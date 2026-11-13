Como a AfroReggae está planeja usar o figurino como diferencial no mercado audiovisual

Para o figurinista Vitor Carpe, o figurino começa a contar a história antes da primeira fala e exige pesquisa de campo para evitar caricaturas
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Publicado em 13 de novembro de 2026 às 15h19.
O figurinista Vitor Carpe assina o figurino das temporadas 4, 5 e 6 da série Arcanjo Renegado e da produção Delegacia de Homicídios, ambas da produtora AfroReggae Audiovisual. O trabalho combina pesquisa de campo, consultoria especializada e acesso à Polícia Civil para retratar os personagens com realismo. Nas duas produções, as equipes de figurino reúnem entre dez e 15 profissionais.
Antes mesmo de um personagem dizer sua primeira frase, o figurino já começou a contar sua história.
A roupa pode revelar de onde aquela pessoa vem, sua profissão, sua relação com o mundo, sua geração, suas referências e até transformações que ela viveu.
É a partir dessa perspectiva que o figurinista Vitor Carpe vem construindo seu trabalho na AfroReggae Audiovisual, onde assina o figurino das temporadas 4, 5 e 6 de Arcanjo Renegado e também de Delegacia de Homicídios.
Para a tarefa de transformar o figurino em diferencial de mercado, o figurinista incluiu no processo: trabalho de campo, participação nas filmagens, conversas com pessoas que vivem nos territórios retratados pelas produções e contato direto com profissionais que conhecem aqueles universos.
A intenção era entender como aqueles personagens existem na vida real para, então, traduzir essa realidade para a tela.
“Eu aprendi fazendo. Fui para os lugares, conversei com as pessoas e procurei entender de verdade os universos dos personagens. O desafio era retratar tudo com realidade e dignidade, sem transformar aquilo em caricatura”, explica.
Esse processo também contou com a estrutura de consultoria da AfroReggae Audiovisual. A produtora reúne profissionais e consultores especializados em diferentes áreas, que participam da construção das histórias e ajudam as equipes a compreender os contextos retratados.
Em Delegacia de Homicídios, Vitor também teve acesso à própria estrutura da Polícia Civil e à Delegacia de Homicídios real, experiência que contribuiu para aproximar o figurino da realidade daqueles profissionais.
As diferenças entre as produções também exigiram abordagens distintas. Enquanto Delegacia de Homicídios acompanha mais de perto a trajetória de seus personagens e daquele núcleo de pessoas, Arcanjo Renegado trabalha com uma narrativa mais ampla e ramificada.
Em ambos os casos, porém, a pergunta central para o figurinista era a mesma: como essas pessoas se vestiriam se existissem fora da ficção?
“Figurino fala antes de o ator abrir a boca. A roupa conta sempre uma história. Fala de marcos sociais, de épocas, de gerações. Então, para mim, não é simplesmente escolher uma roupa bonita. É entender quem é aquela pessoa e o que aquela roupa diz sobre ela”, afirma.
Por trás do resultado que chega às telas existe ainda uma operação que envolve dezenas de profissionais. Em produções desse porte, a estrutura de figurino parte de uma coordenadora, assistentes, camareiros e equipes específicas para cada unidade de set.
Em Delegacia de Homicídios, a equipe chegou a cerca de dez profissionais, enquanto Arcanjo Renegado contou com aproximadamente 15 pessoas dedicadas ao figurino.
Dependendo da dimensão e das necessidades da produção, novos profissionais são incorporados à equipe, além da estrutura de transporte necessária para levar roupas, acessórios e equipamentos aos sets.
Para Vitor, entretanto, a importância desse trabalho vai além da construção estética dos personagens. Ela também passa por quem está tendo a oportunidade de construir essas imagens.
“Eu sou preto, sou gay e tenho uma equipe que é 50% preta. Durante muito tempo, nós não éramos vistos nesse mercado fora das categorias de base. Hoje temos uma equipe extremamente representativa e competente, e o AfroReggae abriu essa porta”, afirma.
Vitor chegou à AfroReggae Audiovisual a convite de José Junior, fundador da organização e responsável pela liderança criativa do núcleo audiovisual.
O trabalho representou também um novo território profissional e pessoal para o figurinista, que é mineiro e, até então, tinha sua trajetória mais ligada ao universo da moda, de atrizes e de novelas.
Para Vitor, trabalhar ao lado de José Junior também significava assumir um nível ainda maior de responsabilidade sobre a construção dos personagens.
“O Junior é um cara que não existe outro igual. Ele transita por todos esses universos de maneira muito real: favela, política, empresariado. Ele tem acesso a lugares e pessoas muito diferentes e consegue enxergar tudo muito de perto. Fazer figurino para ele exige estar muito preparado, porque ele quer ver tudo muito próximo da realidade”, conclui.
Na produtora AfroReggae Audiovisual, o figurinista Vitor Carpe assina o figurino das temporadas 4, 5 e 6 da série Arcanjo Renegado e também da produção Delegacia de Homicídios. Vitor Carpe chegou à AfroReggae Audiovisual a convite de José Junior, fundador da organização e responsável pela liderança criativa do núcleo audiovisual.
Segundo o figurinista Vitor Carpe, o processo inclui trabalho de campo, participação nas filmagens, conversas com moradores dos territórios retratados e contato direto com profissionais desses universos. O trabalho também conta com a consultoria especializada da AfroReggae Audiovisual e, no caso de Delegacia de Homicídios, incluiu acesso à estrutura da Polícia Civil e a uma Delegacia de Homicídios real.
Em Delegacia de Homicídios, a equipe de figurino chegou a cerca de dez profissionais, enquanto Arcanjo Renegado contou com aproximadamente 15 pessoas dedicadas à área. A estrutura reúne coordenadora, assistentes, camareiros e equipes específicas para cada unidade de set, além de transporte para roupas, acessórios e equipamentos.
Segundo o figurinista Vitor Carpe, sua equipe de figurino é 50% preta. Vitor Carpe, que se identifica como preto e gay, afirma que o AfroReggae abriu portas para que profissionais como ele fossem vistos no mercado fora das categorias de base.
Antes de ingressar na AfroReggae Audiovisual, o figurinista mineiro Vitor Carpe tinha sua trajetória mais ligada ao universo da moda, de atrizes e de novelas. O convite para atuar nas produções lideradas por José Junior representou um novo território profissional e pessoal para o figurinista.