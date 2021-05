Caio Carneiro: Persistência ou teimosia. Você sabe a diferença?

Por Caio Carneiro*

Existe um clichê no mundo empreendedor que diz o seguinte: “Nunca desista, siga firme.”

Porém, essa frase sem contexto pode apresentar efeitos colaterais gravíssimos, como o desenvolvimento da teimosia, que tem como definição: apego obstinado às próprias ideias, jeitos, gostos, maneiras etc. Logo, uma pessoa teimosa acredita que a única maneira de se fazer algo é do jeito que ela faz e ponto final.

Essa prepotência acaba afundando constantemente diversos empreendedores, gestores e pseudolíderes.

A palavra persistência é um substantivo feminino que vem do latim “persistere”, que significa continuar com firmeza, para durar. Fica nítido nestas palavras que a persistência é uma questão de sobrevivência.

Eu costumo dizer que no mundo das vendas existe uma regra: se alguém está tendo resultado em um determinado segmento e você não, existem apenas duas razões para isso – ou você está trabalhando pouco ou está trabalhando errado.

A teimosia nos faz ignorar a existência desses grupos, afinal, acreditamos com convicção que o nosso jeito de fazer as coisas é o melhor jeito de se fazer. Mas isso não é verdade, pois há sempre maneiras melhores de se fazer o que fazemos.

Admitir que não estamos nos dedicando tanto quanto poderíamos, ou que não estamos utilizando as melhores estratégias possíveis, para muitos, é um atestado de incompetência ou incapacidade. Mas, pelo contrário! Essa demonstração de vulnerabilidade é um sinal de coragem, afinal, o primeiro passo da mudança é o reconhecimento.

No momento em que reconhecemos nossas falhas, temos a chance de reavaliar o nosso comportamento, as nossas ações, e decidimos continuar seguindo em frente, dessa vez testando novas iniciativas.

A teimosia, como num passe de mágica, se transforma na essencial persistência que todo ser humano precisa ter para alcançar seus objetivos.

A única coisa permanente na vida é a mudança. E é uma pena que os teimosos ainda não tenham descoberto isso. Mas (ainda bem!) não há como fugir, um dia eles descobrem.

*Caio Carneiro é pai, empreendedor, investidor, palestrante e autor do best-seller Seja Foda!, livro de negócios mais vendido do país e também do livro Enfodere-se!

