Gente & Gestão: 'job description' de pai

CARGO: PAPAI

EQUIPE DIRETA: Quantos filhos você quiser ter.

REPORTE DIRETO: AVÓS MATERNOS E PATERNOS

PARES: MAMÃE

OBJETIVOS :

Prover segurança física, emocional e financeira a toda sua equipe de filhos.

Ensinar valores morais, sociais e éticos.

Aplicar consequências apropriadas quando necessário, com o objetivo de ensinar responsabilidade e autocontrole.

Incentivar a interação com amigos e participação em atividades comunitárias.

Ensinar habilidades sociais e de comunicação.

Ser um exemplo de comportamento respeitoso, honesto e responsável.

Demonstrar equilíbrio entre vida profissional e pessoal, mostrando a importância de ambos.

Criar um ser humano melhor para nosso mundo.

COMPETENCIAS NECESSÁRIAS :

- Amor Incondicional – receber e prover amor infinito e incondicional.

- Paciência – inúmeras horas acordado, repetir por centenas de vezes as regras da casa e da família, limpar milhares de vezes a mesa após a criança tentar comer sozinha, ensinar a andar de bicicleta, entre outras.

- Empatia: capacidade de entender e compartilhar os sentimentos dos filhos. Olhar o mundo pelo prisma e visão deles. Entender os medos e inseguranças inerentes de cada idade.

- Habilidades de comunicação: excelente habilidade de comunicação para dialogar de forma aberta e honesta. Controlar seu par nos momentos de stress. Deixar seu par te controlar nos momentos de stress.

- Versatilidade: capacidade de desempenhar várias funções, desde professor até companheiro de brincadeiras, goleiro de futebol, engenheiro de carrinho de rolimã, trocador master de pilhas e baterias de brinquedos, motorista de viagens programado para pegar trânsito e entreter as crianças.

Benefícios:

Coração feliz: receber e dar amor sem limites.

Memórias inesquecíveis: criar e viver momentos mágicos com a família.

Crescimento pessoal: aprender junto com os filhos a enxergar o mundo e a razão de viver, de outra maneira.

Alegria e satisfação: sentimento indescritível ao ver os filhos felizes.

Resumindo: ser pai é assumir um cargo com infinitos desafios, com responsabilidades duradouras (no mínimo por 18 anos), que te faz ser uma pessoa melhor a cada dia.

E, por experiência própria, eu afirmo: não há pacote salarial que te traga tanta realização e felicidade como ser a recompensa de ser pai.

