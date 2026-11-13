55% dos aspirantes a empreendedor investem primeiro em tecnologia

RESUMO ＋ Mais da metade (55%) dos brasileiros que já empreendem ou planejam abrir um negócio acredita que a tecnologia deve integrar o planejamento inicial da empresa, segundo pesquisa da fabricante de tecnologia HP. O levantamento mostra ainda que 84% veem a inteligência artificial como aliada na rotina de pequenos negócios e 67% usam recursos próprios para financiar a operação.

Mais da metade (55%) dos brasileiros que já têm um negócio próprio ou planejam empreender acredita que a tecnologia deve fazer parte da concepção e do planejamento inicial da empresa.

A pesquisa Tecnologia na jornada empreendedora dos brasileiros, da HP, também mostra que:

- 84% veem a inteligência artificial (IA) como uma aliada para otimizar a rotina de pequenos negócios .

. - 88% consideram importante que as soluções tecnológicas acompanhem o crescimento da operação.

Na prática, o levantamento aponta um empreendedor que busca combinar autonomia, eficiência e capacidade de crescer com uma estrutura enxuta.

Computadores rápidos e confiáveis são considerados importantes para começar bem por 91% dos participantes, seguidos por soluções de segurança e proteção de dados (88%), suporte técnico ágil e confiável (86%) e impressoras (80%).

“O que vemos é um brasileiro que quer empreender para crescer e conquistar mais autonomia, mas que também está atento à forma como constrói seu negócio. Ele começa com os recursos que tem, conta com pessoas de confiança e entende que a tecnologia pode ajudá-lo desde o primeiro dia”, afirma Ricardo Kamel, diretor-geral da HP no Brasil.

Entre os equipamentos que mais despertam intenção de investimento, computadores e notebooks lideram, citados por 68% dos entrevistados.

Entre aqueles dispostos a adquirir equipamentos tecnológicos, 69% considerariam investir mais de R$ 3 mil no conjunto de dispositivos selecionados para iniciar o negócio.

- Durabilidade e vida útil (41%), desempenho e velocidade (38%) e preço acessível (37%) aparecem como os atributos mais valorizados na decisão de compra.

IA ganha espaço na rotina dos pequenos negócios

Para 84% dos participantes, a inteligência artificial pode contribuir para otimizar a rotina de um pequeno negócio. As aplicações mais citadas, entre as que os empreendedores já usam ou pretendem usar, são:

- Criação de conteúdos e materiais de divulgação (32%),

- Automação de tarefas administrativas repetitivas (30%),

- Organização financeira (29%),

- Gerenciamento de agendas e prioridades (29%).

Os dados indicam que a IA é percebida principalmente como ferramenta para simplificar atividades operacionais e liberar tempo para outras frentes do negócio. Esse ganho de eficiência dialoga com desafios recorrentes:

- 33% consideram difícil dar conta de várias tarefas ao mesmo tempo

- 31% relatam dificuldade para lidar com problemas em equipamentos e tecnologias.

Início da vida de empreendedor: vida pessoal está ligada à decisão

A estrutura dos novos negócios também tende a permanecer próxima da vida pessoal.

Para 33% dos entrevistados, a própria casa é ou seria o principal local de operação, à frente de espaços físicos exclusivos para o negócio (29%).

Quando precisam de ajuda para administrar a empresa, 51% mencionam o companheiro ou cônjuge, enquanto 24% citam funcionários contratados.

O financiamento segue lógica semelhante: 67% utilizam ou utilizariam recursos próprios, parte da renda, ganhos extras ou reinvestimento para viabilizar o negócio, enquanto 13% recorreriam a crédito ou financiamento.

Ao mesmo tempo, 31% associam o sucesso à possibilidade de crescer sem depender de uma grande estrutura.

Entre quem já possui um negócio, 20% envolvem de seis a dez pessoas na operação, quase o dobro dos 11% registrados entre aqueles que ainda estão se preparando para empreender.

“Não existe uma única forma de empreender no Brasil. Seja por meio de recursos próprios, do apoio familiar ou da adoção de novas tecnologias, o empreendedorismo se apresenta como um caminho que exige planejamento, capacidade de adaptação e decisões alinhadas à realidade de cada operação”, conclui Ricardo Kamel.