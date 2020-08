Butantan prevê vacina no SUS até dezembro

O Instituto Butantan informou hoje que é possível fornecer 45 milhões de doses da vacina CoronaVac ao SUS até dezembro deste ano. Nas projeções, esse montante poderá alcançar 100 milhões de doses até maio de 2021. O diretor Dimas Covas disse ainda que a Anvisa se propôs a acompanhar ‘mais de perto’ a aprovação do imunizante, reforçando o compromisso de agilidade na emissão do registro (veja ou reveja). Os efeitos colaterais são leves. Houve reações em menos de 5% dos voluntários.

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 138 mil citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

Média móvel — 28/08/2020 Média móvel — 28/08/2020

O boletim Bússola Covid-19 traz hoje artigos sobre os efeitos da justiça e da luta contra a corrupção na política; e outro sobre as reformas necessárias ao Brasil. Confira a íntegra do boletim aqui.

As principais notícias do dia seguem a seguir.

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.