Festival de compras 11/11 revela nova tendência de consumo na China em 2026

O Festival 11/11, conhecido como Dia dos Solteiros e realizado em 11 de novembro, é o maior período de promoções do comércio eletrônico chinês. Neste ano, porém, as compras foram além de roupas, eletrônicos e outros produtos: serviços como limpeza doméstica, viagens, acompanhamento em jogos e até pacotes de tokens para ferramentas de inteligência artificial ganharam espaço entre os consumidores.

Na JD.com, o valor das transações de pacotes de limpeza doméstica com vários atendimentos cresceu mais de 550% em relação ao mesmo período do ano passado. A limpeza de coifas e exaustores avançou mais de 250%, enquanto a de geladeiras quase sextuplicou.

Um dos exemplos citados pela Xinhua é o de uma moradora de Tianjin que comprou de uma só vez 26 sessões de limpeza doméstica, com três horas de duração cada. A ideia era garantir atendimentos suficientes para cerca de seis meses e aproveitar os descontos da promoção.

O movimento também aparece em viagens e experiências. A Meituan incluiu serviços presenciais e turismo em sua campanha do 11/11, enquanto a Fliggy ofereceu pacotes de hospedagem que podem ser usados em diferentes hotéis e datas.

Outro destaque foi a venda de tokens de inteligência artificial, unidades usadas para processar comandos e gerar respostas em sistemas de IA.

Durante uma transmissão ao vivo realizada em 2 de novembro, foram vendidos 100 mil cartões de assinatura mensal do Qwen Office em meia hora, somando aproximadamente 2 trilhões de tokens.

No primeiro dia de vendas do 11/11 na Tmall, o valor das transações da categoria de tokens cresceu 450% em relação ao período anterior.

A JD.com também criou uma central voltada a serviços de tokens de IA e uma loja para recarga de softwares, enquanto a Plataforma Nacional de Supercomputação da China lançou promoções para a compra de capacidade computacional.

A expansão dos serviços acompanha uma mudança mais ampla no consumo das famílias chinesas. Em 2025, os gastos com serviços chegaram a 13.602 yuans por pessoa, o equivalente a 46,1% de todas as despesas de consumo.

No primeiro semestre de 2026, as vendas de serviços no varejo cresceram 5,3% em relação ao ano anterior, ritmo 4,2 pontos percentuais superior ao das vendas de mercadorias.

Uma pesquisa da JD.com com 6 mil consumidores também mostrou que mais da metade considera o consumo de serviços uma necessidade cotidiana, principalmente porque permite economizar tempo e reduzir tarefas do dia a dia.

As plataformas ajudaram a levar para o comércio eletrônico serviços que antes dependiam principalmente de indicações ou contatos pessoais. Hoje, atividades como acompanhamento em jogos eletrônicos e alimentação de animais em domicílio podem ser contratadas com preços, duração e condições definidos previamente.

A tecnologia também tem contribuído para esse movimento. A Plataforma Nacional de Supercomputação da China afirma que seu sistema distribuído, formado por mais de 30 centros de computação, aumentou em 40% a capacidade de produção de tokens e reduziu em 60% o custo por unidade.

Fonte: news.cn