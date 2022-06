Renner reforça operação omni com sistema de radiofrequência

Por Bússola

A Renner, maior varejista de moda omni do Brasil, concluiu a implantação de um sistema para gestão, controle, reposição e segurança de estoques com identificação por radiofrequência (RFID, na sigla em inglês), pioneiro entre as grandes empresas do setor em todo o mundo. A iniciativa está alinhada ao ciclo de aceleração digital da Renner, com o objetivo de melhorar cada vez mais a experiência de compra do cliente, por meio de uma atuação omnicanal encantadora.

Com o projeto, etiquetas de RFID são aplicadas em 100% dos itens comercializados pela varejista, com uma tecnologia inovadora que combina funcionalidades de alarme antifurto com a gestão de dados e da disponibilidade dos produtos em tempo real. Desenvolvida desde 2018 em parceria com a Sensormatic, do grupo Johnson Controls, a solução hoje é utilizada em toda a operação da marca Renner no país, incluindo suas quase 400 lojas físicas.

O sistema foi implantado de forma gradual, concluído ao longo de 2021. Os ganhos de eficiência verificados durante todas as fases do projeto garantiram à Renner o segundo lugar na categoria varejo na edição deste ano do RFID Journal Awards, principal premiação internacional de casos de aplicação de tecnologias de identificação por radiofrequência por empresas de todos os setores da economia mundial.

Entre os resultados já alcançados está a melhor gestão dos estoques e ganhos de produtividade nas lojas. O ato de registro da venda, no checkout dos clientes, evoluiu para a leitura automática de todos os itens com a desativação do alarme em um único processo. Já a chamada ruptura de estoques — que corresponde ao número de produtos indisponíveis em determinado momento — teve queda geral de 87%, graças aos alertas automáticos emitidos aos “Bluebirds”, dispositivos móveis usados pelos colaboradores das lojas.

O sistema implementado também resultou na melhoria de 64% na acuracidade dos estoques, que demonstra a disponibilidade física dos produtos conforme os dados disponíveis no sistema. A precisão desta informação é essencial para a operação omnichannel, que contempla estoques integrados entre o físico e o online, com a possibilidade de os consumidores optarem em comprar pelo e-commerce e retirar em uma loja física, por exemplo.

“A implementação do RFID é estratégica para a evolução de nossos negócios e para aprimorar cada vez mais a experiência de compra. Com esta inovação, melhoramos a acuracidade de nossos estoques, a disponibilidade das mercadorias à venda e a produtividade das operações, com aprimoramento contínuo da gestão e foco no encantamento dos clientes”, afirma o diretor-presidente da Lojas Renner, Fabio Faccio.

Parceiros beneficiados pela tecnologia

Os fornecedores de confecção da varejista, que aplicam as etiquetas nos produtos, também são beneficiados. Aproximadamente 30% deles já utilizam o novo sistema como ferramenta de controle dos próprios processos internos. Com isso, conseguiram reduzir os volumes de devolução e reenvio de pedidos por erros na contagem ou na seleção de modelo e/ou tamanho das peças encomendadas.

“O processo de implantação da solução de RFID foi desafiador e estruturante, pois exigiu o envolvimento de diversas áreas da Companhia e dos nossos fornecedores. Nenhuma varejista de moda do nosso tamanho conseguiu aplicar esta tecnologia com a mesma inovação, agilidade e escala que nós alcançamos, e isso nos enche de orgulho”, diz o diretor de Riscos da Lojas Renner, Alexandre Ribeiro.

Mais de 500 milhões de produtos vendidos pela Renner já receberam as etiquetas únicas de RFID e segurança, e aproximadamente 4 milhões de leituras são realizadas diariamente. Isso garante ainda mais agilidade em diversas operações nas lojas, além de permitir a redução de vários dias para poucas horas no prazo necessário para a realização dos inventários.

