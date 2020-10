Bússola LIVE: Desenvolvimento sustentável da Amazônia

O desmatamento na Amazônia, que coloca em risco o meio ambiente e prejudica a população local, tem mobilizado governos, preocupado empresários e gerado desconfiança internacional. Para o setor produtivo, produzir e preservar não são verbos antagônicos e, por isso, cada vez mais empresas têm se comprometido com um modelo de desenvolvimento econômico sustentável, inclusivo e que proteja a floresta em pé.

O combate intransigente ao desmatamento ilegal na Amazônia e a inclusão social e econômica das comunidades locais constam do conjunto de compromissos lançado em julho por empresas e organizações que participam do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). Um dos objetivos é garantir o monitoramento da pecuária, agricultura, mineração e produtos de origem florestal, com tolerância zero a fornecedores que pratiquem qualquer ilegalidade ambiental.

Para conservar e desenvolver a região, é fundamental a união de todos: poder público, iniciativa privada, especialistas, pesquisadores, investidores e comunidades amazônicas. A construção de um novo modelo capaz de proteger o bioma e gerar riquezas e renda para seus mais de 20 milhões de habitantes é o foco do Fórum Mundial Amazônia+21, que vai reunir mais de cem instituições nacionais e internacionais entre os dias 4 e 6 de novembro para mapear perspectivas e soluções conjuntas.

Em webinar promovido pela Bússola, na próxima terça-feira, 3 de novembro, às 12h, especialistas em sustentabilidade e lideranças do mercado comprometidas com a proteção ambiental vão debater como o setor empresarial pode ajudar a proteger a Amazônia e contribuir para seu desenvolvimento. Participarão do evento Marcelo Thomé, Coordenador do Fórum Mundial Amazônia+21 e presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero); Marina Grossi, Presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS); Joanita Maestri Karoleski, Presidente do Fundo JBS pela Amazônia; e Susy Yoshimura, Diretora de Sustentabilidade e Compliance do GPA.

