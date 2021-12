Camicado é primeira marca de casa e decoração parceira da Archademy

Em uma parceria inédita, a Camicado anuncia que assinou para tornar-se oficialmente uma das mantenedoras da startup Archademy. Com o movimento, a marca de casa e decoração da Lojas Renner S.A vai contribuir com as iniciativas da empresa, que está redefinindo a maneira como arquitetos, indústria e lojistas interagem e fazem negócios no mercado de reforma e construção civil.

De forma inovadora por meio de uma plataforma e comunidades online e presencial, a Archademy capacita profissionais de arquitetura e gera network entre eles, a indústria e lojistas. Assim, oferece conteúdo especializado no setor, além de espaços de coworking e gerenciamento de projetos.

A Camicado é a primeira empresa especializada em seu segmento a colaborar com a startup, e sua chegada amplia consideravelmente de forma positiva o ecossistema de negócios, inovação e conexão da Archademy. Na prática, além de mantenedora, a varejista vai colocar à disposição da comunidade toda sua expertise no seu mercado para que haja, assim, um crescimento conjunto.

“É importante e estratégico para a Camicado aproximar-se deste público. Queremos unir forças e impactar positivamente esses profissionais para colaborar com a evolução do setor”, declara Natan Anaf, gerente geral da Camicado.

Segundo Raphael Tristão, CEO da Archademy, a parceria com a Camicado vem para complementar e qualificar ainda mais o time de mantenedores da startup, hoje muito voltado para os segmentos estruturais da construção civil. “Os aspectos de decoração, tanto de ambientes residenciais, quanto comerciais, são muito importantes e valorizados pelas pessoas, ainda mais depois da pandemia, em que boa parte passou a morar e trabalhar em casa”, afirma.

Hoje, a plataforma conta com mais de 50 mil arquitetos e designers de interiores cadastrados, o que representa 30% do mercado brasileiro. A startup, que já acelerou mais de mil escritórios desde sua criação, investe também na captação de clientes corporativos para serem disputados através de concorrência entre os escritórios que fazem parte da sua comunidade.

