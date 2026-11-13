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Como a AfroReggae está planeja usar o figurino como diferencial no mercado audiovisual

À frente do figurino de Arcanjo Renegado e Delegacia de Homicídios, Vitor Carpe une pesquisa de campo e consultoria para evitar caricaturas

Para o figurinista Vitor Carpe, o figurino começa a contar a história antes da primeira fala e exige pesquisa de campo para evitar caricaturas

Para o figurinista Vitor Carpe, o figurino começa a contar a história antes da primeira fala e exige pesquisa de campo para evitar caricaturas

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Publicado em 13 de novembro de 2026 às 15h19.

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O figurinista Vitor Carpe assina o figurino das temporadas 4, 5 e 6 da série Arcanjo Renegado e da produção Delegacia de Homicídios, ambas da produtora AfroReggae Audiovisual. O trabalho combina pesquisa de campo, consultoria especializada e acesso à Polícia Civil para retratar os personagens com realismo. Nas duas produções, as equipes de figurino reúnem entre dez e 15 profissionais.

Antes mesmo de um personagem dizer sua primeira frase, o figurino já começou a contar sua história.

A roupa pode revelar de onde aquela pessoa vem, sua profissão, sua relação com o mundo, sua geração, suas referências e até transformações que ela viveu.

É a partir dessa perspectiva que o figurinista Vitor Carpe vem construindo seu trabalho na AfroReggae Audiovisual, onde assina o figurino das temporadas 4, 5 e 6 de Arcanjo Renegado e também de Delegacia de Homicídios.

Para a tarefa de transformar o figurino em diferencial de mercado, o figurinista incluiu no processo: trabalho de campo, participação nas filmagens, conversas com pessoas que vivem nos territórios retratados pelas produções e contato direto com profissionais que conhecem aqueles universos.

A intenção era entender como aqueles personagens existem na vida real para, então, traduzir essa realidade para a tela.

“Eu aprendi fazendo. Fui para os lugares, conversei com as pessoas e procurei entender de verdade os universos dos personagens. O desafio era retratar tudo com realidade e dignidade, sem transformar aquilo em caricatura”, explica.

Estudo de campo como peça vital do processo

Esse processo também contou com a estrutura de consultoria da AfroReggae Audiovisual. A produtora reúne profissionais e consultores especializados em diferentes áreas, que participam da construção das histórias e ajudam as equipes a compreender os contextos retratados.

Em Delegacia de Homicídios, Vitor também teve acesso à própria estrutura da Polícia Civil e à Delegacia de Homicídios real, experiência que contribuiu para aproximar o figurino da realidade daqueles profissionais.

As diferenças entre as produções também exigiram abordagens distintas. Enquanto Delegacia de Homicídios acompanha mais de perto a trajetória de seus personagens e daquele núcleo de pessoas, Arcanjo Renegado trabalha com uma narrativa mais ampla e ramificada.

Em ambos os casos, porém, a pergunta central para o figurinista era a mesma: como essas pessoas se vestiriam se existissem fora da ficção?

Figurino fala antes de o ator abrir a boca. A roupa conta sempre uma história. Fala de marcos sociais, de épocas, de gerações. Então, para mim, não é simplesmente escolher uma roupa bonita. É entender quem é aquela pessoa e o que aquela roupa diz sobre ela”, afirma.

O tamanho da operação

Por trás do resultado que chega às telas existe ainda uma operação que envolve dezenas de profissionais. Em produções desse porte, a estrutura de figurino parte de uma coordenadora, assistentes, camareiros e equipes específicas para cada unidade de set.

Em Delegacia de Homicídios, a equipe chegou a cerca de dez profissionais, enquanto Arcanjo Renegado contou com aproximadamente 15 pessoas dedicadas ao figurino.

Dependendo da dimensão e das necessidades da produção, novos profissionais são incorporados à equipe, além da estrutura de transporte necessária para levar roupas, acessórios e equipamentos aos sets.

Para Vitor, entretanto, a importância desse trabalho vai além da construção estética dos personagens. Ela também passa por quem está tendo a oportunidade de construir essas imagens.

“Eu sou preto, sou gay e tenho uma equipe que é 50% preta. Durante muito tempo, nós não éramos vistos nesse mercado fora das categorias de base. Hoje temos uma equipe extremamente representativa e competente, e o AfroReggae abriu essa porta”, afirma.

A responsabilidade da nova jornada

Vitor chegou à AfroReggae Audiovisual a convite de José Junior, fundador da organização e responsável pela liderança criativa do núcleo audiovisual.

O trabalho representou também um novo território profissional e pessoal para o figurinista, que é mineiro e, até então, tinha sua trajetória mais ligada ao universo da moda, de atrizes e de novelas.

Para Vitor, trabalhar ao lado de José Junior também significava assumir um nível ainda maior de responsabilidade sobre a construção dos personagens.

“O Junior é um cara que não existe outro igual. Ele transita por todos esses universos de maneira muito real: favela, política, empresariado. Ele tem acesso a lugares e pessoas muito diferentes e consegue enxergar tudo muito de perto. Fazer figurino para ele exige estar muito preparado, porque ele quer ver tudo muito próximo da realidade”, conclui.

'Perguntas frequentes'

Quais produções contam com figurino assinado por Vitor Carpe na AfroReggae Audiovisual? ＋

Na produtora AfroReggae Audiovisual, o figurinista Vitor Carpe assina o figurino das temporadas 4, 5 e 6 da série Arcanjo Renegado e também da produção Delegacia de Homicídios. Vitor Carpe chegou à AfroReggae Audiovisual a convite de José Junior, fundador da organização e responsável pela liderança criativa do núcleo audiovisual.

Como funciona o processo de criação de figurino de Vitor Carpe? ＋

Segundo o figurinista Vitor Carpe, o processo inclui trabalho de campo, participação nas filmagens, conversas com moradores dos territórios retratados e contato direto com profissionais desses universos. O trabalho também conta com a consultoria especializada da AfroReggae Audiovisual e, no caso de Delegacia de Homicídios, incluiu acesso à estrutura da Polícia Civil e a uma Delegacia de Homicídios real.

Quantos profissionais trabalham nas equipes de figurino de Arcanjo Renegado e Delegacia de Homicídios? ＋

Em Delegacia de Homicídios, a equipe de figurino chegou a cerca de dez profissionais, enquanto Arcanjo Renegado contou com aproximadamente 15 pessoas dedicadas à área. A estrutura reúne coordenadora, assistentes, camareiros e equipes específicas para cada unidade de set, além de transporte para roupas, acessórios e equipamentos.

Qual é a composição e a representatividade da equipe liderada por Vitor Carpe? ＋

Segundo o figurinista Vitor Carpe, sua equipe de figurino é 50% preta. Vitor Carpe, que se identifica como preto e gay, afirma que o AfroReggae abriu portas para que profissionais como ele fossem vistos no mercado fora das categorias de base.

Qual era a trajetória de Vitor Carpe antes de ingressar na AfroReggae Audiovisual? ＋

Antes de ingressar na AfroReggae Audiovisual, o figurinista mineiro Vitor Carpe tinha sua trajetória mais ligada ao universo da moda, de atrizes e de novelas. O convite para atuar nas produções lideradas por José Junior representou um novo território profissional e pessoal para o figurinista.

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