Bússola&Cia: Transferência bancária lidera resgate de prêmios

Por Márcio de Freitas

A Incentive.me, startup de tecnologia para gestão de campanhas de incentivo de vendas, realizou um levantamento inédito sobre o setor. Entre os destaques, está o fato de que 89,7% dos vendedores optam por recompensas financeiras nos resgates de prêmios. No grupo de prêmios financeiros, a realização de transferências bancárias lidera a preferência com 57,9% dos resgates, seguido por cartões pré-pago (19,0%) e wallets (12,8%), sendo que essa última categoria vem crescendo nos últimos anos em relação ao segundo colocado. Os dados foram coletados a partir de uma amostra de 80 mil participantes de ações, no período entre abril de 2022 e o mesmo mês do ano passado.

Emprego recorde

O Brasil registrou um recorde histórico no registro de trabalhadores formais no mês de abril. No total, o país tem 41,7 milhões de pessoas com carteira assinada. O desemprego voltou aos níveis de 2015, antes da recessão do governo Dilma Rousseff.

Receitas digitais

A Mevo, healthtech de receita médica digital, acaba de lançar o Papelômetro Mevo, que funciona com painel para calcular a quantidade poupada de papel por hospitais e clínicas com a digitalização de suas operações, principalmente na adoção de receitas digitais. O Hospital Infantil Sabará, referência no atendimento de crianças e adolescentes, e o Hospital de Amor, excelência em oncologia, dão o pontapé inicial, como as primeiras instituições parceiras a disponibilizarem o Papelômetro Mevo em suas instituições.

Previdência

O último relatório consolidado da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), informa que nos quatro primeiros meses de 2022 o setor alcançou R$ 17,6 bilhões em prêmios dos seguros de pessoas, um aumento de 10,9% em relação ao ano anterior. Continua alto o volume de benefícios pagos aos segurados: de janeiro a abril foram R$ 4,5 bilhões em sinistros, considerado pela entidade resultado ainda em patamar elevado (superior aos níveis de 2019).

Programa Curioso

A Associação Brasileira de Indústria de Alimentos (ABIA) e a Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp (FEA/Unicamp) se uniram para lançar a série “Processamento de Alimentos para Curiosos”, que levará ao público, por meio de uma programação online, as curiosidades sobre as aplicações da ciência de alimentos. Serão cinco episódios, transmitidos ao vivo pelo canal da FEA no YouTube, na última quarta-feira de cada mês, a partir das 14h. O primeiro, acontece nesta quarta-feira (29/6).

Expansão

A MM12 será responsável pelo projeto de expansão B2B da Incognia, empresa brasileira privacy-by-design de identidade mobile por localização, especializada em solução de autenticação para o setor financeiro, delivery e m-commerces. A empresa sediada hoje em Palo Alto, na Califórnia (EUA) com times na Baía de São Francisco, Nova Iorque e também no Brasil.

Gente que alicerça

Nascido pelas mãos de Paulo Batista em 2028, a Alicerce Educação tem como objetivo democratizar o acesso ao ensino básico no Brasil. Hoje recebe apoio corporativo e financeiro à expansão de sua atuação na recuperação de defasagens escolares em comunidades vulneráveis. Participam da iniciativa Mário Anseloni, ex-CEO da HP e atual fundador da IN.business, Alberto Menache, cofundador e ex-CEO da Linx; José Olympio Pereira, ex CEO Credit Suisse Brasil; Lucas Raduy Guimarães, presidente da Positivo Educacional; Maria Helena Guimarães de Castro, atual presidente da Associação Brasileira de Avaliação (Abrave), Nelson Jobim, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), e Paulo Veras, cofundador da 99.

Crescendo

A startup carioca Rupee registrou crescimento de 1.160% em três anos desburocratizando processos contábeis. A plataforma combina metodologias ágeis com Inteligência Artificial aplicadas em nuvem, também identificou acessos em 78 países diferentes, em cinco continentes. A fintech prevê encerrar 2022 com faturamento de R$21 milhões.

Turismo com açúcar

O Parque Bondinho Pão de Açúcar e a MSW Capital criaram justamente um programa de inovação dedicado ao impulso de startups inovadoras nas áreas de Turismo, Entretenimento, Mídia e Sustentabilidade. Chamado 110 Ventures, o projeto tem como objetivo fortalecer o ecossistema brasileiro de empreendedorismo inovador e incentivar o uso da tecnologia para contribuir para uma melhor experiência aos turistas por toda América do Sul.

Férias no sistema

A startup de ponto digital Tangerino lançou ferramenta para gestão de férias de forma facilitada. O colaborador solicita férias por meio das multiplataformas e auxilia o empregador a controlar e autorizar as férias dos seus colaboradores. “Dentro do sistema é possível fazer todo controle de férias, inclusive a comunicação quando as férias estão para vencer”, explica Felipe Capelo, Product Manager no Tangerino.

Estágio

A Cosan está com inscrições abertas até o dia 20 de Julho para o seu Programa de Estágio Geração de Impacto 2022. As vagas abertas são para as áreas de: Auditoria, Comunicação Externa, Controladoria Jurídica, Gestão de Talentos, Jurídico (Compliance, Privacidade de dados e Trabalhista), Relação com Investidores, Segurança da Informação e Tesouraria.

Última chamada

O prazo para que estudantes façam a inscrição na sexta edição do Desafio Safra Top Gestor vai até o fim desta quinta-feira, dia 30. A competição é promovida pelo Banco Safra para atrair talentos universitários. O programa simula a rotina de operações de uma gestora de recursos ou de uma tesouraria de banco, se estende de julho a dezembro e tem servido como peneira para estágios e carreiras iniciais no grupo financeiro.

Mulheres

Nos últimos anos, a participação feminina no mercado da construção civil, um nicho historicamente dominado por homens, vem aumentando. Na HM Engenharia 62,5% das mulheres ocupam cargos de diretoria. Do total de líderes, elas representam 46%. No Brasil, segundo a última pesquisa publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2018, as mulheres ocupavam apenas 39,1% dos cargos gerenciais existentes, enquanto os homens preenchiam 60,9% das vagas.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Buslog inaugura 16 lojas e espera crescer faturamento em 20% em 2022

De RH à moda: empresas apostam em NFTs para diversificar e gerar negócios

Renner reforça operação omni com sistema de radiofrequência