O fertilizante por trás da fortuna de R$ 19 bilhões de Alceu Feldmann

O agronegócio brasileiro aparece mais uma vez entre as principais origens das grandes fortunas do país. Na lista de bilionários da Forbes de 2026, divulgada nesta sexta-feira, 28, Alceu Elias Feldmann, fundador e controlador da Fertipar, ocupa a 22ª posição entre os brasileiros mais ricos, com patrimônio estimado em R$ 19,2 bilhões.

Aos 76 anos, o empresário catarinense construiu a fortuna em um segmento menos conhecido pelo consumidor, mas essencial para o campo. A Fertipar atua no mercado de fertilizantes e responde por cerca de 15% do mercado nacional, segundo as informações da lista.

A trajetória de Feldmann começou muito antes de chegar ao ranking de bilionários. Formado em agronomia, ele trabalhou por cerca de dez anos como vendedor de fertilizantes antes de fundar a própria empresa, em 1980.

Quem é Alceu Feldmann

Feldmann nasceu em 1949, em Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A experiência como vendedor ajudou a aproximá-lo de uma cadeia que mais tarde se tornaria a base de sua fortuna.

Em 1980, ele fundou a Fertipar em um armazém alugado em Paranaguá, no Paraná. A localização colocava a empresa próxima a uma região estratégica para a movimentação de insumos agrícolas e ajudou a estabelecer as bases para a expansão do negócio.

Ao longo das décadas seguintes, a companhia cresceu dentro do mercado brasileiro e ampliou sua estrutura. Hoje, o grupo reúne 14 empresas voltadas ao agronegócio, enquanto Feldmann mantém cerca de 85% do controle da companhia.

A Fertipar também diversificou sua base de clientes. O grupo atende produtores de culturas como café, soja, milho e citros, além de agricultores envolvidos com reflorestamento.

O negócio da Fertipar

A posição da Fertipar no mercado ajuda a explicar a dimensão alcançada pelo negócio. O grupo responde por aproximadamente 15% do mercado nacional de fertilizantes, um insumo fundamental para a produção agrícola.

O fertilizante ocupa uma posição estratégica porque influencia diretamente a produtividade das lavouras. Para produtores de culturas como soja, milho e café, o acesso a esses insumos faz parte da estrutura de custos e das decisões de produção.

Foi nesse mercado que Feldmann construiu sua trajetória empresarial. Em vez de diversificar a fortuna para áreas sem relação com sua origem, o empresário ampliou a atuação dentro da própria cadeia do agronegócio.

O controle acionário também é relevante para entender o patrimônio. Feldmann possui cerca de 85% do grupo, o que mantém uma parcela significativa do valor do negócio ligada ao empresário.

A escala alcançada pela Fertipar colocou Feldmann entre as maiores fortunas do Brasil. Na lista de 2026, o empresário aparece com patrimônio estimado em R$ 19,2 bilhões e ocupa a 22ª posição no ranking nacional.

A fortuna é resultado de uma trajetória empresarial construída ao longo de mais de quatro décadas. O ponto de partida foi uma operação em um armazém alugado em Paranaguá. O negócio cresceu até formar um grupo com 14 empresas e uma participação relevante no mercado nacional de fertilizantes.