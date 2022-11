Cartamundi e Warner Bros lançam NFTs híbridas com licença da DC no Brasil

A Cartamundi Group, líder mundial em cartas de baralho, e a Warner Bros. Consumer Products estão lançando as Cartas Colecionáveis Híbridas DC, da Hro no Brasil, com distribuição exclusiva pela Copag, após o enorme sucesso de lançamento nos Estados Unidos e Inglaterra. Usando o aplicativo Hro, uma plataforma que combina o mundo físico e digital, os fãs serão capazes de desbloquear o Multiverso DC para coletar, negociar e comprar as primeiras cartas colecionáveis híbridas com NFT baseadas na DC, com seus super-heróis e supervilões favoritos, incluindo personagens do novo filme de ação da Warner Bros. Pictures, The Batman, que estreou no começo deste ano.

“A Cartamundi está entusiasmada com a parceria com a Warner Bros. Consumer Products para introduzir uma nova e revolucionária plataforma e solução híbrida de engajamento físico e digital para os fãs, a Hro para o Brasil”, diz Stefaan Merckx, CEO da Cartamundi. “Como empresa, estamos comprometidos em trazer aos nossos parceiros e fãs experiências globais sem precedentes e soluções inovadoras.”

Com as cartas colecionáveis híbridas com NFT licenciadas pela DC, Hro dará aos fãs a oportunidade de possuir uma carta colecionável física com um componente NFT, unindo pela primeira vez a tecnologia blockchain à presença em prateleiras digitais. Usando NFTs cunhadas no Immutable X, uma blockchain de Layer2, carbono neutro e baseado em Ethereum, as Cartas Colecionáveis Híbridas Hro DC estarão disponíveis a partir de 26 de outubro, com conteúdo adicional e de edição limitada ao longo do ano.

Cada Carta Colecionável Híbrida Hro DC apresenta os personagens favoritos da franquia e será equipada com um QR code exclusivo que conecta o cartão físico ao seu “gêmeo” digital no aplicativo Hro. Uma vez conectado, o aplicativo dá aos compradores acesso a um mercado global 24/7 para comprar, vender e negociar uma coleção completa conforme preferir. O aplicativo fornece uma plataforma e uma comunidade de envolvimento considerada 360°, onde os usuários também podem construir uma coleção rara e memorável de artes e filmes da DC, explorar conteúdos diversos, competir pela liderança em desafios, além de desbloquear recompensas e experiências que o dinheiro não pode comprar.

“O Brasil já é o segundo colocado no ranking global de usuários de NFT. Ter este produto de uma marca extremamente conceituada em nosso portfólio é muito importante e vai da descoberta à inovação. Estamos empolgados em trazer aos consumidores brasileiros uma oportunidade única de experimentar produtos híbridos inovadores que desbloqueiam uma experiência mais profunda para os fãs da DC, bem como a opção de colecionar, comercializar e competir com uma comunidade global de fãs com ideias semelhantes”, disse Mariana Dall' Acqua, VP de Marketing da Copag.

Os consumidores poderão comprar as Cartas Colecionáveis Híbridas Hro DC no site da Copag Loja (copagloja.com.br) e da Amazon Brasil (amazon.com.br). O valor do flowpack começará em R$ 29,90.

As Cartas Colecionáveis Híbridas Hro DC estarão disponíveis em três opções diferentes: Flowpack com 7 cartas, Starter Pack com 8 flowpacks, e CDUs (Unidade de Exibição de Cartas) com 24 flowpacks. As quantidades variam de 7 cartas a 168 cartas a depender do item. Para mais informações sobre o Hro, visite hro.gg.

