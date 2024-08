Dia dos Pais: 11 franquias baratas para empreender em família a partir de R$ 6.998

1 /10 (A Cacau Show é a maior franquia do Brasil com 4.216 unidades em 2023)

2 /10 Boticário: Vendas do grupo cresceram 70% em dois anos (Foto: Leandro Fonseca/Exame) (O Boticário é a segunda maior franquia do país, com 3.689 unidades em 2023)

3 /10 Arcos Dorados: ESG avança em compromissos ambientais (O McDonald's é a terceira maior franquia do Brasil com 2.662)

4 /10 (Colchões OrtoBom tem 2.380 e está na 4ª posição do ranking de franquias da ABF)

5 /10 Odontocompany: no ranking das maiores franquias de 2023, a companhia chegou a 5ª posição (Odontocompany: no ranking das maiores franquias de 2023, a companhia chegou a 5ª posição)

6 /10 Lubrax+, franquia de troca de óleo, é a sexta maior do país, com 1.741 (Lubrax+, franquia de troca de óleo, é a sexta maior do país, com 1.741)

7 /10 Loja Subway (Subway: com 1.574 ,)

8 /10 Renato Stefanoni, presidente da AMPM (AMPM: rede de lojas de conveniência tem 1.540 unidades e é a 8ª maior franquia do Brasil)

9 /10 (Óticas Carol: com 1.400 unidades, a rede de franquias é a 9ª maior do Brasil)

10/10 (BK é 10ª maior franquia do Brasil, com 1.331 unidades em 2023)

No universo empresarial, a dinâmica familiar tem sido um fator cada vez mais relevante para o sucesso dos empreendimentos. No Dia dos Pais, celebrado neste domingo, 11 de agosto, a relação entre pais e filhos ganha um novo enfoque ao destacar as vantagens de se empreender em família por meio do modelo de franquias.

O modelo de franquias é conhecido por ter uma estratégia sólida e atrativa para aspirantes a empresários, já que combina a liberdade de ser dono do próprio negócio com o suporte de uma marca estabelecida.

Dividir a gestão de uma franquia com parentes pode ser uma boa opção para quem busca alinhar crescimento sustentável com aprendizados significativos para as gerações presentes e futuras.

A seguir, confira modelos de franquias com investimento inicial de até R$ 100 mil — muitas vezes mais baratas que um carro.

Cacau Show

A loja modular (também conhecida como loja contêiner) é um projeto de muito sucesso na Cacau Show. A companhia conseguiu escalar seu número de operações no Brasil graças ao modelo. Com investimento inicial menor do que o de uma loja padrão, a rede de chocolates conseguiu chegar a 950 operações em funcionamento e outras 86 em processo de implantação, superando o total de 1.000 contêineres em três anos e meio.

Investimento inicial: a partir de R$ 64,9 mil

Faturamento médio mensal: R$ 61,4 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Crepefy

A Crepefy é especializada no modelo europeu de crepe francês e possui um cardápio amplo e diversificado de crepes doces, salgados e com opções vegetarianas. Ela é a única creperia que consegue dar experiência em três momentos de consumo diferentes: balcão (loja física), delivery e eventos corporativos, e possui os modelos loja de rua, quiosque e contêiner.

Investimento inicial: R$ 75 mil, com taxa de franquia

Faturamento médio mensal: Entre R$ 35 mil a R$ 40 mil

Prazo de retorno: Entre 9 a 18 meses

Peggô Market

A Peggô Market é uma rede de minimercados autônomos que oferece uma variedade de produtos, desde marceria até brinquedos e petshops. Atualmente, a marca conta com mais de 65 unidades espalhadas pelo Brasil, e modelos de negócios acessíveis, a partir de R$ 30 mil. Este ano, a previsão é faturar mais de R$ 40 milhões, graças ao novo modelo de prateleiras invisíveis - que funciona com produtos que não ocupam espaços físicos.

