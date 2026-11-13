Você acha que o colega ficou bravo? Ele provavelmente está menos irritado do que você imagina

(praetorianphoto/Getty Images)
Redatora de Carreira e Negócios
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 15h58.
Quando alguém parece irritado, triste ou com medo, a tendência é enxergar essas emoções com mais força do que a própria pessoa diz sentir.
É o que mostra um estudo publicado na revista científica Nature Communications e liderado por pesquisadoras da Universidade Hebraica de Jerusalém, em Israel. O viés apareceu em mensagens escritas, vídeos e conversas ao vivo, com desconhecidos e com casais.
O trabalho reuniu 2.866 participantes, entre uma pesquisa preliminar no Reino Unido e sete estudos feitos nos Estados Unidos e em Israel.
Aprenda a ler emoções e a lidar com conflitos no trabalho. Comece agora o curso gratuito
Antes dos experimentos, a equipe perguntou a 403 britânicos como eles avaliavam a própria capacidade de perceber a intensidade das emoções alheias. A maioria se considerou relativamente precisa. E, se havia erro, apostavam que era no sentido contrário: os outros é que subestimariam o que eles próprios sentem.
Os testes mostraram o oposto. Os participantes leram relatos escritos por desconhecidos, assistiram a vídeos de pessoas contando histórias, conversaram por vídeo com estranhos e, no caso dos casais, registraram o próprio humor e o do parceiro em diários por 21 e 35 dias. Na maior parte dos estudos, quem observava atribuiu às emoções negativas do outro uma intensidade maior do que a relatada por quem as sentia. Nas emoções positivas, o exagero foi menor ou nem apareceu.
"A gente costuma pensar que a precisão é o padrão-ouro da compreensão emocional", diz Anat Perry, professora de psicologia da Universidade Hebraica e uma das líderes do estudo.
Para as autoras, a explicação é evolutiva. Diante da raiva ou do medo de alguém, tratar o sinal como uma possível ameaça real custa menos do que ignorá-lo. Um alarme falso sai mais barato do que um perigo despercebido.
Shir Genzer, doutoranda da universidade e primeira autora do trabalho, descreve o exagero como um mecanismo social que ajuda a não deixar passar o sofrimento de outra pessoa.
O exagero tem efeitos práticos. Num dos estudos, com conversas entre desconhecidos, quem superestimou as emoções negativas do interlocutor demonstrou depois mais preocupação e empatia com ele.
Entre os casais, superestimar moderadamente as emoções negativas do parceiro esteve ligado a uma relação mais satisfatória, com mais sensação de proximidade e de ser compreendido. Os desvios extremos, para mais ou para menos, apareceram associados a casais menos satisfeitos. As próprias pesquisadoras alertam que exagerar muito pode prejudicar a relação e não deve virar estratégia padrão.
Desenvolva empatia e saiba agir sob pressão. Garanta sua inscrição gratuita
O estudo não foi feito em escritórios, mas ajuda a pensar situações comuns na rotina. A resposta curta do gestor, o colega calado na reunião, a mensagem sem emoji depois de uma entrega atrasada. Se a tendência é ler mais raiva do que existe, vale desconfiar da primeira interpretação antes de responder no mesmo tom ou passar a noite remoendo a conversa.
Há um detalhe metodológico que reforça o cuidado. A pesquisa tomou como verdade o que cada pessoa disse sentir. As autoras reconhecem que não dá para separar o exagero de quem observa da possibilidade de quem sente minimizar as próprias emoções, aquele "tá tudo bem" dito no automático.
Por isso, entre adivinhar e perguntar, perguntar costuma sair na frente. Perceber as emoções dos outros sem se deixar levar por elas, ajustar a resposta e conduzir conversas difíceis são habilidades de inteligência emocional, e podem ser treinadas.
O curso Inteligência Emocional, do Na Prática, é 100% online e gratuito, com 6 horas de videoaulas, materiais complementares e atividades práticas. As aulas tratam de autogestão, automotivação diante de adversidades, empatia, como agir sob pressão e como gerenciar conflitos e inspirar equipes. Quem conclui recebe certificado digital.
Um pouco de exagero aproxima. Muito, afasta.