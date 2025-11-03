Com IA, empresa de tecnologia reduz prazo de tarefa de 2 anos para 10 meses

Com um sistema legado de mais de 550 mil linhas de código, a Ford estimou um prazo de cerca de até dois anos para conseguir expandir a plataforma Wings na América Latina. A aplicação, gestora de peças e armazéns, deu trabalho, mas o uso de IA garantiu resultado não esperado.

Ao integrar a tecnologia em todas as etapas do processo, a CI&T, especialista global em transformação tecnológica, conseguiu reduzir o tempo da tarefa em dois meses para os nove armazéns em diferentes países.

Na Argentina, um recorde de apenas 10 meses foi registrado.

“É um exemplo claro de como combinamos imersão no negócio, tecnologia de ponta e inteligência artificial para acelerar processos críticos e com um volume de dados considerável”, diz Jean Frank, Gerente Sênior da CI&T.

Inteligência artificial de ponta a ponta gera resultados

A complexidade do projeto envolveu desde a adaptação da plataforma às regras fiscais específicas de nove depósitos em diferentes países da América do Sul até a necessidade de acelerar a capacitação da equipe no sistema legado.

Com um prazo curto para a entrega, a CI&T estruturou três times dedicados, combinando desenvolvimento e suporte contínuo. Esse modelo de colaboração garantiu estabilidade operacional ao mesmo tempo em que novas funcionalidades foram implementadas.

Um programa intensivo de imersão e onboarding, apoiado por recursos de Inteligência Artificial Generativa, foi essencial para acelerar a curva de aprendizado da equipe e ampliar a assertividade no processo de discovery, na escrita de funcionalidades e na definição de cenários de testes.

“Mais do que entregar um projeto, conseguimos apoiar a Ford a transformar sua operação logística com velocidade e precisão, impactando diretamente a eficiência em toda a região”, explica Jean Frank, Gerente Sênior da CI&T.

Aplicações personalizadas foram chave

O uso da Gen AI, aliado ao CI&T FLOW, LLM que foi desenvolvida sob medida para a Ford, possibilitou antecipar descobertas, reunir informações críticas com rapidez e adaptar a plataforma às demandas locais de forma mais ágil e precisa.

Ao longo do projeto, mais de 4.800 minutos de reuniões foram analisados e 50 mil linhas de transcrições processadas,permitindo conectar aprendizados, gerar clareza nas decisões e manter coerência nas etapas de desenvolvimento.

"A parceria com a CI&T e a iniciativa de utilizar a IA Generativa em todo o ciclo de desenvolvimento de software, desde a primeira etapa com a transferência de conhecimento para o time CI&T, foram essenciais para antecipar o lançamento do Wings na Argentina e acelerar o impacto positivo na gestão dos depósitos de peças. Tudo isso feito com foco em aprimorar constantemente o atendimento de qualidade oferecido aos clientes da Ford", conclui Djalma Brighenti, diretor de TI da Ford América do Sul.