Chega ao Brasil teste rápido de antígeno para covid com precisão de 97,8%

Os testes rápidos de antígenos evoluíram e, atualmente, também contam com alto nível de precisão. Desenvolvido pela Siemens Healthineers, chega ao Brasil o Clinitest Rapid covid-19 AntigenTest, considerado por especialistas um dos melhores em desempenho da atualidade. Com tecnologia de ponta, que permite a entrega de diagnósticos em até 15 minutos, o exame possui precisão, tanto para coleta nasofaríngea, quanto nasal acima de 97,8% — tanto para sintomáticos como também para assintomáticos.

Com mais de 21,6 milhões de casos de coronavírus confirmados, o Comitê Extraordinário de Monitoramento da covid-19 da Associação Médica Brasileira (AMB) destacou em setembro a urgência da utilização ampla de testes rápidos de antígeno. Além de recomendar o seu uso, a entidade destaca que esses exames podem ser executados em dispositivos simples, compactos e de fácil operação. Tal agilidade possibilita a sua aplicação em grande escala fora do ambiente laboratorial como, por exemplo, em eventos, festas, shows e em voos nacionais e internacionais.

Os testes rápidos de antígeno são referência internacional no combate à pandemia e foram fundamentais para reduzir a disseminação do coronavírus pela Europa. Reino Unido, França e Alemanha são alguns dos países onde esses testes são facilmente encontrados. Nos Estados Unidos, por exemplo, a procura tem aumentado rapidamente e esgotado em muitas farmácias do país.

“O uso dos testes rápidos, principalmente os exames de pesquisa de antígeno são fundamentais para a retomada das atividades presenciais, convenções, eventos e shows, pois teremos a certeza de que o ambiente estará seguro, com uma chance baixíssima da presença de alguém doente e/ou com condições de contágio. Os testes têm se mostrado muito eficazes na detecção precoce dos casos positivos para covid-19 e agilizam a detecção de contatos primários antes mesmo do início dos sintomas, quebrando a rede de transmissão da doença. Essas medidas juntamente com o isolamento antecipado dos contactantes, a vacinação em larga escala, as medidas de proteção individuais, principalmente para pessoas sintomáticas, são meios que se mostraram eficientes para a retomada das atividades culturais, científicas e empresariais”, declara Bruno Jorge Andrade Bispo, médico e especialista em Medicina do Trabalho.

Diante dos desafios de uma retomada econômica segura, a Siemens Healthineers também está agilizando parcerias com companhias e organizações para que os testes auxiliem nas atividades, com testagem de colaboradores, permitindo identificação e isolamento de casos em tempo hábil para que a propagação interna do vírus não impacte nas atividades.

“A nossa estratégia é mostrar às corporações que é possível estar à frente da contaminação com um teste seguro e acessível. O Clinitest oferece a melhor detecção de pacientes assintomáticos e dessa forma coíbe, de forma estratégica e mais assertiva, os riscos de contaminação coletiva”, diz Oswaldo Azevedo, Gerente de Point of Care (POC) da Siemens Healthineers no Brasil.

O Clinitest é indicado para pessoas com ou sem sintomas, mas teve contato com alguém que descobriu, posteriormente, que estava com covid-19. Ele pode ser usado em até dez dias após a manifestação dos sintomas. O teste detecta, inclusive, a variante Delta, a que mais cresce em transmissão no Brasil. É possível realizá-lo em lugares com infraestrutura simples, pois não necessita de nenhum equipamento para fazer a leitura. A coleta nasal ou nasofaríngea é feita utilizando o kit completo que vem no próprio produto e está disponível para ser comprado por qualquer farmácia, clínicas ou serviços de saúde ocupacional do Brasil.