Investimento inicial: R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Prazo de retorno: Entre 9 a 16 meses

Honest Market Brasil

A Honest Market Brasil é uma franqueadora do segmento de minimercados autônomos pioneira no país, fundada em 2020. Com pontos de venda em condomínios, prédios comerciais e até em um aeroporto, os minimercados operam sem funcionários, 24 horas nos 7 dias da semana e têm mais de 300 unidades ao redor do Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 40 mil, com taxa de franquia inclusa

Faturamento médio mensal: R$ 16 mil

Prazo de retorno: 10 a 12 meses

PopCorn Gourmet

PopCorn Gourmet, rede de franquias especializada em pipocas gourmet, presente no franchising desde 2016. Hoje, soma mais de 50 unidades, que operam em 11 estados do Brasil.

Investimento inicial: R$ 45 mil com taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: Entre 6 à 18 meses

Mr. Fit

Criada em 2013, na cidade de Paulínia, interior de São Paulo, a rede Mr. Fit é pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil. No modelo home office, as mães podem trabalhar no conforto do lar e atuar pelo sistema de delivery, por meio da entrega de produtos ultracongelados, como marmitas, sucos detox, caldos e sopas.

Investimento Inicial: R$ 6.998 (incluso taxa de franquia, estoque inicial, frete, sacolas, loja em aplicativo, agência de marketing e suporte operacional)

Faturamento médio mensal: de R$ 40 mil a R$ 70 mil

Prazo estimado de retorno: de 10 a 36 meses

Vida Leve

Os interessados em uma franquia de healthy foods devem ficar de olho na Vida Leve. A marca está presente em várias localidades do Brasil e conta com produtos naturais para quem busca uma vida mais saudável. Além disso, os modelos oferecidos pela empresa, administrada pelo Grupo ZNTT, contam com estrutura enxuta e de simples operação para os franqueados.

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10 mil

Retorno do investimento: 3 a 5 meses

Dank Idiomas

É uma rede de escolas de inglês. Criada em 2010 pela professora e empresária Mariza Gottdank, formatou franquia para o modelo home office, com aulas online, em 2018. Os franqueados fazem a gestão do negócio, cuidam da parte pedagógica ou contratam professores. A rede tem 22 unidades espalhadas pelo Brasil, Uruguai e Canadá.

Investimento inicial: R$ 8,5 mil

Faturamento médio mensal: R$ 9,5 mil

Prazo de retorno: até 18 meses

Mary Help

Fundada em 2011 e tendo como um dos atrativos o seu baixo investimento – é possível tornar-se um franqueado a partir de R$35 mil - a Mary Help faz cerca de 700 mil diárias por ano e tem cadastradas mais de 9 mil diaristas preparadas para atender os clientes de forma prática, rápida e segura, seja por aplicativo próprio, pelo site, WhatsApp ou telefone.

Investimento inicial: R$ 35 mil, com taxa de franquia + capital para instalação + abertura da empresa e capital de giro.

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: Entre 12 a 14 meses

Home Angels

A rede é pioneira no segmento e se consolidou no mercado rapidamente, tornando-se referência como a maior rede de cuidadores de idosos supervisionados da América Latina. As unidades Home Angels prestam serviço de excelência em assistência física e emocional, tendo sempre um atendimento supervisionado e personalizado aos assistidos e suas famílias.

Investimento inicial: a partir de R$ 40 mil (incluso capital de giro)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 70 mil

Prazo de retorno do investimento: 6 a 12 meses

PremiaPão

A PremiaPão é a microfranquia do segmento mais premiada do Brasil, a franquia proporciona aos empreendedores a oportunidade de gerar renda através da venda de espaços publicitários em sacos de pão para estabelecimentos comerciais. O trabalho do franqueado consiste em fazer parceria com as padarias da sua localidade que vão distribuir os saquinhos de forma gratuita e prospectar os anunciantes para a venda dos espaços publicitários no saquinho.