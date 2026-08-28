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RS ainda tem lacunas em planos contra enchentes e municípios são o elo mais fraco

Novo alerta prevê temporais e risco de inundações neste fim de semana; À EXAME, especialista da Defesa Civil destaca que estado melhorou capacidade de resposta, mas precisa avançar na adaptação

Capacidade de mapear áreas vulneráveis, planejar evacuações e preparar moradores ainda varia entre os municípios gaúchos (NELSON ALMEIDA/AFP)

Capacidade de mapear áreas vulneráveis, planejar evacuações e preparar moradores ainda varia entre os municípios gaúchos (NELSON ALMEIDA/AFP)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 12h40.

Última atualização em 28 de agosto de 2026 às 12h46.

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No Rio Grande do Sul, um temporal começa a ser acompanhado pela Defesa Civil cerca de duas semanas antes de chegar.

É quando os modelos meteorológicos passam a indicar que há uma ameaça à vista. A cinco dias do evento climático extremo, a previsão se torna mais precisa e começa a orientar decisões. Entre 72 e 48 horas antes, o risco pode ser refinado por região e transformado em alerta à população.

É o caso do emitido pela Defesa Civil para este fim de semana. O aviso, válido até domingo, 30, prevê tempestades severas e volumes de chuva que podem chegar a 150 milímetros em 24 horas e a 100 milímetros em apenas seis horas, especialmente nos Vales e no Nordeste gaúcho.

Para Marcos Leandro Kazmierczak, especialista do Departamento de Gestão de Riscos da Defesa Civil e um dos cerca de 30 profissionais que atuam na área, antecipar a chegada da chuva é apenas uma parte do trabalho. A outra é preparar o estado e os municípios para conviver com eventos extremos cada vez mais frequentes e reduzir seus impactos.

“Todo mundo sabe que vai chover amanhã. O que cada elo faz com essa informação é a questão”, destacou, em entrevista à EXAME.

Nos próximos dias, há risco de inundação nas regiões mais baixas das bacias dos rios Taquari, a partir de Encantado, e Caí, a partir de São Sebastião do Caí. E o cenário também inclui possibilidade de enxurradas, alagamentos urbanos e transbordamento de arroios e pequenos rios.

Mas o novo alerta encontra um Rio Grande do Sul diferente daquele atingido pelas enchentes históricas de 2024. A tragédia levou o órgão a ampliar equipes, recuperar e instalar estações de monitoramento e incorporar mais profissionais especializados em ciência climática. 

Hoje, a área de gestão de riscos reúne militares, servidores civis e técnicos terceirizados, segundo Marcos. Depois das enchentes, conta ele, o órgão passou a buscar mais pessoas com conhecimento técnico em clima e desastres, em uma estrutura que antes era mais concentrada em quadros militares. 

A equipe também passou a operar de forma mais robusta, 24 horas por dia e sete dias por semana.

"O Estado está mais preparado e temos muito mais conhecimento do que tínhamos há dois anos, mas não adianta se o município da ponta não agir", destaca Marcos.

++ Leia mais: RS enfrenta novo teste de resiliência climática: Rio Taquari volta a bater cota de inundação

Para o especialista, informação só tem valor quando resulta em decisão e ação. A mudança ajuda a explicar por que a discussão sobre desastres no RS precisa migrar da "capacidade de responder para a capacidade de se preparar antes".

“Nós não vamos mudar o clima, precisamos nos adaptar a ele", complementa.

O elo mais fraco é o município

É quando a informação precisa virar ação que aparece um dos principais gargalos apontados pelo especialista.

A Defesa Civil estadual pode prever a chuva, identificar as regiões ameaçadas e disparar alertas. Mas são os municípios que precisam mapear áreas de risco, definir rotas de evacuação e pontos seguros, preparar a população e reduzir a exposição de moradores e da infraestrutura antes que um novo evento extremo aconteça.

Para dimensionar esse problema, a Defesa Civil concluiu neste ano uma avaliação dos 497 planos municipais de contingência do Rio Grande do Sul. O estudo analisou cinco pilares, que vão da identificação dos riscos e dos protocolos de operação à infraestrutura, governança e preparação da população.

O resultado ajuda a explicar por que, apesar dos avanços no monitoramento estadual, a preparação local ainda preocupa. Apenas 78 dos 497 das cidades gaúchas tiveram planos de contingência que atenderam a pelo menos [grifar]70% dos itens avaliados. Desses, 75 ficaram na faixa de 70% a 80% de completude, dois entre 80% e 90% e somente um superou 90%.

Santiago foi o que apresentou uma estratégia mais completa, com 92,78% dos itens contemplados, seguido por São Sebastião do Caí, com 87,33%, e Encantado, com 82,14%. Já a capital Porto Alegre, que vive à beira do rio Guaíba, não aparece entre os dez municípios mais bem colocados.

Segundo o especialista, há também um contraste: os municípios estão mais estruturados para alguns aspectos da resposta do que para ações que precisam acontecer antes do desastre.

Em 95,77% dos casos avaliados, os documentos contemplam abrigos com estrutura mínima, e 98,89% apresentam ações consideradas coerentes com os riscos identificados.

Na outra ponta, apenas 5,03% têm rotas principais e alternativas de evacuação mapeadas. Só 4,83% contemplam sinalização e treinamento da população, e 2,41% preveem exercícios simulados.

O pilar de engajamento comunitário e preparação humana alcançou somente 4,59% de completude, o pior desempenho entre os cinco analisados.

“O papel aceita tudo. Mas não adianta ter um plano maravilhoso se a população não está informada do que tem que fazer, para onde tem que ir”, afirma Marcos.

No entanto, a dificuldade de avançar não passa apenas pela elaboração dos planos e envolve também capacidade técnica, continuidade das equipes e recursos para transformar o planejamento em ações de prevenção e adaptação.

Para Marcos, o financiamento poderia ser usado como instrumento para induzir os municípios a manter suas estruturas de prevenção atualizadas.

O Plano Rio Grande estipula um aporte de pelo menos R$ 14 bilhões em ações imediatas de recuperação, obras de contenção (como diques e casas de bombas) e apoio à resposta rápida. 

O desafio de transformar alerta em ação

A dificuldade aparece também na capacitação das estruturas municipais. Em uma iniciativa realizada pela Defesa Civil estadual em parceria com o Ministério Público, os 497 municípios foram chamados para receber treinamento sobre planos de contingência. Segundo Marcos, apenas cerca de 70% participaram.

Mas o problema veio depois: em um simulado realizado neste ano em uma coordenadoria que reúne 49 municípios, 25 compareceram. Entre eles, apenas cinco ainda tinham integrantes que haviam participado do treinamento anterior.

Para o especialista, a alta rotatividade de servidores e responsáveis pelas defesas civis municipais dificulta a construção de capacidade técnica permanente.

“É uma eterna rotatividade. Subimos um degrau, mas depois descemos dois", exemplifica.

É uma fragilidade especialmente importante porque o alerta estadual não substitui o conhecimento local.

Um aviso pode informar que haverá chuva intensa no Vale do Rio Pardo, por exemplo, e cabe à prefeitura saber onde estão as áreas vulneráveis, quais abrigos podem ser acionados e quais moradores precisarão ser retirados primeiro e quais possuem alguma necessidade especial.

Adaptação como política de estado

Para Marcos, o desafio daqui para frente é transformar o aprendizado de 2024 em uma estratégia permanente de adaptação climática, capaz de preparar cidades antes que o evento causado pelas mudanças climáticas bata à porta.

“O custo da prevenção sempre é mais barato que reconstruir”, frisa.

A declaração encontra respaldo científico: um estudo do World Resources Institute (WRI) revela que cada dólar investido em adaptação climática pode gerar mais de US$ 10 em benefícios ao longo de dez anos, considerando ganhos como redução de perdas provocadas por desastres e benefícios econômicos e sociais.

Segundo ele, parte do problema está no horizonte curto da gestão pública. Obras e políticas de adaptação podem levar mais de um mandato para ficar prontas, enquanto prefeitos e governadores trabalham em ciclos eleitorais de quatro anos.

“Tem que ser política de Estado. Não é política de governo”, diz.

A adaptação também exige rever a própria ocupação do território. Reconstruir uma casa no mesmo ponto onde ela foi destruída por uma cheia pode significar simplesmente "recriar o risco". 

