Com IA, multinacional brasileira reduziu em 95% os custos de marketing e faturou mais de R$ 600 mi

Que a inteligência artificial pode garantir resultados e otimizar operações, sabemos. O desafio é aplicar a tecnologia de forma prática e completamente integrada ao dia a dia.

Para a CI&T, especialista em transformação tecnológica, a tarefa exigiu mudança drástica no pensamento conjunto criado pela cultura da empresa. No final de 2023, pouco depois do lançamento do ChatGPT e em meio ao boom da IA, a empresa já apresentava um modelo de IA utilizado em todas as áreas: o CI&T Flow.

Entre os melhores resultados da empreitada, a CI&T destaca redução de 95% nos custos de marketing e de 20% no tempo de contratação de talentos.

Como a empresa implementou a IA na sua operação?

O Flow surgiu de uma necessidade de escalar com segurança o uso de IA no cenário complexo da CI&T, que tem mais de 20 anos e muitos clientes – alguns são concorrentes diretos.

“Ele [Flow] traz um alto nível de flexibilidade, nos permitindo usar qualquer modelo de IA de mercado dentro dos mesmos contexto e interface. Criamos o FLOW como uma plataforma aberta, onde todos podem colaborar e contribuir, seja diretamente na ferramenta ou desenvolvendo seus próprios agentes de IA com os recursos disponíveis”, explica Leandro Angelo, EVP Partner LATAM na CI&T.

Hoje, mais de 70% dos colaboradores utilizam a plataforma regularmente, fruto de um sólido programa de upskilling e reskilling. Utilizado por cerca de 7000 colaboradores, o CI&T Flow produziu resultados destaque em áreas como Marketing, com aceleração 62,5% na produção de conteúdos.

Diversos times que cuidam de mais de 100 contratos de clientes já adotaram o sistema, com destaque para marcas como Bradesco, Alelo e Bullla. No total, mais de 1.000 usuários utilizam o recurso.

Foi observada diminuição de 50% na duração do desenvolvimento de softwares e um aumento de 30% na produtividade média.

Quanto foi preciso investir?

A CI&T tem feito investimentos estratégicos para o desenvolvimento de soluções como o FLOW desde 2023.

“No momento, não podemos compartilhar valores específicos, mas esses investimentos refletem o nosso compromisso com a inovação e a transformação digital. Sempre visamos atender às demandas do mercado e promover um crescimento sustentável, especialmente em um contexto de receita líquida recorde de R$622,2 milhões apenas no terceiro trimestre deste ano ", diz Angelo.

“Estamos na etapa de discussão do percentual do orçamento que será destinado a IA em 2025, mas sabemos que essa iniciativa terá um papel importante na alocação de recursos dentro do orçamento global da CI&T. Nosso foco é garantir que as inovações tecnológicas continuem sendo uma prioridade estratégica ", conclui.

