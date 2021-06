Colaboradores do Burger King estrelam campanha de orgulho LGBT+

Por Bússola

Hoje, data que marca o início do mês do Orgulho LGBT+, o Burger King anuncia o lançamento de uma campanha que traz os colaboradores como protagonistas da luta pela diversidade: a Parada BK. Durante a primeira semana de junho, serão espalhadas pela avenida Paulista e pontos conhecidos da cidade de São Paulo, fotos destes que são verdadeiros símbolos do orgulho dentro e fora do Burger King.

A campanha traz 20 colaboradores da comunidade LGBT+ de diferentes regiões do país, que se voluntariaram para participar. A história por trás de cada protagonista da campanha ganhou ainda uma página especial. Todo o material estará disponível nas redes sociais do BK e em pontos de mídia OOH, como as principais estações de metrô e adesivação de trens. O coletivo de produtores de conteúdo do I Hate Flash foi responsável pelos cliques da campanha, criada pela DAVID.

A campanha é uma homenagem aos mais de 2.700 colaboradores da rede que se autodeclaram LGBT+, do campo e do escritório. Além disso, a marca aproveita a ocasião para anunciar sua participação, pelo quarto ano consecutivo, na Parada LGBT+, que acontece no dia 6 de junho, em formato virtual. A presença do BK no evento será marcada pelos shows de Pepita e Mateus Carrilho, referências na caminhada em prol da equidade.

Segundo Iuri Miranda, CEO da BK Brasil, máster-franqueada das marcas Burger King e Popeyes no Brasil, esse momento evidencia uma mensagem relevante para todos os integrantes da companhia e para a sociedade em geral. “Nosso time é nosso grande motivo de orgulho e, hoje, conseguimos reforçar essa mensagem externamente em uma grande homenagem. É motivo de alegria para o BK poder dar voz a essa causa e chamar a atenção sobre a importância de representatividade, respeito e inclusão. E que bom que conseguimos fazer isso por meio de nossos colaboradores, de quem tanto nos orgulhamos e que representam, de forma legítima, essa causa ", afirma o executivo.

