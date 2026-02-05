Negócios

Quais são os 10 maiores shopping centers do Brasil? Veja ranking

Com 658 empreendimentos, setor reúne 18,3 milhões de metros quadrados de ABL

Centro Comercial Aricanduva: o maior shopping do Brasil tem 263.271 m² (Shopping Aricanduva/Reprodução)

Isabela Rovaroto
Repórter de Negócios

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 12h23.

O setor de shopping centers fechou 2025 com um faturamento recorde de R$ 200,9 bilhões, alta de 1,2%. O desempenho foi puxado por um novo padrão de consumo: menos visitas, mas mais tempo dentro dos empreendimentos e maior gasto por pessoa. O tempo médio de permanência chegou a 80 minutos, o mais alto já registrado pela Abrasce, e o ticket médio avançou para R$ 126,79.

Ao todo, o Brasil conta hoje com 658 shoppings em operação, distribuídos em 253 cidades e somando 18,3 milhões de metros quadrados de área bruta locável (ABL).

Mesmo com a expansão em direção ao interior e o crescimento de formatos menores, como open malls e centros gastronômicos, os maiores shoppings continuam concentrados em grandes regiões metropolitanas, com destaque para o Sudeste.

A mudança no comportamento do consumidor, acelerada pela pandemia e consolidada nos últimos dois anos, reforçou o papel do shopping como espaço de serviços, lazer, alimentação e conveniência, não apenas de compras.

O setor passou a investir mais em mix de uso. Hoje, cerca de 74% dos shoppings têm academias, 90% oferecem serviços estéticos e quase metade contam com polos gastronômicos fora da praça de alimentação tradicional. Também ganharam espaço as casas de show, arenas gamer, centros de convenções, agências de turismo e serviços como farmácias, lotéricas e casas de câmbio.

Mesmo com o tráfego de pessoas ainda abaixo do nível pré-pandemia (502 milhões de visitas mensais em 2019), o setor mostra resiliência. A estratégia de ampliar os serviços no entorno da compra ajuda a compensar a redução do fluxo e sustenta o aumento nas vendas.

“O consumidor vai menos ao shopping, mas quando vai, permanece mais e consome mais. Isso muda o jogo”, afirmou Glauco Humai, presidente da Abrasce.

Quais são os 10 maiores shopping centers do Brasil em 2025

No topo da lista, o Centro Comercial Aricanduva, na zona leste de São Paulo, permanece como o maior shopping do país, com 263 mil metros quadrados de ABL.

O ranking dos maiores inclui ainda nomes como Interlagos, União de Osasco e Parque Dom Pedro, além de representantes do Nordeste, como o RioMar Recife e o Salvador Shopping. Confira a lista completa:

  • Centro Comercial Aricanduva (São Paulo – SP)
    ABL: 263.271 m²

  • Shopping Interlagos (São Paulo – SP)
    ABL: 145.000 m²

  • Shopping União de Osasco (Osasco – SP)
    ABL: 135.000 m²

  • Parque Dom Pedro (Campinas – SP)
    ABL: 126.500 m²

  • Novo Shopping Center Ribeirão Preto (Ribeirão Preto – SP)
    ABL: 126.489 m²

  • RioMar Recife (Recife – PE)
    ABL: 103.000 m²

  • Shopping RioMar Fortaleza (Fortaleza – CE)
    ABL: 97.000 m²

  • Iguatemi Bosque (Fortaleza – CE)
    ABL: 93.000 m²

  • Salvador Shopping (Salvador – BA)
    ABL: 90.442 m²

  • Litoral Plaza Shopping (Praia Grande – SP)
    ABL: 90.000 m²