O alerta deste fim de semana volta a colocar essa capacidade à prova. Hoje, o Rio Grande do Sul consegue enxergar a ameaça com mais antecedência, mas o desafio é fazer com que esse tempo se transforme em preparação bem antes que a água suba.

  • Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS)

    1/17 Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS) (Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS))

  • Homens movem pacotes em um barco através de uma rua inundada no centro histórico de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 14 de maio de 2024. Crédito: Anselmo Cunha / AFP)

    2/17 Homens movem pacotes em um barco através de uma rua inundada no centro histórico de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 14 de maio de 2024. Crédito: Anselmo Cunha / AFP) (Homens movem pacotes em um barco através de uma rua inundada no centro histórico de Porto Alegre)

  • Vista das áreas inundadas ao redor do estádio Arena do Grêmio em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 29 de maio de 2024. A água e a lama tornaram os estádios e sedes do Grêmio e Internacional inoperáveis. Sem locais para treinar ou jogar futebol, os clubes brasileiros tornaram-se equipes itinerantes para evitar as enchentes que devastaram o sul do Brasil. (Foto de SILVIO AVILA / AFP)

    3/17 Vista das áreas inundadas ao redor do estádio Arena do Grêmio em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 29 de maio de 2024. A água e a lama tornaram os estádios e sedes do Grêmio e Internacional inoperáveis. Sem locais para treinar ou jogar futebol, os clubes brasileiros tornaram-se equipes itinerantes para evitar as enchentes que devastaram o sul do Brasil. (Foto de SILVIO AVILA / AFP) (Vista das áreas inundadas ao redor do estádio Arena do Grêmio em Porto Alegre)

  • Vista aérea do centro de treinamento do Internacional ao lado do estádio Beira Rio em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 29 de maio de 2024. Foto de SILVIO AVILA / AFP

    4/17 Vista aérea do centro de treinamento do Internacional ao lado do estádio Beira Rio em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 29 de maio de 2024. Foto de SILVIO AVILA / AFP (Vista aérea do centro de treinamento do Internacional ao lado do estádio Beira Rio em Porto Alegre)

  • Pessoas atravessam uma ponte flutuante para pedestres sobre o rio Forqueta, entre os municípios de Lajeado e Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, Brasil, em 21 de maio de 2024. O Rio Grande do Sul experimentou um desastre climático severo, destruindo pelo menos seis pontes e causando interrupções generalizadas no transporte. O exército respondeu construindo pontes flutuantes para pedestres, uma solução temporária e precária para permitir que a infantaria atravesse rios durante conflitos. (Foto de Nelson ALMEIDA / AFP)

    5/17 Pessoas atravessam uma ponte flutuante para pedestres sobre o rio Forqueta, entre os municípios de Lajeado e Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, Brasil, em 21 de maio de 2024. O Rio Grande do Sul experimentou um desastre climático severo, destruindo pelo menos seis pontes e causando interrupções generalizadas no transporte. O exército respondeu construindo pontes flutuantes para pedestres, uma solução temporária e precária para permitir que a infantaria atravesse rios durante conflitos. (Foto de Nelson ALMEIDA / AFP) (Pessoas atravessam uma ponte flutuante para pedestres sobre o rio Forqueta)

  • Ana Emilia Faleiro usa um barco para transportar suprimentos em uma rua inundada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, em 26 de maio de 2024. O estado sulista do Rio Grande do Sul está se recuperando de semanas de inundações sem precedentes que deixaram mais de 160 pessoas mortas, cerca de 100 desaparecidas e 90% de suas cidades inundadas, incluindo a capital do estado, Porto Alegre. (Foto de Anselmo Cunha / AFP)

    6/17 Ana Emilia Faleiro usa um barco para transportar suprimentos em uma rua inundada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, em 26 de maio de 2024. O estado sulista do Rio Grande do Sul está se recuperando de semanas de inundações sem precedentes que deixaram mais de 160 pessoas mortas, cerca de 100 desaparecidas e 90% de suas cidades inundadas, incluindo a capital do estado, Porto Alegre. (Foto de Anselmo Cunha / AFP) (Ana Emilia Faleiro usa um barco para transportar suprimentos em uma rua inundada em Porto Alegre)

