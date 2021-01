CES 2021: o que esperar da edição virtual do maior evento de tecnologia do mundo?

Conhecida por ser o palco de lançamentos das grandes marcas do mercado, a CES (Consumer Electronics Show) é um dos principais assuntos da semana: o maior e mais influente evento de tecnologia do mundo também se adaptou ao mundo pandêmico e iniciou ontem (11) sua edição totalmente virtual.

Apesar de contar com cerca de ¼ da quantidade de expositores do que na edição do ano passado, o evento reúne marcas importantes da indústria tech nas vitrines virtuais, como Samsung, Panasonic, LG, Intel, Dell, Sony, IBM e Microsoft.

Entre os temas mais aguardados, está a mobilidade – de transporte de pessoas e cargas até a conectividade em veículos, passando por segurança, sistema de propulsão, smart cars e veículos elétricos. Inovações em casas digitais, com Internet das Coisas (IoT) e na área da saúde e bem-estar também estão entre as grandes promessas. No campo da saúde têm destaque os gadgets “wearables”, como relógios, e também os “ingestibles” e “implantables”.

A indústria do entretenimento tem seu espaço garantido com a curadoria “Digital Hollywood”. O painel promete trazer temas como podcasts, 5G e o futuro da TV, parcerias digitais, monetização, criatividade na produção virtual e o poder das mídias sociais. No “Variety Entertainment Summit”, o debate é sobre o impacto da tecnologia e inovação no futuro dos filmes, da TV, da mídia digital e dos jogos.

Em meio à polêmica do banimento de Donald Trump das redes sociais e do Parler das lojas de apps, as presenças de Keith Enright e Damien Kieran, Chief Privacy Officers do Google e do Twitter, respectivamente, prometem esquentar o debate.

Acompanhe durante toda essa semana as notícias para saber as novidades que vão impactar o nosso modo de viver em um futuro próximo!

Fique por dentro de outras tendências da semana aqui:

*Sócios-diretores da FSB Comunicação

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube