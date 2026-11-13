Quem paga a conta da safra recorde? BTG Pactual põe 17 líderes do agro frente a frente para debater

Agronegócio: depois de quebra de safra e um período de preços baixos em 2024, o setor teve avanço de 48% no lucro (SLC/Divulgação)
Redatora de Carreira e Negócios
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 15h48.
O Brasil deve colher 367,1 milhões de toneladas de grãos na safra 2026/27, novo recorde, segundo o primeiro levantamento da Conab. O número esconde um freio: a área plantada deve crescer 2,3%, a menor expansão percentual em 20 anos, de acordo com a companhia, com margens estreitas limitando novos investimentos.
A conta pesa em quem financia a lavoura. A dívida rural problemática mais que quadruplicou em dois anos e chegou a R$ 171,2 bilhões, ou 19,6% da carteira, segundo dados do Banco Central compilados pela Reuters. Dois anos antes, essa fatia era de 5,5%.
Quem paga essa conta é a pergunta de fundo do AgroForum SP, que o BTG Pactual realiza em 16 de novembro. O encontro, 100% on-line e gratuito, reúne 17 líderes do setor, de André Esteves, chairman e sócio sênior do banco, à senadora Tereza Cristina.
A pauta passa por tendências do agro global, financiamento, novas tecnologias e abertura de mercados.
A contradição aparece no PIB. Depois de crescer 12,2% em 2025, o agronegócio recuou 2,01% no primeiro trimestre de 2026, segundo Cepea e CNA. A projeção para o ano é de R$ 3,13 trilhões, e a participação do setor na economia cairia de 25,2% para perto de 22,8%.
Safra recorde e crédito mais caro cabem na mesma conta? Em 16 de novembro, 17 líderes do agro discutem o próximo ciclo no AgroForum SP, on-line e gratuito. Faça sua inscrição
O tombo se concentra na lavoura. A CNA estima queda de 13,7% no ramo agrícola em 2026, puxada pelos preços, enquanto a pecuária deve avançar 2,8%.
O custo do dinheiro não alivia. Em 4 de novembro, o Copom interrompeu uma sequência de cinco cortes e manteve a Selic em 13,75% ao ano. Fora das linhas subsidiadas, a conta é mais dura.
No Rio Grande do Sul, que responde por 13% da carteira nacional e 21% do crédito problemático, parte dos produtores renegociou e migrou para financiamentos de 18% a 20% ao ano, disse à S&P Global o pesquisador Lucilio Alves, do Cepea.
Até aqui, a conta recai sobre o produtor, com margem menor, e sobre os credores, com carteira mais pesada.
No horizonte longo, o quadro muda de cor. O Outlook OCDE-FAO 2026-2035 projeta que o Brasil responderá por 61% das exportações mundiais de soja em 2035. Na edição anterior, a estimativa para 2034 era de 53%.
A balança já reflete esse peso. As exportações do agronegócio somaram US$ 133,6 bilhões de janeiro a setembro, alta de 5,5% sobre 2025, com a China absorvendo 33% do valor.
A OCDE e a FAO preveem preços de oleaginosas em queda real na década. Num mercado assim, leva vantagem quem produz e escoa mais barato.
O gargalo está na saída. Relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, alerta que, sem investimento suficiente, a rede logística brasileira pode limitar o crescimento do setor até 2034. Pesquisadores da Universidade Purdue citam o custo do fertilizante como um dos motivos para questionar as projeções de produção do país.
Realizado desde 2022, o AgroForum chega a esta edição com uma lista que cobre a cadeia de ponta a ponta:
A presença de Mansueto Almeida, economista-chefe do banco, e de Júnia Gama, head de análise política, sugere que juros e Brasília estarão na mesa, semanas depois do fim da eleição presidencial.
SLC, 3tentos, Adecoagro e BTG Pactual na mesma transmissão, sem custo e sem sair da fazenda. Garanta sua vaga no AgroForum SP
A transmissão acontece em 16 de novembro, com acesso on-line, gratuito e vagas limitadas. A inscrição é feita no site do evento, que também reúne o conteúdo das edições de 2022 a 2025.
A soja de 2026/27 já está na terra. A conta ainda está em aberto.
Quem financia a próxima safra ajuda a definir o tamanho dela. O AgroForum SP reúne quem está na linha de frente do setor. Veja os palestrantes e participe