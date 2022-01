2022: uma odisseia em busca de propósito

Por Carlos Guilherme Nosé*

A virada do ano nos proporciona muitas reflexões sobre o que precisamos fazer para vivermos um novo ciclo mais feliz, leve, produtivo e bem-sucedido, dentre tantos outros desejos pessoais e profissionais. Vejo no meu dia a dia que muitas pessoas ainda confundem a felicidade, suas ambições ou rotinas com a definição de um propósito de vida. E o que dizer quando se trata de empresas definindo seu propósito? Quantas realmente sabem a sua verdadeira razão de existir?

Gosto muito do conceito do golden circle, do escritor Simon Sinek. Ele afirma que 100% das empresas sabem dizer o “que fazem”, muitas sabem dizer “como” fazem e, pouquíssimas, sabem dizer o “porquê” fazem. Com as nossas vidas podemos aplicar o mesmo conceito.

Você já se perguntou por qual motivo você trabalha na empresa que está hoje? Neste segmento? Nesta função? Por incrível que pareça, a regra do golden circle nos indivíduos segue o mesmo conceito que nas empresas. Poucas pessoas sabem responder o porquê fazem isso ou aquilo.

Já fiz essa provocação a diversos executivos e muitos não tinham ideia do quão impactante podem ser os seus trabalhos e como podemos dar um propósito a praticamente tudo que fazemos. Não é apenas sobre o que você faz, mas sobre o porquê você faz.

Posso compartilhar meu próprio exemplo na busca de um propósito. Descobri na carreira de headhunter que posso impactar positivamente a vida das pessoas, contribuindo para reduzir a infelicidade no ambiente de trabalho. Esse é o que me motiva, o meu “porquê”, o meu propósito.

Como faço isso? Por meio de processos transparentes, avaliando o ser humano e não somente o currículo profissional. Pensando sempre se aquela pessoa que estou avaliando vai ser feliz naquela empresa ou com aquela cultura organizacional para a qual estou trabalhando. E o que eu faço? Avaliação e seleção de executivos.

Percebe como é diferente quando colocamos o propósito naquilo que trabalhamos? O seu propósito é o seu diferencial, é o que fará as empresas te desejarem. Acha complicado? Posso te dizer que talvez não seja tão difícil quanto pareça. Quando você identifica seus pontos fortes, alinhados com seu propósito, tenho certeza que os retornos desejados virão. O seu trabalho também ficará mais leve, pois tudo começa a fazer mais sentido para você.

Portanto, não confie sua felicidade apenas na sorte. Invista em você, se descubra, se avalie, intensifique seu foco no seu propósito e comece a remar. Tenho certeza que esse novo barco que parte em 2022 te levará a lugares e experiências maravilhosas!

*Carlos Guilherme Nosé é CEO & Partner da Fesa Group, um ecossistema de soluções de pessoas e de conexões humanas