  • Um homem limpa sua casa atingida pela enchente no bairro Sarandi, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 27 de maio de 2024. Cidades e áreas rurais no Rio Grande do Sul foram atingidas por semanas por um desastre climático sem precedentes de chuvas torrenciais e enchentes mortais. Mais de meio milhão de pessoas fugiram de suas casas, e as autoridades não conseguiram avaliar completamente a extensão dos danos. (Foto de Anselmo Cunha / AFP)

    7/17 Um homem limpa sua casa atingida pela enchente no bairro Sarandi, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 27 de maio de 2024. Cidades e áreas rurais no Rio Grande do Sul foram atingidas por semanas por um desastre climático sem precedentes de chuvas torrenciais e enchentes mortais. Mais de meio milhão de pessoas fugiram de suas casas, e as autoridades não conseguiram avaliar completamente a extensão dos danos. (Foto de Anselmo Cunha / AFP) (Um homem limpa sua casa atingida pela enchente no bairro Sarandi)

  • Alcino Marks limpa corrimãos sujos de lama após a enchente no bairro Sarandi, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 27 de maio de 2024. Esta é a segunda enchente histórica que Marks enfrenta aos 94 anos de idade. A primeira foi em 1941, quando ele morava no centro de Porto Alegre. Cidades e áreas rurais no Rio Grande do Sul foram atingidas por semanas por um desastre climático sem precedentes de chuvas torrenciais e enchentes mortais. Mais de meio milhão de pessoas fugiram de suas casas, e as autoridades não conseguiram avaliar completamente a extensão dos danos. (Foto de Anselmo Cunha / AFP)

    8/17 Alcino Marks limpa corrimãos sujos de lama após a enchente no bairro Sarandi, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 27 de maio de 2024. Esta é a segunda enchente histórica que Marks enfrenta aos 94 anos de idade. A primeira foi em 1941, quando ele morava no centro de Porto Alegre. Cidades e áreas rurais no Rio Grande do Sul foram atingidas por semanas por um desastre climático sem precedentes de chuvas torrenciais e enchentes mortais. Mais de meio milhão de pessoas fugiram de suas casas, e as autoridades não conseguiram avaliar completamente a extensão dos danos. (Foto de Anselmo Cunha / AFP) (Alcino Marks limpa corrimãos sujos de lama após a enchente no bairro Sarandi)

  • 9/17 (Um trabalhador usa uma mangueira de alta pressão para remover a lama acumulada pela enchente)

  • 10/17 (Destruição no RS após chuvas e enchentes)

  • Vista da estátua de José e Anita Garibaldi na inundada Praça Garibaldi, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 14 de maio de 2024. Foto de Anselmo Cunha / AFP

    11/17 Vista da estátua de José e Anita Garibaldi na inundada Praça Garibaldi, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 14 de maio de 2024. Foto de Anselmo Cunha / AFP (Vista da estátua de José e Anita Garibaldi na inundada Praça Garibaldi)

  • Resgate de pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, na Base Aérea de Santa Maria (RS).

    12/17 Resgate de pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, na Base Aérea de Santa Maria (RS). (Resgate de pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, na Base Aérea de Santa Maria)

  • Eduardo Leite: “Faremos de tudo para garantir que a reconstrução preserve nossas vocações”

    13/17 Eduardo Leite: “Faremos de tudo para garantir que a reconstrução preserve nossas vocações” (Eduardo Leite: “Faremos de tudo para garantir que a reconstrução preserve nossas vocações”)

  • Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS)

    14/17 Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS) (Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS))

  • 15/17 (Imagem aérea da destruição no Rio Grande do Sul - Força Aérea Brasileira/Reprodução)

  • Setor elétrico: Aneel propõe medidas para melhorar resposta a desastres causados pelas mudanças climáticas para melhorar resposta a desastres causados pelas mudanças climáticas.

    16/17 Setor elétrico: Aneel propõe medidas para melhorar resposta a desastres causados pelas mudanças climáticas para melhorar resposta a desastres causados pelas mudanças climáticas. (Vista aérea mostrando a estrada ERS-448 inundada em Canoas)

  • 17/17 (Vista aérea mostrando a estrada ERS-448 inundada em Canoas, no estado do Rio Grande do Sul)

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