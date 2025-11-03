Bússola

Com IA, empresa de tecnologia reduz prazo de tarefa de 2 anos para 10 meses

Implementação na Argentina foi concluída em tempo recorde e contou com o Flow, IA proprietária da CI&T para analisar 4.800 minutos de reuniões e mais de 50 mil linhas de código

Aplicações de inteligência artificial personalizada foram chave no processo desenhado pela CI&T (gorodenkoff/Getty Images)

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 07h00.

Com um sistema legado de mais de 550 mil linhas de código, a Ford estimou um prazo de cerca de até dois anos para conseguir expandir a plataforma Wings na América Latina. A aplicação, gestora de peças e armazéns, deu trabalho, mas o uso de IA garantiu resultado não esperado.

Ao integrar a tecnologia em todas as etapas do processo, a CI&T, especialista global em transformação tecnológica, conseguiu reduzir o tempo da tarefa em dois meses para os nove armazéns em diferentes países.

  • Na Argentina, um recorde de apenas 10 meses foi registrado. 

“É um exemplo claro de como combinamos imersão no negócio, tecnologia de ponta e inteligência artificial para acelerar processos críticos e com um volume de dados considerável”, diz Jean Frank, Gerente Sênior da CI&T.

Inteligência artificial de ponta a ponta gera resultados

A complexidade do projeto envolveu desde a adaptação da plataforma às regras fiscais específicas de nove depósitos em diferentes países da América do Sul até a necessidade de acelerar a capacitação da equipe no sistema legado.

Com um prazo curto para a entrega, a CI&T estruturou três times dedicados, combinando desenvolvimento e suporte contínuo. Esse modelo de colaboração garantiu estabilidade operacional ao mesmo tempo em que novas funcionalidades foram implementadas.

Um programa intensivo de imersão e onboarding, apoiado por recursos de Inteligência Artificial Generativa, foi essencial para acelerar a curva de aprendizado da equipe e ampliar a assertividade no processo de discovery, na escrita de funcionalidades e na definição de cenários de testes.

Mais do que entregar um projeto, conseguimos apoiar a Ford a transformar sua operação logística com velocidade e precisão, impactando diretamente a eficiência em toda a região”, explica Jean Frank, Gerente Sênior da CI&T.

Aplicações personalizadas foram chave

O uso da Gen AI, aliado ao CI&T FLOW, LLM que foi desenvolvida sob medida para a Ford, possibilitou antecipar descobertas, reunir informações críticas com rapidez e adaptar a plataforma às demandas locais de forma mais ágil e precisa. 

Ao longo do projeto, mais de 4.800 minutos de reuniões foram analisados e 50 mil linhas de transcrições processadas,permitindo conectar aprendizados, gerar clareza nas decisões e manter coerência nas etapas de desenvolvimento.

"A parceria com a CI&T e a iniciativa de utilizar a IA Generativa em todo o ciclo de desenvolvimento de software, desde a primeira etapa com a transferência de conhecimento para o time CI&T, foram essenciais para antecipar o lançamento do Wings na Argentina e acelerar o impacto positivo na gestão dos depósitos de peças. Tudo isso feito com foco em aprimorar constantemente o atendimento de qualidade oferecido aos clientes da Ford", conclui Djalma Brighenti, diretor de TI da Ford América do Sul.

 

