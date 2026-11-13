Quem paga a conta da safra recorde? BTG Pactual põe 17 líderes do agro frente a frente para debater

O Brasil deve colher 367,1 milhões de toneladas de grãos na safra 2026/27, novo recorde, segundo o primeiro levantamento da Conab. O número esconde um freio: a área plantada deve crescer 2,3%, a menor expansão percentual em 20 anos, de acordo com a companhia, com margens estreitas limitando novos investimentos.

A conta pesa em quem financia a lavoura. A dívida rural problemática mais que quadruplicou em dois anos e chegou a R$ 171,2 bilhões, ou 19,6% da carteira, segundo dados do Banco Central compilados pela Reuters. Dois anos antes, essa fatia era de 5,5%.

Quem paga essa conta é a pergunta de fundo do AgroForum SP, que o BTG Pactual realiza em 16 de novembro. O encontro, 100% on-line e gratuito, reúne 17 líderes do setor, de André Esteves, chairman e sócio sênior do banco, à senadora Tereza Cristina.

A pauta passa por tendências do agro global, financiamento, novas tecnologias e abertura de mercados.

Recorde no campo, aperto no caixa

A contradição aparece no PIB. Depois de crescer 12,2% em 2025, o agronegócio recuou 2,01% no primeiro trimestre de 2026, segundo Cepea e CNA. A projeção para o ano é de R$ 3,13 trilhões, e a participação do setor na economia cairia de 25,2% para perto de 22,8%.

Safra recorde e crédito mais caro cabem na mesma conta? Em 16 de novembro, 17 líderes do agro discutem o próximo ciclo no AgroForum SP, on-line e gratuito. Faça sua inscrição

O tombo se concentra na lavoura. A CNA estima queda de 13,7% no ramo agrícola em 2026, puxada pelos preços, enquanto a pecuária deve avançar 2,8%.

O custo do dinheiro não alivia. Em 4 de novembro, o Copom interrompeu uma sequência de cinco cortes e manteve a Selic em 13,75% ao ano. Fora das linhas subsidiadas, a conta é mais dura.

No Rio Grande do Sul, que responde por 13% da carteira nacional e 21% do crédito problemático, parte dos produtores renegociou e migrou para financiamentos de 18% a 20% ao ano, disse à S&P Global o pesquisador Lucilio Alves, do Cepea.

Até aqui, a conta recai sobre o produtor, com margem menor, e sobre os credores, com carteira mais pesada.

A próxima década joga a favor, desde que a soja chegue ao porto

No horizonte longo, o quadro muda de cor. O Outlook OCDE-FAO 2026-2035 projeta que o Brasil responderá por 61% das exportações mundiais de soja em 2035. Na edição anterior, a estimativa para 2034 era de 53%.

A balança já reflete esse peso. As exportações do agronegócio somaram US$ 133,6 bilhões de janeiro a setembro, alta de 5,5% sobre 2025, com a China absorvendo 33% do valor.

A OCDE e a FAO preveem preços de oleaginosas em queda real na década. Num mercado assim, leva vantagem quem produz e escoa mais barato.

O gargalo está na saída. Relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, alerta que, sem investimento suficiente, a rede logística brasileira pode limitar o crescimento do setor até 2034. Pesquisadores da Universidade Purdue citam o custo do fertilizante como um dos motivos para questionar as projeções de produção do país.

Do talhão ao Senado: quem estará na transmissão

Realizado desde 2022, o AgroForum chega a esta edição com uma lista que cobre a cadeia de ponta a ponta:

Grãos e terras: Aurélio Pavinato, diretor-presidente da SLC Agrícola, e André Guillaumon, diretor-presidente da BrasilAgro

Agroindústria e biocombustíveis: Luiz Dumoncel, fundador da 3tentos; Marcus Thieme, CEO da Caramuru Alimentos; e Erasmo Battistella, presidente da Be8

Açúcar, etanol e energia: Renato Junqueira, da Adecoagro; Virgínia Lyra, da Delta Sucroenergia; e Rodrigo Penna, da Jalles

Proteína: Ricardo Faria, fundador da Global Eggs

Política e academia: a senadora Tereza Cristina e Marcos Jank, professor do Insper e coordenador do Insper Agro Global

BTG Pactual: André Esteves, Roberto Sallouti, Mansueto Almeida, Júnia Gama, Graziela Auada e Thiago Duarte

A presença de Mansueto Almeida, economista-chefe do banco, e de Júnia Gama, head de análise política, sugere que juros e Brasília estarão na mesa, semanas depois do fim da eleição presidencial.

SLC, 3tentos, Adecoagro e BTG Pactual na mesma transmissão, sem custo e sem sair da fazenda. Garanta sua vaga no AgroForum SP

Como acompanhar o AgroForum SP

A transmissão acontece em 16 de novembro, com acesso on-line, gratuito e vagas limitadas. A inscrição é feita no site do evento, que também reúne o conteúdo das edições de 2022 a 2025.

A soja de 2026/27 já está na terra. A conta ainda está em aberto.

Quem financia a próxima safra ajuda a definir o tamanho dela. O AgroForum SP reúne quem está na linha de frente do setor. Veja os palestrantes e participe