Cloudwalk lança Infinitebank para dar um passo além das maquininhas

Após conquistar a licença do Banco Central para operar como instituição de pagamento, a CloudWalk anuncia um novo posicionamento de mercado para a InfinitePay. A empresa, com o InfiniteBank, agora oferece soluções bancárias e de pagamentos para mais de 300 mil empreendedores no Brasil. Ao explorar novos caminhos além das maquininhas, a companhia quer ser mais que um banco digital e apoiar os clientes para melhorar as finanças e otimizar o lucro dos seus negócios.

Entre as novidades recém-lançadas, estão os produtos InfiniteCard – cartões digitais sob demanda que possibilitam automatizar as despesas de acordo com as necessidades de cada negócio e oferece 1,5% de cashback nas compras, e o InfiniteTap, disponível para Pessoa Jurídica, que transforma celulares em maquininhas de cartão, viabilizando o recebimento de vendas em crédito à vista ou parcelado, e débito. Além disso, a partir de hoje, os clientes InfinitePay também terão acesso ao pagamento de boletos bancários no aplicativo.

A companhia, que já usa sua própria blockchain e emite uma stablecoin, o BRLC (Brazilian Digital Real), agora também oferece aos empreendedores uma plataforma sem intermediadores financeiros. Também oferece soluções com acesso descentralizado a serviços bancários, como o InfiniteCash, que viabiliza empréstimos por meio de smart contracts com um protocolo DeFi. Na prática, a base de cálculo e cobrança utilizada são os recebíveis do cliente. Ou seja, uma ligação direta entre cliente e InfiniteBank.

O novo posicionamento chega para apoiar o pequeno e médio empreendedor que fatura entre R$ 8 mil e R$ 50 mil por mês. “Já temos as melhores taxas do mercado e agora vamos oferecer um serviço completo aos nossos clientes. Sabemos do potencial dos pequenos e médios empreendedores e, por isso, queremos tornar o setor financeiro mais ágil e eficiente, permitindo cada vez mais a entrada de novos usuários”, afirma Pablo de Mello, entrepreneur & COO da Cloudwalk. “A tecnologia é nossa principal aliada nessa missão e seguiremos inovando em busca de novas soluções que favoreçam ainda mais os usuários da InfinitePay”, diz.

