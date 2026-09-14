A conta chegou ao varejo brasileiro?

A conta que chegou ao varejo não é apenas financeira
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Publicado em 14 de setembro de 2026 às 13h00.
Por Paulo Brenha*
O varejo brasileiro atravessa um período de transformação. Os recentes movimentos envolvendo empresas conhecidas, com pedidos de recuperação judicial e reestruturações financeiras, chamam atenção não apenas pelo tamanho das companhias, mas pelo que revelam sobre um modelo de operação que passou a enfrentar limites.
Não acredito que exista uma única crise do varejo. Há segmentos crescendo e empresas que continuam encontrando oportunidades.
A pressão está mais concentrada em modelos que carregam estruturas pesadas, estoques elevados, endividamento e dependência excessiva de crédito.
Os juros altos tornam esse cenário ainda mais evidente. O custo do dinheiro afeta o consumidor, encarece o capital de giro, pressiona o financiamento de estoques e aumenta o peso das dívidas.
Mas seria simplista atribuir os problemas do setor apenas a isso. Em muitos casos, os juros apenas expuseram as fragilidades que já existiam.
Durante muito tempo, crescimento foi tratado quase como sinônimo de sucesso. Mais lojas, maior faturamento e participação de mercado eram vistos como sinais de força.
O problema é que nenhuma dessas métricas, isoladamente, garante geração de caixa.
É possível vender muito e destruir valor. Ter lojas cheias e caixa apertado. Crescer e, ao mesmo tempo, comprometer o futuro da operação.
Por isso, acredito que a palavra-chave do próximo ciclo será produtividade.
A pergunta não deve ser apenas quanto uma empresa vende, mas quanto consegue transformar sua estrutura em resultado.
Quanto cada loja entrega? Quanto capital permanece parado no estoque? Qual é a margem real depois de todos os custos? Quanto custa conquistar um cliente? Quanto dinheiro é necessário para financiar o crescimento?
Essas perguntas precisam fazer parte da rotina de toda a gestão.
Do outro lado, o consumidor também mudou. Com o orçamento pressionado, ele não necessariamente deixou de comprar, mas passou a escolher mais.
Pesquisa preços, compara canais, espera promoções, troca marcas e prioriza o que considera importante.
Isso exige operações mais eficientes e propostas de valor mais claras.
A loja física é um exemplo. Ela não morreu, mas ficou muito mais caro manter uma loja improdutiva.
Cada ponto de venda precisa justificar sua existência pela venda, pela experiência, pela conveniência, pelo serviço ou pelo apoio à estratégia omnicanal. Manter uma estrutura apenas porque ela sempre esteve ali deixou de ser suficiente.
O mesmo vale para portfólio, processos, equipes, canais e investimentos. Em um mercado mais competitivo, tudo precisa entregar valor.
Também é preciso compreender o papel da recuperação judicial. Ela pode ser uma ferramenta importante para reorganizar dívidas e preservar uma empresa. Mas recuperação financeira não significa recuperação do negócio.
Reorganizar o passivo não melhora, sozinho, a experiência do consumidor, o sortimento, a produtividade das lojas ou a execução comercial. Se a empresa mantém o mesmo modelo que gerou o problema, apenas ganha tempo.
Por isso, vejo o atual momento menos como uma crise de consumo e mais como uma crise de modelos de gestão.
Os próximos meses ainda devem exigir decisões difíceis, como fechamento de lojas, venda de ativos, revisão de portfólio, renegociação de dívidas e redução de estruturas.
Isso não significa necessariamente o fim das empresas tradicionais. Significa uma seleção mais rigorosa.
A escala continua importante, mas a escala sem produtividade pode deixar de ser vantagem e se transformar em custo.
O varejo que emerge desse processo será aquele capaz de transformar capital, dados, pessoas, tecnologia e execução em resultado.
Crescer continuará sendo necessário. Mas crescer sem margem, caixa e produtividade já não pode ser confundido com estratégia.
A conta que chegou ao varejo não é apenas financeira. É uma cobrança por eficiência, adaptação e capacidade de execução.
*Paulo Brenha é executivo, estrategista e líder no varejo brasileiro. Atua desde 2007 em gestão comercial, experiência do cliente e desenvolvimento de negócios. É autor dos livros “Varejo com propósito e resultado” e “Quem Você Se Torna Quando Lidera”.