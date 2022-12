Chiliz lança novo serviço de autenticação de itens de memorabilia

A Chiliz, líder global de tecnologia blockchain para a indústria esportiva, está lançando uma iniciativa inovadora, batizada de GameUsed.com, para proteger, autenticar e fornecer serviços de transação a itens de colecionador exclusivos, a chamada memorabilia esportiva.

Com a nova tecnologia, esses itens serão validados por meio de chips NFC incorporados, permitindo que torcedores e colecionadores possam autenticá-los imediatamente pelo celular. Uma vez que a memorabilia é integrada ao chip NFC, o GameUsed.com faz o processo de cunhagem do NFT correspondente na blockchain Chiliz.

Os NFTs de memorabilia incluirão conteúdo digital personalizável como destaques esportivos ou conteúdo criativo, além de um link direto para o comprovante de reserva correspondente de cada item. Os NFTs poderão ser entregues ao cliente para leilão ou venda na sua loja nativa, ou ainda por meio de qualquer mercado NFT compatível com a rede Chiliz Chain 2.0.

O serviço estará disponível para todos os parceiros da Socios.com baseados na Chiliz Chain 2.0, e será um banco de dados descentralizado para certificar a autenticidade de memorabilia esportiva. Além disso, ele irá fornecer uma solução totalmente pronta para equipes e empresas que queiram trazer a propriedade de itens de memorabilia ao ambiente Web3 sem atrito por meio de NFTs, além da possibilidade de acesso ao ecossistema e público dos Fan Tokens da Socios.com, que conta com mais de 170 parceiros em todo o mundo e já superou a marca de 1,7 milhão de carteiras registradas.

O GameUsed.com também terá serviços de inventário para qualquer item de memorabilia esportiva pré-autenticado, armazenando o inventário com segurança e garantindo a existência de reservas em todos os estoques e para todos os bens armazenados. No ponto de venda ou entrega, o GameUsed.com oferecerá logística direta e suporte técnico em nome dos clientes quando um NFT for resgatado por um usuário final.

Para Alexandre Dreyfus, CEO da Chiliz e da Socios.com “esse é mais um passo para a construção de um dos principais ecossistemas de esportes e entretenimento, reunindo torcedores, equipes e empresas que atuam no universo dos esportes. O foco central da nossa estratégia é continuar lançando serviços e tecnologias que integrem para os torcedores experiências tradicionais e atividades no ambiente Web3. Acreditamos que a tecnologia blockchain pode trazer às equipes novas formas de entregar pertencimento e engajamento para os fãs. Ao incluir a autenticação e a distribuição via blockchain para itens de memorabilia esportiva, estamos dando outro passo importante nesse sentido.’

Em agosto de 2022, a Chiliz também anunciou um investimento de $100 milhões no centro de criação e distribuição de conteúdo digital do FC Barcelona, o Barça Digital Entertainment, como forma de impulsionar a estratégia Web3 do time.

