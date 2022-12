5 tendências de marketing para 2023

Empresas que querem ficar no topo e ganhar relevância precisam estar sempre atualizadas com o mercado e com as tendências mundiais, e quando o assunto é marketing isso é uma constância.

Segundo uma pesquisa feita pela empresa de consultoria Gartner, com CMOs e líderes de marketing de todo o mundo, apesar dos cenários de incertezas geopolíticas e econômicas no globo, o valor gasto no setor subiu de 6,4% em 2021 para 9,5% em 2022 e a expectativa é de crescimento para 2023. A forma de consumir também se transformou nos últimos anos e os profissionais de marketing precisam se adaptar cada vez mais a essas mudanças.

No século 21, o marketing deixou de focar no produto e passou a adotar estratégias com foco no cliente e na experiência. Agora o desafio é fidelizar o consumidor oferecendo experiências únicas para que ele procure a marca e, mais que isso, seja um defensor dela no ambiente digital.

Para ajudar nesse desafio, a Bússola conversou com Túlio Mêne e Nilio Portella, fundadores do Grupo Mene & Portella, que elencaram cinco tendências.

1. People to people

Construa, fortaleça a sua comunidade e estabeleça relacionamento de longo prazo com ela. Invista em microfluenciadores que fortaleçam a marca. De acordo com relatório da Stackla (2022), 79% dos consumidores dizem que os UGC (User Generated Content — em português, "conteúdo gerado pelo usuário"), impactam positivamente nas decisões de compra dos consumidores.

2. Estude o mercado e crie tendências

Identifique possibilidades para estar um passo à frente. Assim, estará preparado para atender as demandas dos clientes antes dos concorrentes. Uma boa dica é estudar tecnologias em ascensão, como o setor de energia solar ou de veículos autônomos, por exemplo.

3. Data driven marketing — gestão baseada em dados

Análise dados do concorrente para que tenha insights embasados em métricas e consiga aplicar na empresa. Atualmente, os dados estão sendo usados em diversas áreas e no marketing ele é primordial para a tomada de decisão.

4. Comunique com propósito

As marcas devem ter um propósito, trazer valor para o mundo e promover impactos positivos na sociedade. As pessoas estão em busca de criar conexões profundas com as marcas e, para isso, a comunicação precisa ter um propósito claro para que os consumidores sejam naturalmente impactados e, claro, engajados.

5. Metaverso e os novos negócios

Esse universo está crescendo exponencialmente e surgirão muitas oportunidades para as marcas. Vários artistas criaram seus avatares e já fazem negócios exclusivos nesse universo. Espera-se que o relacionamento entre marcas e consumidor seja mais imersivo e com enorme potencial de criatividade.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

VEJA TAMBÉM: