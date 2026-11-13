Como a AfroReggae está planeja usar o figurino como diferencial no mercado audiovisual

RESUMO ＋ O figurinista Vitor Carpe assina o figurino das temporadas 4, 5 e 6 da série Arcanjo Renegado e da produção Delegacia de Homicídios, ambas da produtora AfroReggae Audiovisual. O trabalho combina pesquisa de campo, consultoria especializada e acesso à Polícia Civil para retratar os personagens com realismo. Nas duas produções, as equipes de figurino reúnem entre dez e 15 profissionais.

Antes mesmo de um personagem dizer sua primeira frase, o figurino já começou a contar sua história.

A roupa pode revelar de onde aquela pessoa vem, sua profissão, sua relação com o mundo, sua geração, suas referências e até transformações que ela viveu.

É a partir dessa perspectiva que o figurinista Vitor Carpe vem construindo seu trabalho na AfroReggae Audiovisual, onde assina o figurino das temporadas 4, 5 e 6 de Arcanjo Renegado e também de Delegacia de Homicídios.

Para a tarefa de transformar o figurino em diferencial de mercado, o figurinista incluiu no processo: trabalho de campo, participação nas filmagens, conversas com pessoas que vivem nos territórios retratados pelas produções e contato direto com profissionais que conhecem aqueles universos.

A intenção era entender como aqueles personagens existem na vida real para, então, traduzir essa realidade para a tela.

“Eu aprendi fazendo. Fui para os lugares, conversei com as pessoas e procurei entender de verdade os universos dos personagens. O desafio era retratar tudo com realidade e dignidade, sem transformar aquilo em caricatura”, explica.

Estudo de campo como peça vital do processo

Esse processo também contou com a estrutura de consultoria da AfroReggae Audiovisual. A produtora reúne profissionais e consultores especializados em diferentes áreas, que participam da construção das histórias e ajudam as equipes a compreender os contextos retratados.

Em Delegacia de Homicídios, Vitor também teve acesso à própria estrutura da Polícia Civil e à Delegacia de Homicídios real, experiência que contribuiu para aproximar o figurino da realidade daqueles profissionais.

As diferenças entre as produções também exigiram abordagens distintas. Enquanto Delegacia de Homicídios acompanha mais de perto a trajetória de seus personagens e daquele núcleo de pessoas, Arcanjo Renegado trabalha com uma narrativa mais ampla e ramificada.

Em ambos os casos, porém, a pergunta central para o figurinista era a mesma: como essas pessoas se vestiriam se existissem fora da ficção?

“Figurino fala antes de o ator abrir a boca. A roupa conta sempre uma história. Fala de marcos sociais, de épocas, de gerações. Então, para mim, não é simplesmente escolher uma roupa bonita. É entender quem é aquela pessoa e o que aquela roupa diz sobre ela”, afirma.

O tamanho da operação

Por trás do resultado que chega às telas existe ainda uma operação que envolve dezenas de profissionais. Em produções desse porte, a estrutura de figurino parte de uma coordenadora, assistentes, camareiros e equipes específicas para cada unidade de set.

Em Delegacia de Homicídios, a equipe chegou a cerca de dez profissionais, enquanto Arcanjo Renegado contou com aproximadamente 15 pessoas dedicadas ao figurino.

Dependendo da dimensão e das necessidades da produção, novos profissionais são incorporados à equipe, além da estrutura de transporte necessária para levar roupas, acessórios e equipamentos aos sets.

Para Vitor, entretanto, a importância desse trabalho vai além da construção estética dos personagens. Ela também passa por quem está tendo a oportunidade de construir essas imagens.

“Eu sou preto, sou gay e tenho uma equipe que é 50% preta. Durante muito tempo, nós não éramos vistos nesse mercado fora das categorias de base. Hoje temos uma equipe extremamente representativa e competente, e o AfroReggae abriu essa porta”, afirma.

A responsabilidade da nova jornada

Vitor chegou à AfroReggae Audiovisual a convite de José Junior, fundador da organização e responsável pela liderança criativa do núcleo audiovisual.

O trabalho representou também um novo território profissional e pessoal para o figurinista, que é mineiro e, até então, tinha sua trajetória mais ligada ao universo da moda, de atrizes e de novelas.

Para Vitor, trabalhar ao lado de José Junior também significava assumir um nível ainda maior de responsabilidade sobre a construção dos personagens.

“O Junior é um cara que não existe outro igual. Ele transita por todos esses universos de maneira muito real: favela, política, empresariado. Ele tem acesso a lugares e pessoas muito diferentes e consegue enxergar tudo muito de perto. Fazer figurino para ele exige estar muito preparado, porque ele quer ver tudo muito próximo da realidade”, conclui.