Comgás oferece serviço expresso para o mesmo dia para usuários de SP

A Comgás, maior distribuidora de gás natural encanado do Brasil, lança na região metropolitana de São Paulo, o Comgás Express, uma solução para atendimento rápido às solicitações de serviços de manutenção de gás. Serviços específicos que forem demandados até às 16h serão realizados no mesmo dia. Além do curto prazo de atendimento, as solicitações são feitas 100% pelos canais digitais, como WhatsApp ou por meio do site.

Com o modelo Express de atendimento, os clientes podem solicitar:

Reparo em tubulação de gás — normalmente provocados por danos;

Conversão de fogão e cooktop para uso no gás natural encanado;

Instalação de duto de aquecedor para melhor funcionamento dos equipamentos;

Troca da mangueira de gás do fogão por vazamento ou desgaste das peças.

O custo corresponde ao serviço regular, não há cobranças de taxas extras pela agilidade do atendimento.

“Sabemos quanto é precioso o tempo de nossos clientes e, por isso, estamos constantemente nos aprimorando para oferecer soluções ágeis que atendam aos diferentes perfis e ritmos de vida. O Comgás Express é um modelo pioneiro e inovador no segmento de gás natural no Brasil, desenvolvido para facilitar o acesso rápido do cliente a um portfólio de serviços de qualidade, com grande senso de urgência”, afirma Maria Fernanda De Paoli, head executiva de mercado da Comgás.

“Aliamos o nosso DNA de uma distribuidora de gás encanado, que preza pela máxima segurança na prestação de seus serviços, à capacidade de estar sempre antenada às novas necessidades do cliente do mundo atual”, diz a executiva.

