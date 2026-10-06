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Centros de compras ampliam aposta em artigos esportivos

Empreendimento amplia mix esportivo com Adidas em espaço de 316 m² e acompanha avanço do esporte no consumo

i Fashion Outlet Santa Catarina amplia o mix esportivo com a primeira loja da Adidas no empreendimento, em um espaço de 316 m² (Sama.GH/Shutterstock)

i Fashion Outlet Santa Catarina amplia o mix esportivo com a primeira loja da Adidas no empreendimento, em um espaço de 316 m² (Sama.GH/Shutterstock)

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Publicado em 6 de outubro de 2026 às 07h00.

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RESUMO ＋

O empreendimento i Fashion Outlet Santa Catarina amplia o mix esportivo com a abertura da primeira loja da Adidas, em um espaço de 316 metros quadrados, após incluir a Columbia. A aposta acompanha uma cadeia do esporte que movimentou R$ 183,4 bilhões no Brasil em 2023, segundo levantamento da EY com a Sou do Esporte citado pela ÁPICE.

O que o varejo deve fazer ao observar o aumento de 51% na prática de atividades físicas nos últimos 3 anos? Investir na presença do esporte, é claro. Isso vale principalmente para grandes centros de compras como shoppings e outlets.

A aposta é sólida no i Fashion Outlet Santa Catarina. O empreendimento abre as portas para a primeira loja da Adidas após incluir a Columbia. A adição ao portfólio custará um espaço de 316 metros quadrados e mira reforçar a presença da categoria.

“O fortalecimento do segmento esportivo dentro do nosso mix acompanha uma mudança importante no comportamento do consumidor, que hoje transita com mais naturalidade entre esporte, moda e lifestyle”, diz Pedro Sousa, coordenador de Marketing do i Fashion Outlet Santa Catarina.

O portfólio a favor da variedade

Não faz muito tempo desde que o conceito de one stop shop entrou para o vocabulário das startups. No varejo, no entanto, ele sempre esteve presente na preferência pela variedade de produtos em portfólio.

A nova loja amplia o portfólio esportivo do outlet, que já reúne marcas como Nike, Puma, Track & Field, Reebok, Treme Terra, Asics e Columbia.

O respaldo está na dimensão econômica do setor

De acordo com levantamento da EY em parceria com a organização Sou do Esporte, citado pela Associação pela Indústria e Comércio Esportivo (ÁPICE), a cadeia do esporte movimentou R$ 183,4 bilhões no Brasil em 2023.

O volume equivale a 1,69% do PIB nacional, e o segmento também gerou cerca de 3,3 milhões de empregos formais diretos e indiretos. O comércio de artigos esportivos respondeu por 52% dos empregos relacionados à cadeia analisada.

A relevância da categoria também se conecta à evolução do próprio varejo

Segundo o Perfil do Setor de Shopping Centers 2025/2026, da ABRASCE, os shopping centers brasileiros movimentaram R$ 200,9 bilhões em vendas em 2025, alta de 1,2% em relação ao ano anterior, e concentraram mais de 124 mil lojas em 658 empreendimentos.

O levantamento aponta ainda para uma ampliação dos usos e do mix desses espaços, que passam a incorporar de forma cada vez mais relevante experiências, gastronomia, serviços e diferentes categorias de consumo.

Dentro desse cenário, os outlets ocupam um espaço particular no varejo

A ABRASCE define esse formato como uma operação em que grandes marcas nacionais e internacionais comercializam diretamente ao consumidor produtos de coleções anteriores e excedentes, geralmente com preços mais acessíveis

O cenário ganha ainda mais relevância em 2026, ano marcado por grandes eventos esportivos internacionais, como os Jogos Olímpicos de Inverno e a Copa do Mundo FIFA.

Segundo a ÁPICE, ciclos como esses ampliam a visibilidade global do esporte, mobilizam cadeias produtivas e de consumo e contribuem para impulsionar discussões sobre inovação, sustentabilidade, digitalização e novas formas de engajamento com o público.

'Perguntas frequentes'

Qual loja esportiva vai abrir no i Fashion Outlet Santa Catarina? ＋

O i Fashion Outlet Santa Catarina abre as portas para a primeira loja da Adidas no empreendimento. A unidade terá um espaço de 316 metros quadrados.

Quais marcas esportivas já estão no i Fashion Outlet Santa Catarina? ＋

O portfólio esportivo do outlet já reúne Nike, Puma, Track & Field, Reebok, Treme Terra, Asics e Columbia.

Quanto a cadeia do esporte movimentou no Brasil? ＋

De acordo com levantamento da EY em parceria com a organização Sou do Esporte, citado pela ÁPICE, a cadeia do esporte movimentou R$ 183,4 bilhões no Brasil em 2023, o equivalente a 1,69% do PIB nacional.

Quantos empregos a cadeia do esporte gerou? ＋

O segmento gerou cerca de 3,3 milhões de empregos formais diretos e indiretos, segundo os dados citados no texto. O comércio de artigos esportivos respondeu por 52% dos empregos relacionados à cadeia analisada.

Quanto os shopping centers brasileiros venderam em 2025? ＋

Segundo o Perfil do Setor de Shopping Centers 2025/2026, da ABRASCE, os shopping centers brasileiros movimentaram R$ 200,9 bilhões em vendas em 2025, alta de 1,2% em relação ao ano anterior, com mais de 124 mil lojas em 658 empreendimentos.

Como a ABRASCE define o formato de outlet? ＋

A ABRASCE define outlet como uma operação em que grandes marcas nacionais e internacionais vendem diretamente ao consumidor produtos de coleções anteriores e excedentes, geralmente com preços mais acessíveis.

Acompanhe tudo sobre:EsportesVarejo

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