limite semanal.

No comércio varejista, 93% dos contratos formais concentram-se acima de 40 horas semanais; no atacado, o percentual é de 92%.

Ou seja, trata-se de um segmento particularmente sensível a alterações na organização da redução da jornada.

Custos de adequação e pressão sobre os preços

A simulação realizada pela CNC considerou um cenário de redução da jornada para 40 horas semanais sem diminuição nominal de salários.

Nessa hipótese, para manter o funcionamento regular das empresas, seria necessária reorganização de escalas e até mesmo adoção de novas tecnologias.

O custo estimado de adequação para o setor do comércio alcançaria R$ 122,4 bilhões mensais, o que representa aumento de 21% na folha salarial do segmento.

O estudo também analisou possíveis efeitos sobre preços e rentabilidade.

A modelagem econométrica indica que, no longo prazo, um aumento de 1% na massa salarial do comércio tende a gerar repasse médio de 0,6% aos preços ao consumidor.

Em um cenário de elevação de 21% na folha, a pressão estimada sobre os preços poderia alcançar até 13%.

Rentabilidade e dinâmica do mercado de trabalho

Considerando os impactos combinados sobre preços e volume de vendas, a estimativa aponta para redução de 5,7% no Excedente Operacional Bruto (EOB) do comércio.

Este indicador reflete a remuneração do capital antes de impostos sobre o lucro. A valores atuais, essa retração poderia corresponder a aproximadamente R$ 73 bilhões.

É importante contextualizar esses números. O mercado de trabalho brasileiro convive com elevada informalidade — cerca de 40% da força de trabalho.

O comércio responde por parcela significativa da geração de empregos formais no país. Alterações estruturais na jornada de trabalho impactam diretamente a dinâmica de contratação, preços, margens e investimentos.

A necessidade de planejamento e transição

O debate sobre jornada de trabalho não pode prescindir de análise ampla, que considere tanto os objetivos sociais da proposta quanto seus efeitos econômicos e setoriais.

Mudanças dessa magnitude exigem planejamento, transição estruturada e avaliação criteriosa de impactos.

A contribuição da CNC, por meio de seu estudo técnico, é oferecer dados concretos para qualificar essa discussão.

Em temas que afetam milhões de trabalhadores e empresas, decisões informadas são condição essencial para que o país avance de forma equilibrada e sustentável.

*José Roberto Tadros é presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).