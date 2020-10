Bússola LIVE debate com TSE as eleições municipais

Faltam cerca de 40 dias para o primeiro turno e, por conta da pandemia, a campanha eleitoral tem acontecido num ambiente inédito, muito diferente dos anos anteriores.

As restrições impostas pelo coronavírus tem alterado a rotina dos candidatos nas ruas, que, por orientação da Justiça Eleitoral, devem seguir protocolos para evitar aglomerações e qualquer comportamento considerado de risco.

E, para garantir a segurança dos eleitores no dias de votação, já foi anunciado um conjunto de medidas, como a ampliação do horário da urnas e o uso obrigatório de máscaras.

Com as limitações provocadas pela covid-19, a campanha na internet, cuja importância tem aumentado muito nos últimos anos, deve ganhar ainda mais força. Por isso mesmo, o Tribunal Superior Eleitoral firmou parceria com as principais plataformas de mídias sociais para o combate às fake news.

Em evento virtual nesta semana, TSE, WhatsApp, Facebook e Instagram apresentaram ações conjuntas para barrar notícias falsas e disparos em massa, que são proibidos, e para divulgar medidas de segurança contra o coronavírus durante as eleições.

Além da pandemia, as eleições de 2020 trazem outras novidades, como o fim das coligações para vereadores, o registro recorde de candidatas mulheres e também de candidatos negros, que, pela primeira vez, são maioria em relação aos brancos. A Justiça garantiu às candidaturas negras acesso proporcional aos recursos do fundo eleitoral e ao tempo de rádio e TV.

Os desafios das eleições deste ano, os cuidados com a segurança de eleitores e candidatos, e as mudanças que fazem deste processo eleitoral único estão entre os temas que serão debatidos na live com o Tribunal Superior Eleitoral promovida pela Bússola, na próxima terça, 6 de outubro, às 12h. A convidada é a secretária-geral do TSE, Aline Osório.

