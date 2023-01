Bússola Play: Aproveite o feriado para ir a um museu em SP

Por Danilo Vicente*

Próxima quarta-feira é dia de celebrar o aniversário da maior cidade brasileira. São Paulo completa 469 anos. Uma ótima oportunidade para, no feriado bem no meio da semana, ir a um dos tão interessantes museus paulistanos.

Elenco uma lista das atrações que mais me chamaram atenção. Gosto é sempre algo particular, ainda mais com a enorme variedade.

Praticamente todos os museus na capital paulista estarão abertos. Então, são estas e mais dezenas de opções.

Museu da Imigração

Passeio Especial aliado a experiência gastronômica: o público poderá conhecer lugares relacionados aos processos migratórios de várias décadas, bem como a herança cultural e patrimonial deixada por esses movimentos. As migrações italiana, libanesa, espanhola e boliviana ganham protagonismo.

O percurso total terá 25km, realizado em uma van. O valor para participar da programação, incluindo transporte e almoço, é de R$ 120. Para participar é preciso se inscrever no site do museu.

MIS – Museu da Imagem e do Som

As obras em grafite “Grandes Personalidades Negras” homenageiam 81 artistas negros, como Emanoel Araujo.

E serão exibidos os filmes “O Enfermeiro” e “Oriundi”, ambos dirigidos por Paulo Autran.

Pinacoteca

Na Pina Luz tem a exposição “Pelas ruas: vida moderna e experiências urbanas na arte dos Estados Unidos. 1893-1976”, que apresenta uma coleção de 150 obras de 78 artistas, incluindo nomes reconhecidos da arte dos Estados Unidos, como Andy Warhol e Edward Hopper.

Casa Guilherme de Almeida

A Casa Guilherme de Almeida terá um jogo divertido que utiliza cartões postais para explorar os lugares icônicos da capital paulista e sua evolução ao longo do tempo.

Os jogadores devem encontrar as cartas correspondentes, comparando as imagens antigas e atuais para formar os pares corretos.

*Catavento Cultural

Teatro e show de mágica serão as atrações do Catavento. O espetáculo teatral “Perigo invisível” apresentará a mensagem de que os perigos para a saúde nem sempre são visíveis, como os vírus, bactérias e fungos, e destaca a importância dos bons hábitos de higiene na prevenção de doenças.Além disso, haverá números de mágica.

Memorial da Resistência

A exposição “Memórias do Futuro: Cidadania Negra, Antirracismo e Resistência” dará ao público uma visão histórica das lutas por direitos da população negra no estado de São Paulo, cobrindo mais de um século, desde 1888.

