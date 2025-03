Com três vezes mais conversões, plataforma demonstra efeitos práticos da transformação digital

Depois de criar sua plataforma para envio de amostras e resenha de produtos em 2021, a Nestlé conseguiu crescimento exponencial no número de leads qualificados. Só em 2024, a “Eu Quero Nestlé” impactou mais de 6 milhões de pessoas. O objetivo da CI&T com a plataforma era melhorar ainda mais os resultados.

A especialista global em transformação digital e tecnológica foi contratada pela Nestlé para criar uma nova versão. Após o desenvolvimento, a plataforma se tornou exemplo prático dos resultados que um bom processo de transformação digital pode gerar.

O consumidor passou a ter acesso a todas as campanhas promocionais ativas das marcas da Nestlé. Em dois meses, a plataforma obteve um aumento de três vezes mais conversões na promoção atual. A meta da empresa é alcançar 1 milhão de pessoas no primeiro ano da nova versão da Eu Quero Nestlé.

"A versão atualizada de ‘Eu Quero Nestlé’ otimiza a interação dos nossos consumidores com as marcas, dá acesso a todas as campanhas ativas e permite a participação simultânea em várias promoções de forma prática”, explica Daniela Marques, executiva de Engajamento do Consumidor na Nestlé Brasil.

Foco na inovação permitiu transformação digital efetiva

Daniela explica que o principal motivo do desenvolvimento da nova versão é o compromisso da empresa com a inovação. Junto com a CI&T a empresa implementou ferramentas digitais para personalizar e analisar dados de forma otimizada.

Tecnologias como mapas de calor, testes A/B em tempo real e One Time Password foram adicionadas. Foi incorporado um sistema centralizado para as operações de cada promoção, o que reduziu o tempo de desenvolvimento e publicação de novas campanhas de 40 para dois dias.

“A Nestlé, em parceria com a CI&T, traz mais um exemplo de como a transformação digital pode melhorar a experiência do consumidor e otimizar operações em larga escala. Esse é um marco importante na experiência do consumidor, pois essa agilidade não apenas melhora a eficiência operacional, mas também proporciona um acesso mais rápido e conveniente às promoções”, conclui Rodrigo Gardelim, Senior Data & Analytics Manager da CI&T.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube