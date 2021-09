Bússola Cultural: Semana tem Rita Lee no MIS, arte indígena e rap

A rainha no Museu

Rita Lee é a estrela do MIS (Museu da Imagem e do Som) que abre nesta quinta-feira, 23, exposição com toda a riqueza da obra da roqueira mais famosa do Brasil. A mostra recebe material original selecionado pela própria artista e por João Lee, seu filho e curador da exposição. Composta por centenas de itens originais, entre figurinos e objetos pessoais, a exposição percorre a história da Rainha do Rock em 18 áreas temáticas, com cenografia assinada por Chico Spinosa e direção artística de Guilherme Samora, estudioso do legado cultural de Rita.

MIS, de terça a domingo, das 10h às 18h, ingressos a partir de R$ 25, somente online, nas plataformas da Ingresso Rápido e INTI; classificação: livre

Dança com Giselle

A São Paulo Companhia de Dança (SPCD) retoma sua Temporada 2021 com a estreia do clássico Giselle - Ato 2. Intitulada Tempo da Travessia, a Temporada 2021 reúne desta vez, no palco do Teatro Sérgio Cardoso, dois nomes com trajetórias coreográficas intimamente ligadas à SPCD: Lars Van Cauwenbergh e Cassi Abranches. Apontada por estudiosos como o ápice do romantismo na dança clássica, Giselle vem recebendo inúmeras releituras ao longo dos séculos e agora chega ao repertório da companhia paulista com cenário original de Vera Hamburger, que incorpora imagens de florestas brasileiras retratadas por Debret, De Clarac, Von Martius e Cássio Vasconcellos. A iluminação é assinada por Wagner Freire, enquanto os figurinos são de autoria de Marilda Fontes.

sexta-feira, 24, às 20h, no sábado, 25, às 16h e 20h, e no domingo, 26, às 17h, com ingressos a partir de R$ 22,50 (meia) já à venda

Estudo para tema indígena de Brecheret

Arte indígena de Victor Brecheret

No final da década de 40, o artista Victor Brecheret se deixou arrebatar pela cultura da região amazônica e pelos vestígios de habitantes primitivos da Ilha de Marajó. Com inspiração nos antepassados dessa região, Brecheret esculpiu em bronze e terracota e fez incisões e grafismos que remetem à escrita cuneiforme, com temas que representam as lendas e mitos indígenas de uma época.

Para homenagear o escultor modernista, que “inventou sua arte marajoara e indígena nativa”, o Museu Índia Vanuíre, em parceria com o instituto Brecheret, realiza uma homenagem ao artista pelos 70 anos do Prêmio do Júri Internacional na 1ª Bienal, de 1951. conheça mais

Rapper Rael na #ViradaSP Online deste final de semana Rapper Rael na #ViradaSP Online deste final de semana

Tem rap na Virada

A #ViradaSP Online21, maratona de música, artes cênicas e cultura urbana, deste sábado, 25, terá shows especiais do rapper Rael, da cantora Adriana Moreira e do compositor Gabriel Moura. Outro destaque é o quadro especial Rolando Prosa, capitaneado por Rolando Boldrin. Já consagrada no calendário cultural, a #ViradaSP Online 2021 é transmitida, gratuitamente, durante 12 horas seguidas, tanto pela plataforma #CulturaEmCasa como pelo seu aplicativo, disponível nas lojas Apple Store e Google Play para Iphone e Android.

sábado, 25, a partir de 12h, pela plataforma e aplicativo #CulturaEmCasa

Violoncelista Antonio Meneses Violoncelista Antonio Meneses

Isaac Karabtchevsky na Sala São Paulo

A Osesp convida o maestro Isaac Karabtchevsky e o violoncelista Antonio Meneses para a programação dos três “Concertos com Villa-Lobos e Tchaikovsky”. Um dos mais frequentes colaboradores da Osesp, Karabtchevsky irá dirigir um repertório que conta com uma de suas grandes paixões: a música de Heitor Villa-Lobos (1887-1959), o maior compositor brasileiro e um dos principais expoentes da Semana de Arte Moderna de 1922. O violoncelista Antonio Meneses, outro grande intérprete, apresenta o Concerto nº 2 para Violoncelo de Villa-Lobos. O programa conta ainda com a Sinfonia nº 4 de Tchaikovsky. A performance da sexta-feira, 24, às 20h, será transmitida ao vivo direto da Sala São Paulo, no YouTube da Osesp.

