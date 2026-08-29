Mercado de games abre novas oportunidades para jovens das favelas

Por Danilo Costa, Diretor Executivo do Grupo Cultural AfroReggae.

Recentemente, o time de games eletrônicos do AfroGames conquistou sua primeira vitória na principal competição oficial de Free Fire do Brasil, a FFWS Brasil. Para quem não conhece esse universo, a competição equivale, em importância dentro da modalidade, à Série A do futebol.

O time é formado por jovens de favelas e áreas periféricas e é resultado do trabalho diário realizado nos nossos sete Centros de Treinamento. A formação atual nasceu do Freedom Recruitment, processo seletivo aberto a jovens de favelas, comunidades e áreas periféricas de toda a Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O crescimento do mercado de games

Para entender a dimensão desse resultado, é preciso olhar para o mercado em que esses jovens estão entrando. Os esportes eletrônicos, ou e-sports, são uma das vertentes da indústria de games, que movimentou US$ 201,6 bilhões no mundo em 2025, segundo a consultoria Newzoo. Trata-se de uma indústria que já movimenta mais do que cinema e música somados, segundo dados da PwC.

No Brasil, estamos falando de um mercado estimado na casa dos R$ 13 bilhões. As classes C e D estão entre as principais consumidoras de games, mas não acessam, na mesma proporção, as grandes oportunidades profissionais e econômicas geradas por essa indústria.

Essa desigualdade não é nova. O que muda são os mercados em que ela começa a se reproduzir. Games, tecnologia, audiovisual e outras áreas da economia criativa criaram novas profissões, negócios e possibilidades de renda. Isso exige que o trabalho de impacto social também acompanhe essas transformações.

O acesso às oportunidades dos esportes eletrônicos

No caso dos e-sports, os jovens de favelas já jogam. O desafio é criar condições para que acessem também os espaços de maior valor dessa indústria. Hoje, esses jovens competem com algumas das organizações mais importantes do cenário brasileiro de esportes eletrônicos, muitas com estruturas e investimentos significativamente maiores. As transmissões chegam a cerca de 30 mil pessoas simultaneamente ao vivo e ultrapassam 700 mil visualizações nas primeiras 24 horas.

Mas existe um impacto menos visível e talvez mais importante no longo prazo. Eles passam a conviver com organizações, profissionais, marcas e empresas desse ecossistema. Constroem repertório, acumulam experiência e estabelecem novas redes de relacionamento.

Mobilidade social não depende apenas de renda. Depende também de acesso a espaços, informação e relações historicamente distribuídos de forma desigual.

Circular por um novo ambiente profissional significa conhecer pessoas, entender como aquele mercado funciona, identificar possibilidades e passar a ser conhecido por quem participa dele.

Tecnologia social e transformação econômica

É também por isso que a intervenção social precisa inovar. Não podemos responder a uma sociedade profundamente transformada pelo digital utilizando apenas os mesmos modelos de décadas atrás. Hoje, uma atuação social precisa incorporar presença digital, geração de renda, acesso a novas cadeias econômicas, formação de redes e tecnologia social.

Tecnologia social vai além de colocar equipamentos e internet em favelas, algo que o AfroReggae também faz. Passa por desenvolver novas metodologias de intervenção, testar modelos, medir resultados e criar soluções capazes de ganhar escala.

Presença digital também significa ocupar os espaços onde circulam informação, audiência, reputação, trabalho e oportunidades econômicas. E geração de renda precisa fazer parte do desenho da intervenção, transformando formação, tecnologia, acesso e relacionamento em autonomia econômica.