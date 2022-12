Carolina Fernandes: O que o seu cliente busca na internet?

Você montou um bom planejamento de postagens para sua empresa, possui uma identidade visual bacana, mas seus conteúdos não rendem interações dos usuários e, principalmente, nenhuma venda foi gerada.

Acabei de descrever um retrato da sua atual situação?

A causa desse problema? A falta de conexão com o seu público.

Não entendeu? Então, responda a uma simples pergunta: o que foi feito para descobrir o que o seu cliente está buscando na internet? Nada? Esse é o motivo da sua ausência de resultados.

O segredo é entender o perfil do seu cliente

“Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve.” A frase de Lewis Carrol, autor de Alice no País das Maravilhas, nos ajuda a entender a importância de conhecer bem o perfil do seu cliente.

Afinal, se você não tem a mínima noção do que o seu público gosta e do que ele busca na internet, as suas ações de marketing seguirão na linha do “qualquer caminho serve” e dificilmente irão trazer o resultado esperado.

Por outro lado, entendo que, para quem não pertence ao mundo do marketing, parece ser muito complexo desenvolver esse trabalho de pesquisa e análise de comportamento. Porém, existem caminhos que você pode seguir para simplificar esse processo.

Dê o primeiro passo

O primeiro passo para quem inicia uma estratégia de marketing é mapear o público que a sua marca deseja atingir, o que chamamos de “persona”. Ou seja, uma pessoa fictícia, com desejos, necessidades e comportamentos bem definidos, retratando o perfil do seu potencial cliente.

E para que ela serve? Para ajudá-lo a entender se aquela estratégia de marketing e se aquele post atende a uma necessidade do seu público, se traz alguma conexão e/ou se tem o potencial de despertar a atenção de quem você deseja atrair.

Prossiga - conheça as “dores” do cliente

Em marketing, quando usamos o termo “dores”, estamos nos referindo às necessidades que uma pessoa tem e busca resolver. Por exemplo: a “dor” de quem está desempregado é encontrar um emprego ou uma forma de garantir o seu sustento.

Então, a próxima etapa é conhecer as dores que o seu cliente possui e, mais importante, como o seu produto/serviço pode resolvê-la. Se não der match, a sua definição de persona está errada. Para conhecer essas dores, descubra o que o seu público busca na internet. Não sabe como fazer isso? Descubra no próximo tópico.

Ferramentas que analisam a intenção de busca

Existem ferramentas, pagas e gratuitas que destacam aquilo que está sendo mais buscado pelos usuários no Google. Uma delas é o Answer The Public, recurso indispensável para muitos profissionais de marketing. Neste site, basta digitar uma palavra relacionada ao seu negócio, produto ou serviço que a ferramenta retornará com as principais perguntas que as pessoas fazem sobre o assunto no Google e também uma sugestão de questões e temas relacionados.

Outro recurso é o Google Trends, que mapeia as principais tendências de buscas, informando se aquele tema está em alta, exibindo as perguntas feitas com maior frequência e outros dados que irão ajudá-lo a criar os temas de suas postagens.

Porém, um detalhe é importante para que os resultados dessas pesquisas ofereçam bons caminhos a serem seguidos: defina quais são os termos e as palavras-chaves que melhor traduzam a sua solução e/ou as dores das suas personas.

Mapeie as redes sociais

As redes sociais são fontes muito ricas para identificar como os seus potenciais clientes se comportam, quais temas eles consomem nas redes, por que tipo de conteúdo se atraem, etc. Para isso, defina quais as redes sociais que as suas personas utilizam com maior frequência.

Uma boa forma de obter essa informação é analisando os perfis dos seus concorrentes, a fim de verificar os canais em que possuem mais engajamento dos usuários. E, claro, aproveitar essa oportunidade para entender a linguagem e os temas que abordam nas postagens.

Enfim, o sucesso das suas redes sociais depende muito da conexão que você consegue gerar entre sua empresa e o seu público. Então, separe um tempo, estude o comportamento das suas personas e, com esses dados, produza conteúdos sobre o que o cliente quer saber. Lembre-se: é sempre sobre eles e não sobre você.

*Carolina Fernandes é CEO da Cubo Comunicação, palestrante e especialista em marketing e comunicação

