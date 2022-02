Bússola&Cia: Big Data dobra de tamanho e inicia internacionalização

Por Márcio de Freitas*

Pioneira em big data analytics no país, a Big Data dobrou de tamanho e agora mira o mercado internacional. Durante a pandemia, a empresa cresceu mais de 100% em faturamento e em número de funcionários. A companhia dedicada a transformar dados em produtos de inteligência artificial para aumentar lucro e vendas para vários tipos de empresa, agora espera dobrar novamente o faturamento em 2022, quando completa nove anos. E para isso a estratégia prevê a internacionalização das operações, através de abertura de escritório em Nova York.

Autofinanciamento

O foco da internacionalização será no segmento de Fast-Moving Consumer Goods (FMCG), que engloba gigantes de consumo global como Unilever, GSK, Kimberly-Clark e Ambev. Todas já estão no portfólio de clientes da empresa no Brasil. A Big Data nunca precisou fazer captação de investimentos no mercado. E pretende continuar sua estratégia de expansão financiada pelos resultados da própria operação, explica o fundador e CEO Gustavo Ioschpe.

Painel de cotações na B3 Painel de cotações na B3

Só no digital

Com atendimento 100% digital, a Contadora da Bolsa faz sucesso com os novos investidores no mercado acionário. Responsável pelo Instagram Contadora da Bolsa, a CEO Alice Porto relata que o faturamento subiu 272% desde 2020, passando de 300% nos últimos meses. No ano passado, quase 5 milhões de CPFs eram acionistas no país, crescimento anual de 54%. O incremento foi motivado pela entrada de pequenos aplicadores, cujo saldo médio foi de R$ 99,8 mil, ante R$ 267,7 mil em 2017. Esse público novo contribuiu para o sucesso da Contadora da Bolsa.

No boleto

A fintech BoletoFlex fechou parceria com a Shopinfo, que atua no mercado de games e acessórios. A partir de agora, os gamers de todo o Brasil poderão comprar online sem a necessidade de cartão de crédito, ou ainda, sem comprometer o limite do cartão e de maneira mais segura. O mercado brasileiro de jogos deve registrar crescimento de 5,3% em 2022, de acordo com a 19ª Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia da PwC. E é para esse mercado que a fintech quer oferecer soluções de crédito instantâneo para parcelamento de compras online via boleto ou Pix.

Cesta básica: valores para manter uma família no Brasil aumentou na maioria das capitais do país Cesta básica: valores para manter uma família no Brasil aumentou na maioria das capitais do país

Michelin Social

Ação de funcionários da Michelin resultou na doação de 8 toneladas de alimentos para 2,5 mil pessoas do estado do Rio de Janeiro em 2021. A iniciativa fez parte do Programa de Voluntariado da empresa. Os colaboradores arrecadaram 4 toneladas e a Michelin doou a mesma quantidade. O programa foi criado para alavancar o engajamento dos colaboradores em ações nos locais onde a empresa atua. No Brasil, em 2021, foram quase 800 horas dedicadas ao trabalho voluntário, impactando mais de 2,2 mil pessoas.

Futebol

A provedora de internet Vip fechou uma parceria com o Paulistão Play, a plataforma de streaming oficial da Federação Paulista de Futebol (FPF). As negociações que levaram o Paulistão Play para a Vip nesse acordo foram lideradas pela LiveMode. A operadora que atua em Mauá, Ribeirão Pires, Suzano, Mogi das Cruzes, zona leste de São Paulo e Guarulhos agora oferece acesso a todos os jogos do Paulistão 2022 no plano de 600 Mb.

Imóvel sobe

O Indicador Abrainc-Fipe apontou alta de 24,6% no lançamento de móveis no acumulado do ano (de janeiro a outubro de 2021), em comparação ao período anterior. Com o resultado, o número de novos imóveis neste intervalo foi de 107.390 unidades. Nos últimos 12 meses, encerrados em outubro de 2021, os lançamentos envolveram 142.282 novas unidades disponibilizadas no mercado imobiliário, o que corresponde a um aumento de 20,8% em relação ao período precedente. O levantamento foi realizado com dados compartilhados por 18 empresas associadas à Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).

Espanhol

O valor da educação e da ciência para a construção de uma sociedade intelectualmente rica e culturalmente igualitária e inclusiva é a pauta da 2ª Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola, em Brasília, entre os dias 16 e 18 de fevereiro. Pela primeira vez no Brasil, o encontro tem como tema “Línguas, Cultura, Ciência e Informação”, e terá formato presencial, mas também poderá ser acompanhado no mundo virtual.

Repassa

Levi’s é a nova parceira do Repassa, plataforma online de revenda de vestuário, calçados e acessórios. As duas empresas se uniram no estímulo ao consumo consciente, à circularidade e à ampliação do ciclo de vida útil dos produtos de moda. Com 64 pontos de venda no país, a marca americana distribuirá “Sacolas do Bem” nas compras a partir de R$ 500. O uso das sacolas para enviar peças em bom estado de conservação para revenda por intermédio do Repassa receberão um cupom de 10% de desconto na Levi’s, disponível até o mês de abril deste ano.

-

Cibersegurança

Especialista em cibersegurança, a Trend Micro afirma que sua infraestrutura de inteligência de ameaças interrompeu 94,2 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos destinadas a consumidores, governos e clientes empresariais em 2021. O volume de detecções representa um aumento de 42% no número de identificações registradas em 2020, os ataques aumentaram em mais de 53 bilhões no segundo semestre de 2021.

Decoração

Arquitetura e decoração democratizada é objetivo do Club ArqExpress, braço educacional da startup ArqExpress, ao lançar o projeto Guia da Casa, coleção de livros com dicas para transformação de sala, cozinha, dormitório e banheiro, que são os ambientes mais procurados para projetos. São quatro volumes: Guia da Casa Sala de Estar, Guia da Casa Cozinha, Guia da Casa Dormitório e Guia da Casa Banheiro. Os itens estarão disponíveis para compra no site Club ArqExpress, com preços unitários que variam de R$ 99 a R$ 119.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | YouTube

Veja também