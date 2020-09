Bússola LIVE debate os caminhos da Reforma Tributária

Há três propostas de Reforma Tributária em debate hoje no Congresso. Duas emendas à Constituição e um projeto de lei do governo. Todas propõem a fusão de impostos e prometem a simplificação do sistema arrecadatório para melhorar o ambiente de negócios no país. Esse debate impactará no crescimento da economia brasileira, permitindo maior investimento estrangeiro e jogando mais dinheiro no mercado.

A discussão acontece no momento em que o país vive uma das piores recessões da história, provocada pela pandemia do coronavírus. A necessidade de minimizar as perdas sociais e os efeitos da crise exigem recursos do governo federal. Estados temem perder receitas e o controle sobre a arrecadação de seus impostos. O mesmo se passa com os municípios. Já os setores econômicos rejeitam o aumento de alíquotas e o crescimento da carga tributária.

É esse o cenário que a Bússola debaterá em live, na próxima terça, 8 de setembro, às 12 horas, com as principais autoridades nacionais envolvidas na formulação das propostas no Congresso Nacional. Participarão do evento Armando Monteiro, ex-senador e ex-Ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; senador Roberto Rocha, presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária; deputado federal Aguinaldo Ribeiro, relator da Reforma Tributária na Câmara; Vanessa Canado, assessora especial do Ministério da Economia; e Bernard Appy, diretor do Centro de Cidadania Fiscal.