23 de setembro, quinta-feira, às 20h, 24 de setembro, sexta-feira, às 20h – concerto digital, 25, sábado, às 16h30, Sala São Paulo, taxa de ocupação limite: 638 lugares, recomendação etária: 7 anos, ingressos: entre R$ 50,00 e R$ 100,00 Bilheteria (INTI)

Projeto Guri faz abertura da temporada 2021 Projeto Guri faz abertura da temporada 2021

Guri no Theatro São Pedro

A Camerata de Violões do Projeto Guri faz abertura de temporada com apresentação do programa Opinião, que traz músicas do espetáculo de mesmo nome, dirigido por Augusto Boal em 1964. A Camerata interpreta composições de Zé Ketti, João do Vale, José Cândido, Edu Lobo, Carlos Lyra e Vinicius de Moraes, sob regência de Thales Maestre. Em seguida, é a vez do Regional de Choro com o programa Prelúdios do Choro, que interpreta peças de Chiquinha Gonzaga, Sinhô, José Carvalho de Bulhões e João Adalto Silva. Para encerrar a programação no Theatro São Pedro, a Big Band do Guri apresenta um programa com composições como Xote das meninas, de Luiz Gonzaga, Vamos fugir, de Gilberto Gil, e Johnny B Goode, de Peter Tosh.

sábado, 25, às 11h, no Theatro São Pedro, mais informações, acesse a programação completa

“Ponta de Praia” de Bigio Gerardenghi “Ponta de Praia” de Bigio Gerardenghi

Troppo bello

O Museu de Arte Sacra de São Paulo exibe a mostra coletiva “Nossos Artistas Italianos”, sob curadoria de Ruth Sprung Tarasantchi que seleciona 81 trabalhos, entre pinturas e esculturas dos séculos 19 e 20 assinados por 21 artistas italianos, muitos deles exibidos pela primeira vez ao público. A mostra celebra os artistas italianos que trabalharam em São Paulo e a importância de seu legado para o cenário artístico brasileiro. A exposição conta ainda com esculturas assinadas por Victor Brecheret e Torquato Bassi, além de pinturas de Eliseu Visconti, Edoardo de Martino, Felisberto Ranzini, Nicolau Facchinetti, Giovanni Castagneto e muitos outros.

A Fugitiva ( Tocata e Fuga, 1989) - Impressão com tinta pigmentada em papel de algodão Hahnemühle Photo Rag Barytha 315 A Fugitiva ( Tocata e Fuga, 1989) - Impressão com tinta pigmentada em papel de algodão Hahnemühle Photo Rag Barytha 315

Pequena ecologia da imagem na Pina

A Pinacoteca celebra os 35 anos de carreira de Rosângela Rennó com uma mostra panorâmica que reúne 130 obras, entre 1987 e 2021. A exposição Pequena Ecologia da Imagem apresenta os principais argumentos que a artista desenvolveu em torno da “fotografia expandida”, aquela que extrapola a criação de imagens autorais e inclui seus processos técnicos e sociais. A curadoria inclui trabalhos que serão vistos pela primeira vez e um projeto comissionado pela Pina. O ineditismo no Brasil fica por conta da instalação Eaux des colonies (2021), resultado da residência artística de Rennó em Colônia, na Alemanha, e a série Seres Notáveis do Mundo (2014-2021), produzida em Las Palmas, Espanha.

de 2 de outubro a 7 de março de 2022, Pinacoteca Estação, quarto andar, ingressos gratuitos, com reserva pelo site

Zé Celso Martinez Zé Celso Martinez

Fala, Zé

O diretor de teatro Zé Celso Martinez concedeu entrevista para a Agenda Tarsila, site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo que concentra programação cultural, curiosidades e eventos de instituições públicas e privadas relacionados às comemorações dos cem anos da Semana de Arte Moderna de 1922. Durante o papo, Martinez disse que sua carreira foi dividida entre antes e depois de conhecer a obra de Oswald de Andrade.

para informações e todo o roteiro cultural do programa, acesse o site, e a entrevista com Zé Celso está aqui

Titã Sérgio Britto Titã Sérgio Britto

O piano de Guiomar Novaes

Sérgio Britto, músico integrante da banda Titãs, se apresenta na Semana Guiomar Novaes, evento que ocorre tradicionalmente em São João da Boa Vista e presta homenagem à uma das maiores pianistas brasileiras. O tecladista, compositor com maior número de canções gravadas nos Titãs, promete tocar clássicos de seu repertório como “Marvel”, “Comida”, “Homem Primata” entre outros.

Durante o evento, também será realizada a etapa final do Concurso de Piano Guiomar Novaes. Foram selecionados 20 pianistas na primeira etapa do concurso — 10 na categoria erudito e 10 no segmento popular. Os vencedores, divididos em primeiro, segundo e terceiro lugares de cada categoria, serão escolhidos por júri especializado composto por Amilson Godoy, Carlos Navas, Claudio Richerme, Lilian Barretto, Mara Nascimento e Marcelo Bratke.

sábado, 25, pela plataforma #CulturaEmCasa

