Bússola LIVE – Thought Leadership: como posicionar executivos no LinkedIn?

Você passa tempo ou investe tempo nas redes sociais? É possível fazer os dois: distrair-se, divertir-se, informar-se, atualizar-se sobre novidades e tendências de mercado, desenvolver a carreira. O LinkedIn é a maior rede profissional do mundo, com mais de 774 milhões de usuários e 58 milhões de empresas. O número de participantes da rede no Brasil ultrapassa 51 milhões.

É a plataforma ideal para gerar novos negócios, construir parcerias e fortalecer a reputação corporativa. Mas é mais do que isso. É também sobre jornada pessoal, valores, trocas. Afinal, as pessoas se relacionam e confiam em pessoas, e as marcas são o espelho de quem as lidera.

Nos últimos dois anos, a presença de CEOs no LinkedIn cresceu mais de 40%. É o melhor canal para posicionar executivos, mas, para isso, é importante ter planejamento. Uma das estratégias mais bem-sucedidas é a Thought Leadership, por meio da qual é possível criar reputação de marca para líderes que desejam que seus perfis sejam espaços para conexões relevantes.

Liderar conhecimento sobre determinado segmento é se posicionar e criar autoridade na rede social. E, quando essa presença digital dos executivos vai além da sua imagem corporativa, o próprio posicionamento da sua brand persona é responsável por humanizar a imagem da empresa, gerar trocas genuínas com públicos de interesse, construir confiança na figura da liderança, engajar a equipe e promover negócios para a companhia.

Em tempos de incerteza, como o da pandemia, o papel da liderança se tornou ainda mais importante. Mas não qualquer líder. Aquele que seja capaz de inspirar, ouvir e praticar a empatia. Se as redes sociais funcionam como uma vitrine de cada um de nós, os perfis profissionais dos executivos devem trazer posicionamento, autenticidade e explorar também as habilidades pessoais.

Vivemos a era da comunicação people to people: a audiência se interessa por uma troca mais humanizada, próxima e acessível. Oito em cada dez consumidores querem comprar de empresas que defendem propósitos alinhados ao seu estilo de vida. E, por isso, os executivos têm se tornado – profissional e pessoalmente - vetores das marcas.

O Grupo FSB é líder no mercado de comunicação e referência na gestão e condução desse tipo trabalho no LinkedIn. Hoje é responsável por mais de 100 perfis de executivos para grandes empresas como Alelo, JBS, Ambev, Cosan, Aché, Descomplica, Sulamérica, Livelo, entre outras.

Webinar promovido pela Bússola, na próxima quarta-feira, 27 de abril, às 12h, vai debater a importância da estratégia de Thought Leadership para o posicionamento digital de executivos e dar dicas de como explorar todas as potencialidades do LinkedIn, a maior rede profissional e de negócios do mundo. Participarão da live: Ana Moises, diretora de Vendas do LinkedIn para a América Latina, e Pollyana Miranda, sócia-diretora de Integração Prigital do Grupo FSB. A moderação será feita por Rafael Lisbôa, diretor da Bússola.

